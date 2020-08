Collmer wünschen sich mehr Polizeikontrollen

Luppa/Collm

Das hatten Anwohner befürchtet: Mit der Sperrung der Staatsstraße S 24 zwischen Luppa und Wermsdorf nehmen viele Lkw-Fahrer nicht etwa Kurs auf die ausgeschilderte Umleitung über Oschatz, sondern biegen mit ihren Fahrzeugen nach Collm ab, um Zeit und Strecke zu sparen. Schon bevor die Straße Anfang Juli gesperrt wurde, hatte Gemeinderätin Kerstin Krause ( CDU) aus Collm ihre Sorgen geäußert, dass sich wieder vermehrt Fahrzeuge und vor allem Laster durch den kleinen Ort quälen könnten.

Wenn sich Bus und Lkw begegnen, wird es knapp

Jetzt ist genau das passiert: „Der Lkw-Verkehr durch Collm ist unglaublich“, sagte sie zur jüngsten Ratssitzung. Das Aufkommen an Transportern und Lastern – teils mit Auflieger und Anhänger – habe immer weiter zugenommen. Das sei nicht nur eine Belastung für Anwohner, sondern vor allem auch gefährlich. Kerstin Krause verwies darauf, dass auch Busse durch den Ort fahren müssen und komme es dann zur Begegnung mit Lastern, gehe es oftmals sehr knapp zu. Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) versicherte, man gebe das an die Polizei weiter, damit Kontrollen stattfinden.

Anzeige

Verzögerung durch belasteten Asphalt

„Der Umleitungsverkehr wird sicher noch länger dauern, denn am Edelmannsteich ist noch gar nichts passiert“, warf Gemeinderat René Naujoks ( CDU) ein. Tatsächlich war zwischen Luppa und Wermsdorf die Straßensperrung eingerichtet worden, ohne das dann anschließend erkennbar eine Bautätigkeit begann. Bauamtsleiter Thomas Keller konnte mitteilen, dass zunächst Untersuchungen zu belastendem Beton und Asphalt durchgeführt wurden. Außerdem sei zuletzt der Asphalt in der Kurve vor dem Wald aus Richtung Luppa erneuert worden. Das bestätigte auch der Bürgermeister, sagte aber, es sei die Pflicht des zuständigen Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, darüber zu informieren. „Wir kriegen den Frust ab, sind aber gar nicht der Auftraggeber.“

Weitere LVZ+ Artikel

Jetzt muss erst Spezialfirma ran

Franz Grossmann von der Behörde in Dresden teilte auf Anfrage mit, bei den Rückbauarbeiten habe man festgestellt, dass die vorgefundene Bauwerksabdichtung kontaminiert ist. Der Rückbau dürfe deshalb nur von einer Spezialfirma ausgeführt werden. „Die Vorbereitungen dafür laufen noch, daher können die weiteren Leistungen derzeit nicht ausgeführt werden. Sobald der Nachauftragnehmer diese Leistungen erbracht hat, kann der eigentliche Bau weitergehen“, so Grossmann. Auf das geplante Bauende soll diese Verzögerung keinen Einfluss haben. Insgesamt sind die Arbeiten am Durchlass zum Edelmannsteich bis zum Frühjahr 2021 vorgesehen. Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis Ende dieses Jahres andauern.

Tägliche Umleitung wird für Pendler teuer

Aussichten, die viele Pendler zähneknirschend zur Kenntnis nehmen, weiß Ratsmitglied Harald Werner (Wählervereinigung). „Man muss dabei auch die Belastung für die Bürger sehen. Wer jeden Tag wegen der Umleitung 50 Kilometer mehr fahren muss, hat auch ständig höhere Kosten“, sagte er.

Immerhin ist zumindest teilweise Entlastung in Sicht: Sind die letzten Arbeiten am neuen Asphalt in der Kurve auf der S 24 vor dem Wald abgeschlossen, kann die Strecke wieder vom Busverkehr genutzt werden. Dieser ist derzeit auf dem Calbitzer Weg zwischen Wermsdorf und Malkwitz unterwegs. Fährt der Bus dann erneut über den Mittelweg in Luppa auf die S 24, ist der Calbitzer Weg wieder frei für Autofahrer in eine Richtung: Wer nach Wermsdorf will, kann die deutlich kürzere Strecke nutzen.

Polizeikontrollen ausdrücklich erwünscht

Das Problem des Lkw-Verkehrs durch Collm wird sich damit allerdings nicht lösen lassen. Diese Strecke nutzen vor allem Fahrer mit Ortskenntnis oder solche, die zwischen Torgau und der Autobahn unterwegs sind und sich auf die Pkw-Einstellung im Navigationsgerät verlassen: Dort wird meist die Straßenführung über Collm als schnellste Route angegeben. Zwar sind an den Zufahrtsstraßen deutlich sichtbar Sperrschilder für Lkw aufgestellt – doch die werden längst nicht immer beachtet. „Es wäre im Sinne der Anwohner, wenn die Polizei das Fahrverbot an dieser Stelle verstärkt durchsetzt“, meinte Bürgermeister Matthias Müller. Man sei deshalb mit dem Revier im Gespräch.

Von Jana Brechlin