Collm-Region: Was Kinder und Jugendliche in den Ferien erleben können

Collm-Region/Oschatz

In den kommenden beiden Wochen haben Mathebuch und Turnbeutel Pause. Zeit, seine Hobbys zu pflegen oder Neues zu entdecken also. Gut, wer eigene Ideen dafür hat. Auch die Schulhorte bieten ihren Schützlingen vielfältige Aktivitäten an.

Basteln mit Naturmaterial

Wer aus diesem Alter raus ist, findet an ein paar Stellen im Altkreis Oschatz noch Angebote für die Feriengestaltung. Die Naundorfer Ökostation der Grünen Welle bietet am Donnerstag sowie am Mittwoch in der zweiten Ferienwoche freie Projektarbeit an. Es werde gebastelt – wie in der Ökostation üblich, vorwiegend mit Naturmaterial – und in der Küche gearbeitet. Die Ferienkinder finden hier – möglichst nach vorheriger Anmeldung – jeweils von 9.30 bis 12 Uhr eine sinnvolle Beschäftigung in lockerer Atmosphäre.

Kreatives mit Papier

Kreativ werden können – neben Erwachsenen – auch Ferienkinder, wenn am Sonnabend, 15 Uhr, das Papier- und Druckatelier sowie die Keramikwerkstatt in der Börlner „Schule der Herzen“ ihre Pforten öffnen. Wer diese Gelegenheit nutzen möchte, muss sich mit diesen Handwerken nicht perfekt auskennen, sondern kann unter Anleitung sicher einiges lernen. Für Kinder beträgt die Teilnahmegebühr 2,50 Euro. Erwachsene zahlen das Doppelte.

Wanderung zur Dreierbuche

Ausdrücklich auch für Kinder geeignet ist die Familienwanderung zur Dreierbuche, die die Stadt Dahlen am Mittwoch ausrichtet. Treffpunkt dafür ist 13.30 Uhr an der Tourist-Information in Schmannewitz. Die Strecke ist rund zehn Kilometer lang. Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos.

Fahrt mit der Döllnitzbahn

Die Großeltern sind sicher gern zur Stelle, wenn die Ferienkinder einen Ausflug mit der Döllnitzbahn unternehmen möchten. Der Dieselzug ist jeweils donnerstags bis sonntags – außer am 30. Oktober – im Einsatz. Wer aus Richtung Mügeln nach Oschatz fährt, am Bahnhof Oschatz-Süd aussteigt und von dort aus den O-Park oder das historische Stadtzentrum erkundet, der hat dafür eine halbe Stunde Zeit, um mit dem gleichen Zug wieder zurückzufahren. Auch möglich: Von der Licht- oder Körnerstraße aus bis Kleinforst oder Rosenthal die Schmalspurbahn nutzen und dann entlang Döllnitz und Rosensee zurückwandern.

Wissenswertes in der Bibliothek

In der Nachbarstadt Strehla lädt die Bibliothek am Mittwoch, 9.30 Uhr, zu einem Vormittag unter dem Motto „Wir stehen unter Strom“ ein. Die Teilnehmer erfahren Wissenswertes über Energie, können Energiebündel basteln und hören die Geschichte „Wie die Schildbürger Licht ins Dunkel brachten“. Es wird ein Unkostenbeitrag von 50 Cent erhoben.

Gleich mehrere Reisen sind im soziokulturellen Zentrum E-Werk in der Lichtstraße für Kinder, Jugendliche und Familien möglich.

Stadtrundgang durch Oschatz

Los geht es bereits Montag um 10 Uhr mit einem Stadtrundgang für Kinder ab 10 Jahre. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Brunnen am Altmarkt. Der Rundgang dauert drei Stunden und beinhaltet den Aufstieg in die Türmerwohnung. Der Unkostenbeitrag beträgt zwei Euro.

Das gleiche Angebot für Familien mit Kindern gibt es nochmals einen Tag später. Start ist 10 Uhr, Treff schon 9.45 Uhr am E-Werk. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden sind allerdings willkommen. Es handelt sich um ein neues, gefördertes Projekt zur Familienbildung.

Am Freitag, dem 22. Oktober, heißt es von 10 bis 13 Uhr im E-Werk „Kochen und Kleiden wie im Jahr 1900“. Die kulinarisch-modische Reise in die Vergangenheit ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet, kostet nur fünf Euro und beinhaltet ein Mittagessen.

Von Axel Kaminski und Christian Kunze