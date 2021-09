Damit die Obstbauern wieder in Tritt kommen, müssen nach der Corona-Flaute Gastronomie und Weihnachtsmärkte wieder anlaufen. Im Geschäftsjahr 2020 hatte die Obstland Dürrweitzschen AG einiges an Einbußen zu kompensieren. Am Wochenende startet die Lohnmost-Saison.