Oschatz

Nach dem Corona-Fall eines Kindes in der Oschatzer Kindertageseinrichtung „Bummi“ sind am Dienstag die Testungen angelaufen. Am Montag hatte das Landratsamt Nordsachsen die Einrichtung präventiv unter Quarantäne gestellt. Ein Sprecher des Landratsamtes erläuterte gegenüber der Oschatzer Allgemeinen nun die weitere Vorgehensweise: Sollten die Tests bei den 74 Kindern und ihren Erziehern negativ ausfallen, könne der Kitabetrieb regulär weitergehen. Bei positiven Fällen seien weitere Eindämmungsmaßnahmen verpflichtend: Nach Angaben des Landratsamtes gebe es dann allerdings keine pauschale Handlungsanweisung, etwaige Maßnahmen hingen etwa davon ab, ob die Kitagruppen klar zu trennen seien. Eine 14-tägige Quarantäne sei aber je nach Ausbreitung nicht auszuschließen.

Das Amt wurde am vergangenen Wochenende über das positive Testergebnis informiert worden. Das Kind mit Erkältungssymptomen sei allerdings seit dem 30. September nicht mehr in der Einrichtung gewesen.

Anzeige

Testergebnisse am Mittwoch erwartet

Nach Aussage des Sprechers werden die Testergebnisse am Mittwochnachmittag erwartet. Die heutigen Proben seien von zwei mobilen Testteams genommen worden. Die PCR-Tests, bei denen ein Abstrich im Rachen- und Nasenraum erfolgt, würden anschließend in der Landesuntersuchungsanstalt in Dresden ausgewertet.

Der Sprecher zeigte sich dieser Zeitung gegenüber allerdings gelassen und rechnet nicht mit einem großen Ausbruch. Er verwies in dem Zusammenhang auch auf umfassende Testungen in einem Dölziger Asylbewerberheim, dort vielen alle Abstriche bei 300 Bewohnern negativ aus.

Aktuelle Zahlen zum Infektionsgeschehen in Nordsachsen meldeten die Behörden zuletzt am Montag: Demnach sind momentan 23 Menschen akut infiziert, insgesamt wurde das neuartige Virus Sars-CoV-2 bei 280 Personen festgestellt. Todesfälle gab es keine.

Von Florian Reinke