Corona-Bannkreis: Wo dürfen Oschatzer noch hin?

Das Wochenende ist da, der Kühlschrank muss aufgefüllt werden – und vielleicht lädt das Wetter auch zu einem Spaziergang ein. Doch in welchem Umkreis darf man sich überhaupt bewegen? Diese Frage stellen sich viele OAZ-Leser und ärgern sich über unterschiedliche Aussagen zum 15-Kilometer-Radius im Rahmen der Corona-Verordnung. Auch Erhard Petzold aus Ochsensaal ist verunsichert. „ Bundeskanzlerin Merkel hat gesagt, dass dieser Radius ab der Stadtgrenze gilt. Anderswo heißt es wieder, dass der Radius von der Wohnung aus gemessen wird. Was gilt denn nun?“, möchte der 82-Jährige wissen.

Entfernung zählt von der Wohnungstür oder von der Arbeitsstelle

Tatsächlich hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) am Beispiel von Berlin erklärt, dass hier der Radius ab der Stadtgrenze gilt. In Sachsen ist das dagegen derzeit anders geregelt. Zum Einkaufen von Lebensmitteln oder anderen Waren des täglichen Bedarfs darf man sich in einem Umkreis von 15 Kilometern bewegen. Diese Entfernung zählt von der eigenen Wohnungstür oder von der Arbeitsstelle. Außerdem kann man sich für Sport und Bewegung im Freien im Umkreis von 15 Kilometern seines Wohnbereiches bewegen. „Da kann man natürlich auch spazieren gehen“, sagte ein Ministeriumssprecher auf OAZ-Anfrage.

Bußgeld für Verstöße

Wer sich nicht an diese Vorschriften hält, zu denen aktuell auch ein nächtliches Ausgangsverbot in der Zeit von 22 bis 6 Uhr gehört, muss mit einem Bußgeld rechnen. Für das Verlassen der Wohnung ohne einen triftigen Grund werden beispielsweise 60 Euro fällig.

Allgemeine Kontrollen durch Polizei

Doch wird das überhaupt kontrolliert? Zuständig für Kontrollen ist zuerst die Polizei. „Es gibt allgemeine Kontrollen im Zuge der Durchsetzung der Corona-Schutzverordnung. Und dort gucken wir tatsächlich auch hin, welche triftigen Gründe es gibt, das Haus zu verlassen. Die Leute werden befragt – und das geht dann auch in jede Richtung“, sagt Jan Müller, Leiter des Polizeireviers Oschatz. Wie viele Verstöße gegen die Verordnung haben die Polizisten in den vergangenen Tagen festgestellt? „Es ist relativ ruhig“, sagt der Revierleiter. In der Stadt Oschatz hat es nach Angaben von Müller bisher lediglich einen Verstoß gegen die nächtliche Ausgangssperre gegeben. Gegen zwei Männer im mittleren Alter aus verschiedenen Haushalten seien Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt worden.

Spaziergänge im Wermsdorfer Wald und Dahlener Heide möglich

Wie weit können sich die Oschatzer denn nun bewegen, wenn sie sich am Wochenende an der frischen Luft die Füße vertreten möchten? Mit Hilfe des Kartenradiusrechners „Earnest“ kann sich jeder im Internet seinen persönlichen Bewegungsradius ausrechnen. Die Oschatzer können sich innerhalb des 15-Kilometer-Radius (siehe Karte) im Wermsdorfer Wald, in einem Teil der Dahlener Heide, an der Elbe in Strehla oder Riesa oder entlang der Jahna bei Ostrau bewegen. Ein Ausflug in die Hohburger Berge bei Wurzen, an die Mulde in Grimma oder nach Döbeln ist allerdings nicht möglich. Diese Ausflugsziele liegen außerhalb des 15-Kilometer-Radius.

