Corona-Impfung: Oschatzer Firmen setzen auf DRK und Betriebsarzt

Ab 7. Juni sollen auch Betriebsärzte gegen Corona impfen dürfen. Wie machen größere Unternehmen in Oschatz von diesem Angebot Gebrauch?

Ein Impfbus des DRK soll am 28. Juni und am 19. Juli am Oschatzer Glasseidenwerk Station machen. Quelle: Foto: Roland Halkasch