Hunderte Besucher zog es am Wochenende nach Wermsdorf. Im Bison-Gehege an der Sachsendorfer Straße luden Cora Lechner und Johannes Boos zum Bisonfest ein. Zu Jahresbeginn übernahm sie die Anlage und alles, was dazu gehört, von ihrem Vater Dietmar Sönitz.