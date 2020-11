Corona-Ausbruch an Mügelner Grundschule: 125 weitere Tests genommen

Mügeln

Die Schultür öffnete sich trotz Quarantäne: Das Gesundheitsamt Nordsachsen schickte am Montagmorgen erneut ein Testteam in die Mügelner Grundschule Tintenklecks, die derzeit besonders stark von Corona-Infektionen betroffen ist. Zunächst waren ein Kind und zwei Lehrer nach Symptomen positiv auf das Virus getestet worden.

Zweite Reihentestung in Mügeln

Die am 10. November nur für einige Klassen ausgesprochene Quarantäne wurde jedoch schnell auf die gesamte Schule ausgedehnt und bei einem ersten Reihentest in der vergangenen Woche 130 Kinder und Erwachsene untersucht. Das Gesundheitsamt hatte sich zu der umfangreichen Maßnahme entschieden, weil auch andere Kinder Erkältungssymptome hatten und der Raum Mügeln/ Oschatz derzeit am stärksten vom Infektionsgeschehen betroffen ist.

Resultat: 57 weitere Personen wurden positiv auf das Virus getestet. Derzeit listet das Gesundheitsamt insgesamt 63 Fälle aus dem Umfeld der Schule. Grund für das Gesundheitsamt, die Quarantäne bis zum 30. November zu verlängern und sich nun in einem zweiten Reihentest den unmittelbaren Kontaktpersonen in den Familien zu widmen. Von 125 Eltern und Geschwisterkindern wurden dazu Abstriche für PCR-Tests genommen.

Eltern müssen in Quarantäne

„Wir kriegten eine feste Zeit, Stäbchen rein, das war’s“, beschreibt Matthias Keilwagen die Prozedur, der nun wie andere Betroffene auf sein Testergebnis wartet. Bei seiner Tochter habe es nach zwei Tagen vorgelegen. Weil sie positiv getestet wurde, sei seine Familie seit Mitte der vergangenen Woche in Quarantäne.

„Sie ist ohne Symptome. Sie sagen zwar, sie sei trotzdem ein Überträger, aber ich weiß es nicht. Sie springt hier rum wie ein junges Reh“, sagt der Dachdeckermeister, dem die Quarantäne als Selbstständigen deutlich mehr Sorge bereitet: „Bei mir ruht zur Zeit alles. Die Arbeit müsste eigentlich weitergehen, aber das geht ja nun nicht.“ Auch Angestellte, deren Kinder ebenfalls die Schule besuchen, seien derzeit in Quarantäne. Immerhin habe ihm der Steuerberater Hoffnung gemacht, er könne Hilfe beantragen.

Gestiegene Fallzahlen im Fokus der Medien

Der sprunghafte Anstieg der Infektionszahlen – einer der bislang größten Ausbrüche an einer Grundschule – lässt auch bei Mügelns Bürgermeister Johannes Ecke (parteilos) das Telefon schrillen. Die hohen Infektionszahlen, die die Stadt auch als Träger der Schule trifft, errege das Medieninteresse.

Rundfunk, Fernsehen und Agenturen rufen an, der Bürgermeister mit dem ersten Medienecho unzufrieden: Die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt sei negativ dargestellt worden: „Ich kann Tag und Nacht beim Gesundheitsamt anrufen, die Amtsärzte und auch der Landrat sind immer gesprächsbereit, wenn wir Probleme haben. Die Zusammenarbeit klappt hervorragend.“

Goetheschule bis Mittwoch geschlossen

Auf die ist er als Arbeitgeber auch angewiesen: Denn, an was ein Mitarbeiter erkrankt sei, erfahre die Stadtverwaltung nicht. Der Datenschutz setzt dem Interesse, selbst mögliche Kontaktpersonen aufzuspüren, Grenzen – dies obliegt an der Stelle dem Gesundheitsamt. „Dass die an der Grenze arbeiten und manche Einwohner etwas länger auf einen Bescheid warten, das ist einfach so“, sagt Ecke.

Relevant ist diese Arbeit auch in der benachbarten Goetheschule: Diese wurde bis Mittwoch vorsorglich geschlossen, da – so das Landratsamt auf Nachfrage – am Wochenende bekannt wurde, dass eine Lehrerin Corona-positiv sei. Jetzt werde bis Mittwoch ermittelt, mit wem diese Kontakt hatte.

Von Manuel Niemann