Corona-Impfung: So erleben die Nordsachsen die Terminvergabe

Einen Impftermin zu bekommen ist momentan alles andere als leicht. Grund dafür ist die nicht ausreichende Impfstoffmenge. Obwohl am Montag weitere 34.000 Dosen nach Sachsen geliefert wurden, sollen diese nur wenige Tage genügen. Wir haben Sie nach ihren Erfahrungen bei der Impfterminvergabe gefragt und zahlreiche Zusendungen erhalten...

Sylvia Fritzsche aus Bad Düben :

Ich habe meinen 84-jährigen Vater registrieren können. Die Terminvergabe ist aber fehlgeschlagen, selbst ab einem Datum im Februar. Beim wieder einloggen kam immer „ihre Angaben sind falsch“, obwohl alle Angaben stimmten und auch der Hinweis „Probieren sie es in ein paar Tagen wieder“ brachte bis jetzt keinen Termin in der Messe Leipzig. Naja, der Mensch ist geduldig, wir warten eben.

Karin Schikowski aus Bad Düben :

Meine Mutter, 97 Jahre, lebt zu Hause in ihrer Wohnung. Sie ist stark gehbehindert. Um sie impfen zu lassen, wäre eine umständliche Prozedur notwendig. In Bad Düben gibt es zwei Pflegeheime. Warum ist es nicht möglich , nach Terminabsprache diese sehr gebrechliche sehr alte Frau dort mit impfen zu lassen? Zumal sie von der AWO betreut wird und auch Mitglied ist!

Rudi Schumacher aus Delitzsch :

Seit 11.01.2021 habe ich eine Vorgangskennung und erhielt am gleichen Tag um 19.14 Uhr den Link zur Terminvergabe. Seit diesem Zeitpunkt habe ich „viiiielfache“ Versuche zu einer Terminvergabe unternommen. Für die objektiven Probleme der Impfstoff Versorgung habe ich natürlich Verständnis. Wie aber will man das Chaos bei den gleich mir um Termine nachsuchenden Menschen, die ja immer mehr werden, beseitigen? Schaffen Sie es (als LVZ) die verantwortliche Institution so umzustimmen, dass diese den Registrierten per Email einen Termin mitteilt? Im Anmeldeformular heißt es: Wer sich innerhalb von 14 Tagen keinen Termin holt, fliegt aus der Registrierung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit für das Problem und bemühe mich, das Programm unnütz belastend, wieder per Computer um einen Impftermin.

Siegfried Rösler aus Strelln :

Nachdem ich meine Frau und mich am 12. Januar im Online-Buchungs-System registriert habe, versuche ich täglich für mindestens einen von uns einen Impftermin zu erhalten. Leider erhalte ich dann immer die von Ihnen zitierte Antwort „Aufgrund...“. Das ist zwar sehr unangenehm, beinhaltet jedoch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Viel kritikwürdiger ist aber die Tatsache, dass es offensichtlich online nicht möglich ist, für meine Frau und mich von vornherein sicher einen gemeinsamen Termin zu buchen. Eine diesbezügliche Anfrage bei der Telefon-Hotline ergab, dass eine solche Terminkombination nur in der noch einzurichtenden telefonischen Buchungsstelle möglich sein wird.

Wenn wir von Strelln nach Belgern 4 mal anstatt 2 mal fahren müssen, ist das nicht nur für uns ein erhöhter und vermeidbarer Aufwand, sondern widerspricht auch den viel gepriesenen Klimaschutzzielen. Ich kann mir vorstellen, dass dies ein Problem bei vielen anderen Ehepaaren oder auch anderen Partnerschaften ist. Das Online-Buchungs-System sollte also schnellstens überarbeitet und in dieser Hinsicht verbessert werden.

Bodo Quinque aus Delitzsch :

Am 11.1.2021 gegen 14.00 Uhr wurde die Hotline zur Anmeldung geschaltet. Mit etwas Mühe konnte ich mich für das Impfzentrum Belgern registrieren lassen. Am Folgetag erhielt ich beide Impftermine. Am 16.1.2021 wurde ich zum ersten Mal geimpft. Die Organisation im Impfzentrum Belgern empfand ich als sehr gut- von der Einweisung auf dem Parkplatz bis zum Auschecken. Für den gesamten organisatorischen Teil waren eine große Anzahl von Angehörigen der Bundeswehr eingesetzt, die sehr freundlich auftraten. Im Ganzen eine sehr runde Sache.

E. Bussian :

Wir sind 3 bereits registrierte Personen (1 Ehepaar und 1 Nachbar) und versuchen einen Termin für alle 3 zur gleichen Zeit zu bekommen, denn wir wollen zusammen mit dem Auto anreisen. Leider kann ich nur eine Person auf einem Formblatt eintragen. Wenn ich den nächsten eintragen will, komme ich nicht wieder ins System oder bekomme später einen anderen Termin. Werden registrierte Personen, wie bei einer Warteschlange mit einem Termin bedacht oder muss ich jeden Tag versuchen ins System zu kommen?

Gerhard Lenke aus Doberschütz :

So ist das. Einige haben was gegen das Impfen. Die, die wollen, brauchen viel Geduld. Dabei war das registrieren lassen noch der einfache Schritt. Die Terminvergabe ist auch einfach gestaltet. Aber erst, nachdem man alles eingegeben hat, erfolgt die Information dass es an Impfstoff mangelt. Man soll in einigen Tagen erneut nachhaken. Irgendwann, nach dem 3. Mal, nervt das.

Warum kann die Registrierung nicht automatisch der Start für die Terminvergabe sein? Eine Termininformation an den Registrierten als E-Mail oder Telefonat, wenn die Impfung dann auch möglich ist. Schon bei der Registrierung kann ja die mögliche Verfügbarkeit gleich mit abgefragt werden. Es könnte auch gleich mit abgefragt werden, ob der zu Impfende, wenn er denn selbst fährt, gleich noch eine weitere impfwillige Person mitbringen könnte.

Gleich zur Registrierung sollte der eventuell mögliche früheste Impftermin, zur Orientierung, mit genannt werden. Dann kann man sich auch die Zeit leichter freihalten. Eine Million schon Geimpfte in Deutschland ist eine sehr große Zahl. Aber! Wir haben in Deutschland weit über 80 Millionen Einwohner. Da wird die eine Million auf einmal sehr klein.

Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Organisatoren nicht immer bei der Wichtung einer solchen Aktion die richtigen Verhältnisse erkennen. Hier muss man mal gesamtstaatlich unter dem Strich rechnen. Ich habe große Achtung vor denen, die das vor Ort alles durchziehen.

Ilona Schumann aus Eilenburg :

Seit Montag versuche ich, für meine Mutter, die heute 86 Jahre alt wird, einen Impftermin in Belgern zu bekommen. Wir wohnen in Eilenburg. Dabei grenze ich Wochentag und Uhrzeit nicht ein, obwohl ich noch arbeite. Es wird sich irgendwie einrichten lassen müssen. Leider bekomme ich jedes Mal wieder die Nachricht, dass keine Termine vergeben werden können und man es in ein paar Tagen nochmals versuchen soll. Ich mache das jeden Tag. Das ist sehr entnervend. Warum wird einem dann nicht der nächstmögliche Termin zugeschickt? Man weiß doch nicht, wann dort wieder Termine anliegen. Aber wahrscheinlich wissen sie das dort auch selber nicht. Da gerade heute der Artikel über Belgern im Lokalteil stand, hab ich es gerade wieder versucht...Ohne Worte...

Wir haben Angst um unsere betagte Mutter, da sie auch starkes Diabetes hat. Selbst ist sie nicht so ängstlich, was einerseits gut, andererseits aber auch nicht ungefährlich ist. Auch heute, am Geburtstag, feiern mein Mann und ich mit ihr allein, das heißt, sie kommt zu uns. Ich hatte die Erkrankung schon im November, bloß, ob das wirklich die alte Frau schützt, weiß ja niemand ganz genau. Ihr Enkelkind geht dann morgen allein zu ihr. Aber ob das Schutz genug ist? Wir sind recht vorsichtig, aber eine Impfung würde uns schon sehr beruhigen. Mal sehen, wie lange das noch dauert. Sie ist wirklich noch gut unterwegs, aber allein würde sie niemals an einen Impftermin kommen.

Bernd Froherz aus Taucha :

Meine Frau und ich sind älter als 80 Jahre und wir bemängeln insbesondere, dass man es nur durch ständiges persönliches Bemühen über Wochen hoffentlich schafft, einen Impftermin im gewünschten Impfzentrum zu erlangen.

Dabei ist es uns doch absolut klar, dass bei noch zu wenig Impfstoff jeder Geduld zeigen muss, bis er an die Reihe kommt! Aber dieses beruhigende Gefühl, nach der Registrierung auch sicher einen Impftermin genannt zu bekommen, müsste doch eigentlich schon vom Anmeldesystem vermittelt werden. Leider ist dem nicht so! Warum:

Nach nach langer Wartezeit gelang uns letztendlich die Registrierung und wir erhielten nach Personen getrennt den Link für die Terminanmeldung. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen diese Registrierung nach 14 Tagen wieder gelöscht wird.

Seitdem bemühen wir uns um einen Impftermin, leider vergeblich. Es kann doch nicht richtig sein, dass man insbesondere den älteren Menschen zumutet, für eine Online-Anmeldung ständig nachzufragen und dies mit der Befürchtung, dass die erfolgte Registrierung eh bald wieder gelöscht wird! Das versteht doch kein Mensch, wenn nach einer Löschung die gleichen Daten kurze Zeit später wieder gespeichert werden! Vielmehr sollte man auf der Grundlage der einmal erfolgten Registrierung den Menschen sagen, dass sie per E-Mail rechtzeitig benachrichtigt werden, wenn sie an der Reihe sind. Dies würde jeder verstehen und jeder wäre dabei innerlich ruhig!

Mit nachfolgendem Hinweis hatte ich mich bereits an das Landratsamt Nordsachsen gewandt, ohne dass ich allerdings darauf eine Rückantwort erhalten habe: Das Problem besteht darin, dass meine Frau und ich uns nacheinander im System registrieren lassen mussten, sodass wir jetzt getrennte und auseinanderliegende Registriernummern haben. Bei der Nutzung des Links für den Erhalt des Impftermins müssen die Namen unter der betreffenden Registriernummer ebenfalls getrennt und nacheinander eingegeben werden, sodass es durch uns nicht beeinflussbar ist, dass man als Ehepaar auch den gleichen Impftermin im gleichen Impfzentrum erhält. Es gibt leider im Formular kein Feld, in welchem man als Ehepaar den Wunsch nach einem gemeinsamen Termin zum Ausdruck bringen könnte. Vielleicht können Sie diesen Hinweis weiterleiten, dass er im Anmeldesystem noch Berücksichtigung findet.

Abschließend möchte ich betonen, dass wir vollstes Verständnis dafür haben, dass all die Personen von Krankenhäusern und von Pflegediensten zuerst geimpft werden, weil nur sie den Menschen wieder helfen können. Da in der Anfangsphase noch nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, ist von allen Geduld gefordert, die sicherlich die meisten Senioren auch haben.

Aber das System der Anmeldung sollte ebenfalls so gestaltet sein, dass durch einfache Handhabung die E-Mail-Benachrichtung von Ehepaaren und Einzelpersonen gesichert ist, ohne dass man die Senioren so belastet, dass sie sich ständig neu selbst um einen Impftermin bemühen müssen!

Ingrid Franiel aus Bad Düben :

Ich bemühe mich seit 11.01.2021 verzweifelt um einen Impftermin für meinen betagten Nachbarn, 91, COPD krank. Ich versuche es über Festnetztelefon, Handy, Tablet und Laptop. Bin selbst schon 75 Jahre und am Ende meiner Kräfte.

Mein Vertrauen in die funktionierende, weltweit bekannte deutsche Bürokratie und das so hochgelobte Gesundheitswesen ist abhanden gekommen. Wie will man eigentlich Leute, die mit der modernen Technik nicht vertraut sind, von den Vorzügen unseres Gesundheitswesens und der Notwendigkeit der beschlossenen Maßnahmen überzeugen. Warum sind nicht die vielen Krankenkassen, bei denen ja die Daten der Mitglieder vorliegen, nicht in die Vergabe der Termine eingebunden??? Ich bin nur noch entsetzt über dieses offensichtlich nicht funktionierende System.

In der Hoffnung, durch mein beharrliches Dranbleiben (ich könnte besseres mit der dafür aufgewendeten Zeit anfangen) doch irgendwann wenigsten für den Nachbarn einen Termin zu bekommen und in Vorfreude auf das dann für meinen Termin von Neuem beginnende Drama verbleibe ich mit besten Grüßen.

Von Yvonne Schmidt