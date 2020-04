Corona-Beschränkungen: Das vermissen die Menschen in der Collm-Region jetzt

Collm-Region

Erst wurden Großveranstaltungen abgesagt, dann schlossen Schulen, später Restaurants und viele Geschäfte. Seit über einer Woche sind per Verfügung die Kontakte beschränkt.

Die Oschatzer Allgemeine wollte von den Menschen in der Region wissen, was sie inzwischen am meisten vermissen. Dazu waren wir in Dahlen und Mügeln vor Ort, um auf der Straße zu erfahren, was die Menschen zwischen ihren Besorgungen bewegt.

Hannelore Petzold (57) Quelle: Axel Kaminski

Hannelore Petzold (57) aus Dahlen, vermisst am meisten ihren Enkel. „Wir sehen uns sonst regelmäßig. Aber da meine Tochter in Oschatz wohnt, geht das nun nicht mehr.“

Laura Paulin (23) Quelle: Manuel Niemann

„Am meisten vermisse ich, so allgemein, die Atmosphäre, die herrscht“, sagt Laura Paulin (23) aus Mügeln. Alles sei jetzt so streng geregelt durch Corona, die Leute bleiben auf Abstand, beschreibt die angehende Erzieherin. „Ich hoffe, dass sich das irgendwann wieder bessert.“

Uwe Scheller (61) Quelle: Axel Kaminski

Uwe Scheller (61) aus Dahlen fehlt das volle Warenangebot in den Supermärkten. „Man muss jetzt in drei Läden, um alles zu bekommen, was man braucht. Von den Ausgangsbeschränkungen merkt man auf dem Land nicht so viel. Die Arbeit und die Kollegen vermisse ich schon ein wenig, aber zu tun gibt es einiges, da ich Eltern und Schwiegereltern, die nicht raus kommen, mit versorge.“

Maria Gabriel (26) Quelle: Axel Kaminski

Maria Gabriel (26) studiert normalerweise in Nürnberg und ist jetzt in der Heimatstadt Dahlen gestrandet. „Die Uni ist zu und ich kann nicht zurück. Dort ist auch nichts los, aber die Kontakte zu Freunden und Bekannten dort vermisse ich schon. Also unterstütze ich meine Familie, aber es gibt da nicht wirklich viel zu tun. Gut, dass man wenigstens noch Einkaufen darf. Aus Langeweile habe ich schon angefangen, Masken zu nähen.

Andreas Lobe (58) Quelle: Manuel Niemann

„Vermissen? Meine Enkel!“, kommt die Antwort aus dem Mügelner Andreas Lobe (58) herausgeschossen. „Meine Tochter kämpft an vorderster Front, und da müssen wir den Kontakt erst einmal abbrechen.“ Sie sei Dialyseschwester in Döbeln, daher sehe er die beiden Enkel selten.

Er sei selbst Risikopatient, sagt er noch, und was er als solcher da manchmal vermisse: „Gesunden Menschenverstand – von der einen, wie auch von der anderen Seite: Wenn ich fünfeinhalb Kilometer durch den Wermsdorfer Wald jogge, dann tue ich niemanden weh. Aber wenn sich die Massen auf dem Markt treffen und die Köpfe zusammenstecken, kann man lieber einmal einen Meter Abstand nehmen“, wünscht er sich mit Hinblick auf die nun geltenden Bestimmungen.

Max Schneider (21) Quelle: Axel Kaminski

Max Schneider (21) würde gern wieder mit Freunden draußen sitzen. „Leider ruht nun auch der Fahrschullehrgang. Es ist ungewiss, wann es weitergeht und ich mich selbst hinters Lenkrad setzen darf. Und mit meiner Freundin würde ich auch gern wieder einmal in die Pizzeria gehen.“

Ruth Sommer (67) Quelle: Manuel Niemann

Auch Ruth Sommer (67) vermisst es, einfach einmal irgendwohin fahren zu können und die eigenen vier Wände zu verlassen: „Mal ein bisschen bummeln zu gehen, das würde ich gern. Aber wenn wir daheim bleiben müssen, bleiben wir daheim“, sagt die Mügelnerin. Auch wenn das mitunter belastend sei und es schwierig werde, bestimmte Dinge zu besorgen, wenn viele Geschäfte geschlossen blieben. „Aber da müssen wir nun durch!“

Stephanie Möbius (20) Quelle: Axel Kaminski

Stephanie Möbius (20) aus Sitzenroda studiert normalerweise in Berlin. „Ich vermisse die Kontakte zu den Großeltern. Es ist nicht schön zu erleben, wie meine allein lebende Oma mit der Situation zurechtkommen muss. Ich glaube, vielen fehlt in dieser Zeit Zuneigung. In Berlin wäre ich jetzt allein in meiner WG. Da sind die Beschränkungen im Elternhaus, das über einen großen Garten verfügt und am Waldrand liegt, schon gut zu ertragen. Und ja, mein Studium vermisse ich auch, weil ich das, was ich studieren, gerne mache – Lehramt. Aber das ist ja nur aufgeschoben und soll in Kürze digital fortgesetzt werden.“

Andreas Reinhardt (57) Quelle: Manuel Niemann

„Ich vermisse nichts“, antwortet Andreas Reinhardt (57) aus dem Mügelner Ortsteil Berntitz trocken. „Ich bin arbeiten, ich bin Beamter bei der Polizei in Wurzen – und wir haben genug zu tun“, sagt er mit einem Lächeln. Ob es etwa beim Einkaufen etwas nicht mehr gebe, falle ihm da gar nicht so auf. „Das einzige was immer fehlt, ist Klopapier, da wird ja immer drauf rumgehackt – warum, weshalb auch immer.“

Wobei er die Einkäufe gerade nicht für sich selbst erledige: „Ich kaufe eigentlich nur für die Oma ein. Sie wird 77 und da ist uns das zu gefährlich, sie hat sowieso eine Lungenerkrankung.“ Nach kurzem Überlegen fällt ihm dann doch noch etwas ein, was ihm in der Freizeit weggebrochen ist: „Fußball, Sport ist für mich wichtig. Als Zuschauer beim Verein BC Mügeln und der Bundesliga, aber wenn es nicht ist, ist es nicht.“

Von Axel Kaminski und Manuel Niemann