Corona-Abitur ohne Prüfungen: Oschatzer Lehrer und Schüler lehnen das ab

Oschatz

Sollen aufgrund der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen die Abiturprüfungen in diesem Jahr ausfallen? Ein entsprechender Vorstoß der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sorgt für Diskussionen. Statt der Prüfungsergebnisse sollen die bisher erbrachten Leistungen zum Erreichen des Abiturs herangezogen werden. Wir haben in Oschatz und der Collm-Region gefragt, was Betroffene sagen.

Kerstin Staffe ist nicht dafür, die Prüfungen ausfallen zu lassen. „Die Abschlussklassen sind seit Januar 2021 in Präsenz unterrichtet worden und zusätzlich gut mit weiteren Aufgaben versorgt. Rücksprachen mit den Fachlehrern sind jederzeit möglich“, sagt die Vorsitzende des GEW-Kreisverbandes Collm-Mulde. Hinzu käme, dass zu Schuljahresbeginn „ziemlich klar“ kommuniziert worden sei, welcher Lernstoff nicht in den bevorstehenden Abschlussprüfungen abgefragt werde. „Wie in dieser Situation jeder seine Möglichkeiten nutzt, mag individuell ganz unterschiedlich sein, aber man kann im Leben nicht alle Steine aus dem Weg geräumt bekommen“, sagt Staffe bezüglich des weiteren Weges.

Schülerin: Jahrgang mit Makel

Anna-Sue Schneider kann angesichts der Forderung nur mit dem Kopf schütteln. „Unser Jahrgang wurde gezielt auf die Prüfungen in den entsprechenden Fächern und dafür relevanten Inhalten vorbereitet. Dass nur in Prüfungsfächern unterrichtet wurde, war eine angemessene Entlastung für das ewige Hin und Her um Öffnen und Schließen“, so die Abiturientin des Thomas-Mann-Gymnasiums (TMG). Die Debatte um die Prüfungen bedeute nun zusätzlichen, unnötigen Stress für den Jahrgang. Zwar sei die Anpassung des Stoffes nicht in jedem Fach und jedem Kurs vergleichbar erfolgt. Das rechtfertige aber keine Absage. „Ohne Prüfungen sind wir der Jahrgang mit dem Makel, der auf dem künftigen Lebensweg stets den Stempel des Corona-Not-Abiturs aufgedrückt bekommt“, sagt sie. Nicht vergessen dürfe man, dass ihr Jahrgang nicht prüfungsrelevante Fachinhalte für die Abschlusszeugnisse nach den Prüfungen noch vermittelt bekommen soll.

Abiturienten während der Prüfung. Quelle: Dpa

Laura Lange steht kurz vor dem Abitur am Beruflichen Gymnasium des Beruflichen Schulzentrums Oschatz. „Ich glaube nicht daran, dass die Prüfungen in Sachsen ausfallen werden“, so die Wermsdorferin. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) habe schon früh deutlich gemacht, dass er an ordentlichen Abschlüssen festhält. Dass diese Debatte überhaupt geführt werde, sorge für zusätzliche Unsicherheit in der Schülerschaft und damit verbundenen weiteren Belastungen. „Für diejenigen von uns, die nach dem Abitur nicht an eine Universität, sondern an eine Fachschule oder in ein duales Studium wechseln – und das sind die meisten – ist ein Abschluss, der auf Prüfungen basiert, wichtig.“ Wenige Wochen vor den Terminen nun einen Rückzieher zu machen, hält sie für übertrieben und wenig praktikabel. „Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist viel zu kurzfristig. Die Hygienekonzepte für die Prüfungsbewältigung stehen und sind im vergangenen Jahr erprobt. Sicherheit wird groß geschrieben – warum sollte das nicht wieder gelingen?“, fragt die Schülerin die Verantwortlichen.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schulleiterin: Eigenverantwortung gibt Sicherheit

Die Elternratsvorsitzende des TMG, Kati Kurek, erachtet es als sinnvoll, das zu entscheiden, was den Schülern am nützlichsten ist. „Ich habe selbst keinen Abiturienten unter den eigenen Kindern. Ich weiß aber, dass die Abschlussklassen vernünftig auf die Prüfungen vorbereitet worden sind“, sagt sie. Es sei auch im Sinne der Lehrer, die Prüfungen durchzuführen. „Schließlich haben sie sich darum bemüht, den Jahrgang trotz widriger Bedingungen in diesem Schuljahr zu einem vernünftigen Abschluss zu führen.“

Die gleiche Einschätzung trifft Marion Müller. Die Schulleiterin des Thomas-Mann-Gymnasiums erinnert daran, dass sowohl der Präsenzunterricht für die Abschlussklassen als auch die Prüfungen bereits unter den bekannten Hygieneauflagen absolviert worden sind – „wohl wissend, dass das schwierige Bedingungen für alle sind“. Sie appelliert darüber hinaus an die Eigenverantwortung der Lehrer, Eltern und Schüler beim Testen. „Wenn sich hier alle an die Spielregeln halten ist es möglich, Prüfungen für alle sicher durchzuführen“, sagt sie.

Von Christian Kunze