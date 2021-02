Corona-Einsatz als freiwillige Helferin im Seniorenheim

Liptitz

Ein Hilferuf ging Anfang Januar an die Vorstandsmitglieder der Diakonie raus. Im Seniorenpflegeheim Oschatz wurden dringend Helfer benötigt. Bei einigen Heimbewohnern wurde Corona nachgewiesen. „Und einigen von ihnen geht es auch sehr schlecht. Die Situation ist also sehr ernst und infolge dessen können die anderen Heimbewohner ihre Zimmer nicht mehr verlassen, was zum einen starke persönliche Einschränkungen für diese sind, sowie auch ein erhöhter Aufwand für die Pflegenden, weil sie nicht mehr gemeinschaftsversorgt, sondern einzeln versorgt werden müssen. Zugleich sind es nunmehr elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die positiv auf das Virus getestet wurden. Es entsteht somit ein Notstand bezüglich der einzusetzenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“, hieß es in dem Schreiben, welches auch Andreas Scheller im Wermsdorfer Ortsteil Liptitz erhielt. Das hier Unterstützung gebraucht wurde, war ihm sofort klar.

Da er selbst nicht mithelfen konnte, weil er im Krankenhaus tätig ist, fiel ihm gleich die perfekte Person für diese Aufgabe ein. Schließlich sitzt sie jeden Morgen gemeinsam mit ihm am Frühstückstisch: seine Frau Barbara Scheller. „Ich hatte selber bereits Angehörige gepflegt und konnte mir daher in etwa vorstellen, was da auf mich zukam. Die Arbeit musste dringend gemacht werden. Daher hatte ich mich gemeldet“, erzählt die 62-Jährige. Kaum hatte sie zugesagt, kam auch direkt der Anruf und die Bitte, ob sie gleich am nächsten Donnerstag, um 6 Uhr, anfangen könnte.

Am Anfang gab es erst einmal einen Corona-Test

„Auf Station konnte uns nicht viel erklärt werden, da die Leute fehlten. Doch das war nicht schlimm. Es war alles recht gut verständlich. Als erstes gab es einen Corona-Test.“ Die Aufgabe der Helfer war es, das Stammpersonal zu unterstützen, zum Beispiel beim Essenreichen, Bettenbeziehen, Wäschelegen und beim Einräumen der Schränke. Oder auch dabei, sich einfach mal mit den Leuten zu beschäftigen. „Die Bewohner waren froh, dass sie jemanden sehen. Sie haben mich immer sehr freundlich empfangen“, erinnert sich Barbara Scheller.

Ständiges Umziehen belastet, ist aber notwendig

Die Kleidungsvorschriften bestanden darin, neben Mantel und Handschuhen auch immer einen Mundschutz und zusätzlich ein Visier zu tragen. Vor den Zimmern musste sie jedes Mal einen weiteren Kittel anziehen und diesen dann gleich wieder wechseln. „Das war ein wenig wie eine ‚Homesauna‘. Das ständige Umziehen war schon sehr belastend, doch es musste sein. Ich muss wirklich meinen Hut vor den Leuten ziehen, die das jeden Tag bewältigen. Es ist beeindruckend, was die Angestellten hier leisten“, spricht Barbara Scheller ihre Bewunderung aus. „Wir Helfer konnten vielleicht maximal ein Drittel von dem erledigen, was die Angestellten vollbringen. Am ersten Tag wurde uns in der Küche gezeigt, wo alles steht. Am zweiten Tag hatten wir eine Orientierungsliste für die Speisevorbereitung erhalten. Manche Bewohner können zum Beispiel nicht mehr Schlucken und nur flüssige Nahrung zu sich nehmen. Natürlich hatte ich auch ein merkwürdiges Bauchgefühl und den Hintergedanken ‚Hoffentlich steckst du dich nicht an.‘ Umso wichtiger waren die Hygienemaßnahmen und die regelmäßigen Tests.“

Engagement auch für Umwelt, Flüchtlinge und im Chor

Die Liptitzerin wollte eigentlich etwas ruhiger treten. Ende November hatte sie aufgehört, in Leisnig bei DMI (Digitale Medien & Informationen) zu arbeiten. „Jetzt habe ich schön viel Freizeit“, dachte sie sich. Doch schon im selben Monat wurde sie gefragt, ob sie beim Wahlkampf die Grünen unterstützen könnte, da sie bereits Erfahrung als Kandidat hatte. „Coronabedingt arbeiten wir Grünen regelmäßig in Meetings über das Internet. Das hat sich als sehr nützlich erwiesen. Dadurch gibt es eine viel breitere Basis von Leuten, die mitreden. Wegen der Entfernung im Landkreis sind sonst nicht so viele Fachleute dabei. Das ist jetzt anders. Wer fährt schon gerne an einem Freitag 19 Uhr circa 30 bis 50 Kilometer zu einer Versammlung? Bei einem Meeting um 14 Uhr haben wir viel mehr Zuspruch. Man vertrödelt auch keine Zeit beim rumfahren. Das ist sehr effektiv“, berichtet Barbara Scheller von ihrem weiteren Engagement. Zudem mache es ihr viel Freude mit dem jungen Team zusammenzuarbeiten.

Die 62-Jährige setzt sich auch sehr für Menschen mit Migrationshintergrund ein und hilft bei der Behördenkommunikation. Dies hat den Flüchtlingen geholfen, Schul- und Berufsabschlüsse zu erreichen und in das normale Arbeitsleben integriert zu werden. Barbara Scheller singt außerdem im Lichterchor Wermsdorf, wenn dessen Auftritte aus aktuellem Anlass nicht gerade ausfallen und genießt vor allem lange Wanderungen in der Natur.

Wenn sie wieder gebraucht wird, isteht sie bereit,

Als die Aushilfe im Seniorenheim begann, zog sie sich vom Wahlkampf für die Grünen ein Stück zurück. Vier Tage hat sie als Unterstützung im Pflegeheim gearbeitet und sollte wieder Hilfe gebraucht werden, würde sie auf jeden Fall wieder mit dabei sein. „Dann hoffentlich wieder auf derselben Station, damit man sich nicht neu orientieren muss, aber so oder so werde ich da sein, wenn Unterstützung gebraucht wird.“

Von Kristin Engel