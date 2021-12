Corona: Hier kann man sich für Weihnachten in der Region Oschatz testen lassen

Region Oschatz

Weihnachten steht vor der Tür und damit die Frage: Wo gibt es kostenlose Corona-Tests in der Region Oschatz?

Schnelltestzentrum im Müntzer-Haus

Das Schnelltestzentrum im Oschatzer Thomas-Müntzer-Haus ist am 22. und 23. Dezember von 16 bis 19 Uhr geöffnet und hat am 24. und 25. Dezenber geschlossen. Am 26. Dezember wird von 16 bis 19 Uhr getestet.

VitaliO-Testzentrum in Oschatz

Das VitaliO-Testzentrum in der Oschatzer Promenade 33 (am Busbahnhof) hat am 22. Dezember von 7 bis 12 Uhr und am 23. Dezember von 14 bis 20 Uhr geöffnet, am 24. Dezember ist geschlossen.

Linden- und Marktkauf-Apotheke in Oschatz

In der Oschatzer Linden-Apotheke in der Lutherstraße 16 und in der Marktkauf-Apotheke in der Venissieuxer Straße 6 wird am Heiligabend von 8 bis 12 Uhr getestet. Am 25. und 26. Dezember ist geschlossen.

Pflegedienst in Dahlen

In Dahlen bietet der Pflegedienst „Pflegen mit Herz“ Coronatests im Geschäftshaus, Gartenstraße 3 an. Getestet wird am 22. und 23. Dezember von 7.30 bis 18 Uhr. Am 24. Dezember ist von 7.30 bis 14 Uhr geöffnet. Auch am 25. und 26. Dezember kann nach telefonischer Anmeldung getestet werden: 034361 688210.

Mügelner Marktapotheke

Die Mügelner Marktapotheke testet am 24. Dezember verkürzt von 8 bis 11.30 Uhr, am 25. und 26. Dezember ist geschlossen.

Fitnesscenter Bardo in Naundorf

Das Fitnesscenter Bardo, in Naundorf, Zur Siedlung 9, testet am 24. Dezember von 9.30 bis 11.30 Uhr und am 26. Dezember von 16 bis 18 Uhr .

Schwanen-Apotheke in Wermsdorf

In Wermsdorf testet die Schwanen-Apotheke, Altes Jagdschloss 6a. Dafür ist eine Terminvereinbarung notwendig. Möglich ist diese unter der Telefonnummer 034364 52 229 sowie per E-Mail an info@schwanen-Apotheke-wermsdorf.de. Getestet wird hier montags bis freitags, von 6.30 bis 7 Uhr, außerdem freitags, von 15 bis 17 Uhr.

Von Frank Hörügel und Axel Kaminski