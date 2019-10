Computerunternehmer Thomas Schupke für seine wirtschaftliches Engagement geehrt

Oschatz

Seit fast einem Vierteljahrhundert ist es in Oschatz Tradition, dass um den Tag der Deutschen Einheit das Unternehmen des Jahres geehrt wird. Der Oschatzer Wirtschaftspreis ging in diesem Jahr an den Firmenverbund „dercomputerladen Systemhaus GmbH und derwerbeladen“. Beide Unternehmen werden in Personalunion von Thomas Schupke (40) geführt. Am Montagabend bekam der Chef bei einer Festveranstaltung im Müntzerhaus die Ehrenurkunde überreicht.Die Stadt Oschatz hat zum 23. Mal ein Unternehmen aus dem Stadtgebiet ausgezeichnet. Computerunternehmer Thomas Schupke durfte in diesem Jahr den Preis entgegennehmen.

Als Thomas Schupke 2001 in die Selbstständigkeit einstieg, standen gerade Bernd Karle und Klaus-Jürgen Dußling von Leo-Kunststoffprofile auf der Bühne des Oschatzer Bürgerhauses und nahmen damals die Ehrungsurkunde entgegen. Das Internet war damals noch wirkliches Neuland, als Thomas Schupke auf dem Neumarkt seinen Laden „House of Games“ eröffnete. „Nur wenige hatten zu Hause einen Internetanschluss und schon gar keinen mit der nötigen Bandbreite, um am Computer zu spielen. Später verlieh Schupke auch Spiele. Die gehäuften Fragen, ob er nicht auch Computer reparieren könne, sollten seinen Lebensweg entscheiden“, erinnerte Oberbürgermeister Andreas Kretschmar in seiner Laudatio. Nach dem das Zeitalter der Internetcafés abgelaufen war, zentralisierte Schupke sein wirtschaftliches Engagement in der Altoschatzer Straße auf den Verkauf, die Reparatur und den Service von Computern. Nach und nach kamen weitere Unternehmensstandorte in Meißen und Dresden dazu.

Eigener Firmennachwuchs wird ausgebildet

Oschatz blieb jedoch immer der Hauptsitz und wurde 2015 durch die Übernahme der Firma Arnold Druck gestärkt. Das Unternehmen ist seit dem auch in der Werbebranche tätig. Seit 2015 firmiert das Systemhaus in der Leipziger Straße.

„Ich schätze Thomas Schupke, weil er sich hier engagiert“, so Andreas Kretschmar. „Derzeit werden neun Azubis zu IT-Systemelektronikern, zum Kaufmann im E-Commerce sowie zu Mediengestaltern für Print und Digital ausgebildet. Seit 2013 bildet Schupke selbst aus, um seinen Firmennachwuchs zu sichern“, informiert der Oberbürgermeister. Derzeit beschäftig Schupke neben den neun Azubis 25 Männer und Frauen in seinen Unternehmen.

Aus in der Werbegemeinschaft und im Stadtrat engagiert

Auch im privaten Bereich setzt sich Geschäftsmann Schupke für die Stadt Oschatz ein. Seit 2017 ist er Vorsitzender der Werbegemeinschaft und seit diesem Jahr Stadtrat in der Fraktion der Freien Wähler. „ Thomas Schupke gibt der Stadt eine Menge zurück. Ich meine damit die Unterstützung für Vereine und Schulen. Gutscheine für Leistungen seiner Firmen sind bei Veranstaltungen unserer Vereine heiß geehrt“, weiß Kretschmar.

Thomas Schupke selbst freut sich über die öffentliche Ehrung, räumt aber bescheiden ein: „Ich stehe nicht gern selbst im Mittelpunkt.“ Er sagt weiter: „Ich würde heute sicher nicht hier stehen, wenn ich nicht meine Kollegen, Freunde, Kunden und Familie an der Seite gehabt hätte“, sagt Schupke in seiner Dankrede. „Aus diesem Grund habe ich mit Lisanne entschieden, dass das heutige Preisgeld komplett an die Mitarbeiter geht, außerdem werden wir in gleicher Höhe Computertechnik und Werbemittel an verschiedene Vereine und zur Verfügung stellen“, kündigt der Oschatzer Geschäftsmann an.

Von Hagen Rösner