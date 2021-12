Dahlen

Nach sechs positiven Schnelltests auf das Corona-Virus in einer dritten Klasse der Grundschule, von denen bis zum Mittwochmorgen fünf durch die Ergebnisse der PCR-Tests bestätigt worden waren, hat das Kultusministerium des Freistaates die befristete teilweise Schließung der Einrichtung angeordnet. Damit findet für diese Klasse bis einschließlich Freitag, den 17. Dezember kein Präsenzunterricht statt.

Im Altkreis Oschatz ist von solch einer Verfügung derzeit außerdem das Thomas-Mann-Gymnasium in Oschatz betroffen, an dem drei Klassen bis zum Freitag nicht am Unterricht teilnehmen dürfen.

In den Nachbarregionen gibt es Schulschließungen in Leisnig und Riesa. In Leisnig gibt es an der Paul-Apian-Oberschule und der Sigismund-Reschke-Grundschule bis zum 15. Dezember Einschränkungen. In Riesa sind das Berufliche Schulzentrum für Technik und Wirtschaft bis zum 10. Dezember sowie die 3. Grundschule bis zum 16. Dezember teilweise geschlossen. In der 4. Grundschule findet auf Anordnung des Ministeriums bis Freitag kein Unterricht statt.

Von Axel Kaminski