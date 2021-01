Corona: An diesen nordsächsischen Schulen wird ab 18. Januar getestet

Nordsachsen

Wenn am 18. Januar in Sachsen die Abschlussklassen wieder an den Schulen unterrichtet werden, können sich Schüler und Lehrer einem kostenlosen Corona-Schnelltest unterziehen. Dazu werden sogenannte Testschulen in jedem Landkreis eingerichtet.

In Nordsachsen gibt es nach Angaben von Roman Schulz, Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung, insgesamt sechs Testschulen. Das sind im einzelnen:

das Berufsschulzentrum in Delitzsch,

das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Taucha,

die Lessing-Oberschule in Schkeuditz,

die Robert-Härtwig-Schule in Oschatz,

die Friedrich-Tschanter-Oberschule in Eilenburg und

die Katharina-von-Bora-Schule in Torgau.

Die Tests vor Ort führt geschultes Personal von Hilfsorganisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz ( DRK) durch. Sie sollen dabei von Lehrkräften unterstützt werden. Durchgeführt werden Antigen-Tests. Die Probe von einem Nasen-Rachen-Abstrich wird dabei auf einen Teststreifen gegeben. Ein Testergebnis liegt in der Regel nach 20 Minuten vor.

Bei Positiv-Befund erfolgt PCR-Test

Werden Schüler positiv getestet und sind noch nicht volljährig, müssen sie sich sofort von ihren Eltern abholen lassen und in häusliche Quarantäne begeben. „Kommt es zu einem Positivbefund, nimmt das DRK im Auftrag des nordsächsischen Gesundheitsamtes gleich an Ort und Stelle noch einen PCR-Test ab, um im anerkannten labordiagnostischen Verfahren die Richtigkeit des Schnelltest-Screenings zu überprüfen. Damit wird vermieden, dass positiv getestete Schüler für den PCR-Test erst noch einen weiteren Ort wie Arztpraxis oder Gesundheitsamt aufsuchen müssen“, sagte Landkreis-Sprecher Thomas Seidler. Eine Teilnahme am Präsenzunterricht ist für diese Schüler dann nicht mehr möglich.

Schnelltests sind freiwillig

Das Kultusministerium betont, dass die Tests freiwillig sind und demnach keine Testpflicht besteht. „Gleichwohl wäre eine rege Beteiligung zum eigenen Schutz und dem Schutz der anderen wünschenswert“, so das Ministerium in einem Blog-Beitrag im Internet.

So handhaben es Schulen

Wann die Tests durchgeführt werden, darüber informiert die jeweilige Schule, in der die Abschlussklassen unterrichtet werden. Das Martin-Rinckart-Gymnasium in Eilenburg informiert beispielsweise, dass sich die zum Schnelltest angemeldeten Schüler am Montag um 8.45 Uhr zunächst an der Friedrich-Tschanter-Schule in Eilenburg einfinden. Dort erfolgen die Tests. Die Tutoren sind mit vor Ort.

Die Abschlussklassen der Oberschule in Bad Düben werden am Montag wiederum vor Ort im Schulhaus getestet – und zwar von der Hausärztin Dr. Vera Frenkel. Die Schüler kommen an diesem Tag zur ersten Stunde in die Schule.

In der Goethe-Schule in Mügeln beginnt der Unterricht für die Abgangsklassen erst am Dienstag, dem 19. Januar, „mit der gleichzeitigen Testung der Schüler, die an der Testung teilnehmen“, informiert die Oberschule. Das hängt damit zusammen, dass erst am Dienstag das DRK die Testungen durchführen kann, so Rektor Axel Boldt auf Nachfrage. Die Tests finden ab 12 Uhr an der Schule statt.

In der Oberschule Mockrehna laufen die freiwilligen Testungen am Montag. Nach Angabe von Tobias Hentzschel, dem Vorstandsvorsitzenden des DRK-Kreisverbands Eilenburg, werden zwei Testteams vor Ort sein.

Keine Sonderbusse im Einsatz

Nordsachsens Landrat Kai Emanuel. Quelle: LRA Nordsachsen

Sonderbusse, die die Abgangsschüler zur jeweiligen Testschule fahren, werden in Nordsachsen indes nicht eingesetzt. „Sonderverkehre zu organisieren und massenhaft Schüler an einen Ort zu transportieren, würde die sächsische Corona-Schutzverordnung konterkarieren“, sagte Landrat Kai Emanuel. „In den Mittelzentren ist es für Schüler von Abschlussklassen zumutbar, den Weg zu einer Testschule eigenständig zu bewältigen, zumal ab Montag auch wieder alle Busse nach Normalfahrplan verkehren. Und für den ländlichen Raum haben wir in Kooperation mit DRK und Schulverantwortlichen individuelle Lösungen beispielsweise durch den Einsatz von mobilen Testteams gefunden.“ Die Rücklaufquote bei den Anmeldungen sei aber bislang gering.

Das sagt der Kreiselternrat

Rowena Flugrat, Vorsitzende des Kreiselternrates Nordsachsen Quelle: Elisa Perz

Dem Kreiselternrat Nordsachsen ist das Angebot des Kultusministeriums bekannt. Mit Aussagen darüber hält sich die Vorsitzende Rowena Flugrat allerdings bedeckt. „Wir wissen, dass alle Eltern informiert werden sollen. Wie das ganze dann aber in der Praxis ablaufen soll, ist uns nicht bekannt.“ Um weitere Angaben zum Thema machen zu können, müsse sie sich erst mit ihren Vorstandskollegen besprechen. Ihre persönliche Meinung wolle sie dazu nicht äußern. Nur soviel: Generell sei das Thema Corona, Lockdown und der Umgang mit den Schulen derzeit „sehr heikel“ und es würde in der Elternschaft „an allen Ecken brodeln“.

Künftig Tests für mehr Schüler

Aber nicht nur für Abschlussklassen sollen künftig Schnelltests möglich sein. Wenn es die Infektionslage erlaubt und die Schulen nach den Winterferien im Wechselmodell wieder öffnen, können sich nach Angaben des Kultusministeriums auch alle übrigen Schüler ab der Klassenstufe 7 sowie das gesamte pädagogische Personal an Schulen freiwillig einmal testen lassen. Das gilt auch für Schüler sowie Lehrkräfte freier Schulträger.

„Neben der Einhaltung der grundlegenden Hygieneregeln haben sich Testungen als wesentliches Element bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie erwiesen“, erklärt das Kultusministerium dazu. Dadurch könnten Infektionsketten „frühzeitig aufgedeckt und unterbrochen und so die Ausbreitung von SARS-CoV-2 eingedämmt werden“. Dennoch bilden auch die einmaligen Schnelltestes ab Montag nur eine Momentaufnahme ab.

Von Nico Fliegner