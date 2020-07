Corona-Effekt in Oschatz: Kinder sind selbstständiger geworden

Oschatz

Zum Wochenanfang hat sich das Leben in den Kinderkrippen und Kindergärten der Stadt Oschatz weiter normalisiert. Die jüngste Allgemeinverfügung Sachsens zu Corona-Schutzmaßnahmen erlaubt es den Einrichtungen, zum sogenannten Regelbetrieb zurück zu kehren. Doch was bedeutet das konkret? Die OAZ machte sich in der größten kommunalen Kita „ Spatzennest“ kundig, in der aktuell 140 Mädchen und Jungen im Kindergarten und 46 Kinder in der Krippe betreut werden.

Die meisten Eltern halten sich an Maskenpflicht

An der Eingangstür der Kita hängen zwei Zettel für die Eltern. Um den Kontakt mit anderen Eltern zu minimieren, muss die eine Hälfte ihre Kinder durch die Eingangstür bringen, die andere Hälfte über die Terrassentür im Garten. Und für die Eltern gilt weiterhin die Maskenpflicht in der Kita und im Freigelände. „Die meisten halten sich daran“, sagt Kita-Leiterin Bettina Wolf. Einige Eltern reagierten aber auch mit Unverständnis auf die Maskenpflicht.

Gruppen dürfen wieder gemischt werden

Schritt für Schritt werden die Öffnungszeiten der Kita wieder normalisiert. In den vergangenen Wochen konnten die Kinder nur zwischen 7 und 16 Uhr (vor Corona: 6 bis 18 Uhr) betreut werden. „Anfangs waren die Eltern froh, dass wir überhaupt wieder aufgemacht haben. Doch von den Öffnungszeiten waren sie nicht so begeistert, gerade wenn sie im Schichtbetrieb arbeiten“, hat die stellvertretende Kita-Chefin Kristin Bittig beobachtet. Die Einschränkungen der Öffnungszeiten hingen damit zusammen, dass die Kinder in Gruppen eingeteilt waren, die untereinander keinen Kontakt haben und nur von dem gleichen Stamm an Erzieherinnen betreut werden durften. „Wenn zum Beispiel eine Erzieherin krank geworden ist, dann konnten wir sie nicht durch eine Kollegin aus einer anderen Gruppe ersetzen“, erläutert Bettina Wolf die Schwierigkeit. Diese Beschränkung gibt es seit Montag nicht mehr, die Gruppen dürfen jetzt wieder gemischt werden. Bereits seit Mittwoch ist von 6 bis 16 Uhr offen, nächste Woche dann von 6 bis 17 Uhr und ab dem 13. Juli wieder normal von 6 bis 18 Uhr.

Unheimliche Erleichterung für Eltern

Über die schrittweise Normalisierung der Öffnungszeiten freut sich auch die stellvertretende Elternratsvorsitzende Yvonne Bader, deren Kinder Nico (6) und Lina (anderthalb Jahre) im „ Spatzennest“ betreut werden. Als nach der kompletten Schließung zumindest wieder eine Notbetreuung mit eingeschränkter Öffnungszeit in den Kitas möglich war, teilte sich Yvonne Bader die Aufsicht über die Kinder mit ihrem Lebenspartner. „Er ist verkürzt arbeiten gegangen, etwas eher nach Hause gekommen. Und ich bin dann ein bisschen später auf Arbeit.“ Die 28-Jährige ist froh, dass sich die Öffnungszeiten jetzt wieder normalisieren: „Das ist schon eine unheimliche Erleichterung für uns.“

Neue Kinder dürfen wieder aufgenommen werden

Es gibt noch eine weitere gute Nachricht für die Eltern: In der Kita Spatzennest dürfen wieder neue Kinder aufgenommen werden, was nach den bisherigen Corona-Beschränkungen nicht möglich gewesen ist. Platzreserven gibt es noch. Die maximale Betreuungskapazität liegt bei 235 Kindern, aktuell sind 186 Plätze belegt.

Bürokratie etwas weniger

Seit Montag ist auch die Bürokratie etwas weniger geworden. Bisher mussten die Eltern täglich eine Gesundheitsbestätigung ausfüllen, dass ihr Kind und alle anderen Familienmitglieder keine Infekte haben. Nun müssen sie dies nur noch für ihre Kinder bestätigen.

Und wenn ein Kind einen Infekt mit Fieber oder Husten hatte, durfte es nach seiner Genesung nur mit einer kostenpflichtigen Gesundheitsbestätigung durch einen Arzt wieder ins „ Spatzennest“ gebracht werden. Neu ist seit Wochenanfang: Wenn die Kinder zwei Tage lang keine Krankheitssymptome mehr zeigen, können sie auch ohne Gesundheitsbescheinigung wieder in die Kita gebracht werden.

Weniger Kinder mit grippalen Infekten

Aus Sicht der Kita-Leiterin Bettina Wolf haben diese strikten Vorschriften und auch die Hygiene-Regeln wie das häufige Hände waschen einen positiven Effekt gezeigt: „Wir hatten in dieser Zeit weniger Kinder mit grippalen Infekten in unserer Einrichtung als sonst.“ Und ihre Stellvertreterin Kristin Bittig kann der Ausnahmesituation wegen Corona neben allen negativen Begleiterscheinungen ebenfalls einen positiven Aspekt abgewinnen. „Wir haben gemerkt, dass die Kinder selbstständiger geworden sind.“ Das eigenständige An- und Ausziehen und Hände waschen ohne Mitwirkung der Eltern habe zum Beispiel diese Entwicklung gefördert.

Corona-Hygiene ist zur Routine geworden

Das kann Yvonne Bader als Mutter nur bestätigen. Bei Sohn Nico sei die Corona-Hygiene zur Routine geworden. Nach dem Einkaufen oder Spielen sage der Sechsjährige dann schon: „Ach, wir gehen hoch. Zack, Hände waschen.“ Und bei der jüngsten Elternratssitzung sei festgestellt worden. „Die Kinder sind viel selbstständiger geworden. Die wissen schon: Aha, ich pack jetzt schon mal meinen Rucksack ein, weil meine Mama kommt gleich.“ Das sei früher nicht so gewesen, da habe das die Mutti gemacht.

