Corona: Hier wird zu Weihnachten und Silvester in der Region Oschatz getestet

Region Oschatz

Die Weihnachtsfeiertage rücken mit großen Schritten heran, und auch Silvester ist in Sichtweite. Bei vielen Einwohnern der Region Oschatz stehen für diese Zeit Besuche bei Freunden und Verwandten auf dem Programm. Dabei können Corona-Tests helfen, das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Hier eine Übersicht, wo und wann es die kostenlosen Tests gibt.

Test im Oschatzer Müntzer-Haus

Das Schnelltestzentrum im Oschatzer Thomas-Müntzer-Haus ist sonntags bis freitags von 16 bis 19 Uhr und sonnabends von 16 bis 17 Uhr geöffnet. „Geschlossen haben wir am 24. und 25. Dezember und am 1. Januar“, teilt die Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes Torgau-Oschatz, Anne Lissner, auf OAZ-Anfrage mit. Am 26. Dezember hat das Testzentrum von 16 bis 19 Uhr, am 31. Dezember von 14 bis 16 Uhr und am 2. Januar von 16 bis 19 Uhr geöffnet.

Tests im Oschatzer VitaliO

Das VitaliO-Testzentrum in der Oschatzer Promenade 33 (am Busbahnhof) hat normalerweise von Montag, Mittwoch und Freitag von 7 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 14 bis 20 Uhr offen. Laut Inhaberin Ines Schurig ist die Einrichtung am 24. und 31. Dezember zu. Zwischen Weihnachten und Neujahr werde täglich drei Stunden getestet. Die genauen Zeiten sollen auf der VitaliO-Homepage veröffentlicht werden. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Tests in der Oschatzer Linden-Apotheke

In der Oschatzer Linden-Apotheke in der Lutherstraße 16 wird montags, dienstags und donnerstags, von 8 bis 18.30 Uhr und mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr nur nach vorheriger Anmeldung getestet: Tel. 03435/9886620 oder info@lindoschatz.de

Informationen, ob und wann hier über die Weihnachtsfeiertage und Silvester getestet wird, waren bis Redaktionsschluss nicht verfügbar.

Tests in Dahlen

In Dahlen bietet der Pflegedienst „Pflegen mit Herz“ Coronatests in den Räumen seiner Tagesstätte im Geschäftshaus, Gartenstraße 3, ohne vorherige Anmeldung an. Ein Termin dafür ist nicht erforderlich. Getestet wird montags bis freitags, jeweils 7.30 bis 18 Uhr. Auch an den Wochenenden können Tests durchgeführt werden, allerdings nur nach telefonischer Voranmeldung unter 034361 688210. „Am 24. und 31. Dezember öffnen wir von 7.30 bis 14 Uhr“, sagt die Inhaberin des Pflegedienstes Nicolle Kollrich. Auch an den Weihnachtsfeiertagen 25. und 26. Dezember sowie am 1. und 2. Januar könne getestet werden. Dafür sei aber eine telefonische Anmeldung erforderlich.

Tests in Mügeln

Die Mügelner Marktapotheke bietet Tests ohne Terminvereinbarung an: Immer Montag bis Freitag, von 8 bis 18 Uhr. Am Sonnabend sind zusätzlich Tests von 8 bis 12 Uhr möglich. An den Tagen 24. und 31. Dezember wird verkürzt getestet – von 8 bis 11.30 Uhr. Die Mitarbeiter der Apotheke empfehlen, tagesaktuell auf die Homepage zu schauen. Wer einen PCR-Test machen möchte, sollte ein oder zwei Tage vorher anrufen.

Tests in Naundorf

Das Fitnesscenter Bardo, in Naundorf, Zur Siedlung 9, führt ebenfalls zertifizierte Schnelltests durch und empfiehlt dafür eine Anmeldung unter der Telefonnummer 03435 931188. Getestet wird Montag bis Sonnabend, von 10 bis 12 und 15 bis 19 Uhr sowie am Sonntag, von 15 bis 18 Uhr. Zu Weihnachten ist laut Fitnesscenter-Inhaber Dietmar Bardo am 24. Dezember von 9.30 bis 11.30 Uhr und am 26. Dezember von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Am 25. Dezember ist die Einrichtung geschlossen. Und über den Jahreswechsel ist am 31. Dezember von 9.30 bis 11.30 Uhr und am 2. Januar von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Am 1. Januar wird nicht getestet.

Tests in Wermsdorf

In Wermsdorf testet die Schwanen-Apotheke, Altes Jagdschloss 6a. Dafür ist eine Terminvereinbarung notwendig. Möglich ist diese unter der Telefonnummer 034364 52 229 sowie per E-Mail an info@schwanen-Apotheke-wermsdorf.de. Getestet wird hier montags bis freitags, von 6.30 bis 7 Uhr, außerdem freitags, von 15 bis 17 Uhr und sonnabends von 7 bis 8 Uhr. In der letzten Woche des Jahres werde man erst 7 Uhr mit den Tests beginnen. „Dieses Angebot ist sehr stark nachgefragt. Freie Termine für die laufende Woche sind rar“, erklärt Apothekerin Dr. Bettina Zosel. Aus ihrer Sicht wäre es wichtig, wenn die kommunalen Testzentren wieder öffnen würden, um den Bedarf zu decken.

Tests in Riesa

Wer dringend zum Wochenende oder Feiertag einen Test benötigt, ist im Riesaer Testzentrum des DRK-Kreisverbandes Meißen an der richtigen Adresse. Es befindet sich im Filmpalast, Mannheimer Platz und ist freitags bis sonntags, von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Diese Öffnungszeiten gelten auch für die Feiertage.

Von Frank Hörügel und Axel Kaminski