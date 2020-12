Corona-Advent im Oschatzer Pflegeheim: Regina Ziechner ist ein bisschen traurig

Oschatz

Jörg Debarry (46) klopft mit seiner rechten Faust drei Mal auf das Schränkchen aus Holz. „Zum Glück sind wir noch coronafrei“, sagt der Pflegedienstleiter im Seniorenpflegeheim Helene Schweitzer der Diakonie in Oschatz. Nicht einer der 75 Bewohner und des ebenfalls 75-köpfigen Personals (davon 50 Pflegekräfte) wurden bisher mit dem Virus infiziert (Stand Ende vergangener Woche).

Hygienekonzept hat sich bewährt

Gernot Dörfel, Geschäftsführer des gemeinnützigen Diakonischen Werkes Oschatz-Torgau, macht dafür unter anderem das bewährte Hygienekonzept des Heimes verantwortlich. Dennoch, so der 52-Jährige, könnten die Heimbewohner auch auf ihren Zimmern bis zu zwei Familienmitglieder empfangen.

Schutz der Bewohner

Damit keine infizierten Besucher ins Heim kommen, wurde vor reichlich einer Woche am Eingang zum Grundstück ein Bürocontainer aufgestellt. Dort sitzen abwechselnd zwei Mitarbeiter, die extra eingestellt wurden. Die kontrollieren die angemeldeten Besucher, befragen sie zu ihrem Gesundheitszustand und zu Kontakten und lassen sie Formulare ausfüllen. „Es geht um den Schutz unserer Bewohner“, betont Dörfel.

Weihnachtsmarkt musste abgesagt werden

Auch aus diesem Grund ist die Adventszeit 2020 anders als in den vorangegangenen Jahren. Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Grundstück musste abgesagt werden. Alternativ werden in den Wohnbereichen Weihnachtsfeiern angeboten. „Da backen wir Plätzchen und es gibt ein Programm, damit ein bisschen Adventsstimmung aufkommt“, sagt Pflegedienstleiter Debarry.

Singender, klingender Adventskalender

Geschäftsführer Dörfel hat sich noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Seit einiger Zeit gibt es in dem Heim bereits die Möglichkeit, zum Beispiel Gottesdienste auf die Fernsehgeräte in den Wohnbereichen oder in die Zimmer der Bewohner zu übertragen. Diese technische Neuerung bekommt in der Vorweihnachtszeit noch eine weitere Anwendung. Zusammen mit seiner Frau produziert Dörfel seit dem 1. Dezember täglich einen neuen „singenden, klingenden Adventskalender“ als Kurzvideo mit Gedichten und Liedern – bis einschließlich 24. Dezember. „Wir werden am Heiligabend auch eine kleine Andacht halten, eine Weihnachtsgeschichte erzählen und es unseren Bewohnern richtig schön machen“, blickt Dörfel voraus.

Depression draußen größer

Die Bewohner haben sich von der schweren Zeit im ersten Lockdown, als sie nicht von ihren Angehörigen besucht werden durften, nach Einschätzung von Pflegedienstleiter Debarry wieder gut erholt. Zusätzliches Personal machte zum Beispiel Spaziergänge für die Bewohner möglich. „Ich glaube, dass die Depression draußen größer ist als bei uns hier drin“, sagt Geschäftsführer Dörfel.

Großer Karton mit Adventsdekoration

Regina Ziechner ist eine von den 75 Heimbewohnern. Im Zimmer der 78-Jährigen, die aus Luppa stammt, sorgen ein geschmückter, kleiner Weihnachtsbaum, Schwibbogen und Pyramide für Adventsstimmung. Regina Ziechner ist verwitwet, hat vier Kinder groß gezogen, ist Großmutter und Urgroßmutter. Einen großen Karton mit Adventsdekoration hat ihr Sohn vor ein paar Tagen mitgebracht. „Die Verwandten sorgen tüchtig für mich“, sagt die ehemalige Buchhalterin. Sie bekommt Besuche und telefoniert täglich mehrmals mit Freundinnen und Verwandten.

Hoffnung auf Ablenkung

Wie empfindet sie die diesjährige Adventszeit unter Corona-Bedingungen? „Ich bin ein bisschen traurig, kann mich nicht richtig daran erfreuen, weil ich nicht so mit meiner Familie zusammen sein kann.“ Vor einem Jahr sei sie auch mal zu ihren Verwandten zum Essen nach Hause eingeladen worden. „Aber das ist ja jetzt alles ein bisschen anders“, sagt die 78-Jährige. Im Heim werde das Bestmögliche für sie getan, es gebe zum Beispiel schöne Weihnachtsmusik. „Ich hoffe, dass mich das ein bisschen ablenkt.“

Heiligabend noch ungewiss

Und wie wird Regina Ziechner den Heiligabend verbringen? „Vor einem Jahr war mein Enkel aus Großbardau mit seiner Freundin an diesem Tag hier bei mir, damit ich nicht so traurig bin“, erinnert sie sich an den 24. Dezember 2019. Wie es in diesem Jahr aussieht zu Heiligabend, weiß sie noch nicht. „Da müssen wir erst mal abwarten.“ Falls sie keinen Besuch empfangen könne, werde sie das aber auch nicht umwerfen. „Ich werde mich auch hier wohlfühlen – und man kann ja telefonieren.“

