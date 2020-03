Corona-Krise: Landwirte, Gastronomen und Direktvermarkter halten zusammen

Collm-Region

Restaurants und Wochenmärkte sind seit letzter Woche aufgrund der Allgemeinverfügung zur Eindämmung des Coronavirus geschlossen. Gastwirte und Direktvermarkter der Collm-Region sind auf andere Umsätze angewiesen – und beweisen Kreativität und Zusammenhalt. Neben Abhol- und Lieferservice setzen Betroffene auf Kooperation mit der Landwirtschaft – denn hier können die wenigsten zu Hause arbeiten. Ein Beispiel dafür ist die Agrargenossenschaft Altoschatz-Merkwitz, die nun stärker als bisher mit dem Hofladen der Familie Oehmichen in Mahlis und dem Restaurant der Familie Pelzer in Reudnitz zusammenarbeitet.

„Wir möchten uns bei unseren Mitarbeitern für ihr Verständnis und Vertrauen in der schweren Zeit bedanken und zusätzliche Kraft zum Durchhalten schenken. Denn das Jahr wird noch lang und Kräfte raubend“, sagt Udo Morstein, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Altoschatz-Merkwitz. „Aktuell besteht für eine Mitarbeiterin die Möglichkeit zum Homeoffice, für die anderen ist das nicht drin. Denn Vorbereitungen für die Versorgung der Bevölkerung müssen getroffen werden“. Deshalb hat das Landwirtschaftsunternehmen einen „Bleib Gesund-Vorratsbeutel“ von zwei regionalen Anbietern befüllen lassen – ergänzt wird das Paket durch Honig aus eigener Produktion – Mitarbeitermotivation, regional und schmackhaft.

Udo Morstein überreicht einen der Bleib-Gesund-Beutel an Werkstatt-Leiter Marcel Nitzsche Quelle: Agrargenossenschaft Altoschatz-Merkwitz

Man habe sich bewusst für diese beiden Unternehmen entschieden, zu denen bereits vor der Corona-Krise Beziehungen bestanden, um Solidarität und damit eine Stärkung des Mittelstandes zu leisten – damit dieser weiter existiert. „Das sind doch die Unternehmen, die das Leben lebenswert machen – nicht erst seit Corona! Ich hoffe und wünsche mir, dass das unsere Politik wieder schätzt“, appelliert der Vorstandsvorsitzende Morstein.

Susan Karl vom Gasthof Pelzer in Reudnitz erklärt, dass Angestellte der Agrargenossenschaft schon seit Jahren Stammkunden im Gasthof sind. Der hausgemachte heimische Wildbraten mit den dazu passenden Soßen wird nun nicht mehr vor Ort verzehrt, sondern portioniert und in den „Bleib Gesund“-Beutel gesteckt, ebenso Gemüsebeilagen – frisch zubereitet, eingeschweißt, und damit haltbar für daheim. „Weitere Ideen sind Lammbraten zum bevorstehenden Osterfest und eine Flasche Wein dazu, ergänzt durch Kräutertees und Kräutermischungen aus unserem Garten“, sagt Susan Karl.

Die geschlossene Gaststätte in Reudnitz. Quelle: Archiv

Im Sortiment bei Pelzers ist auch das Bauernhof-Eis des Hofladens Mahlis, betrieben durch Familie Oehmichen. Dort gibt es unter anderem Fleisch aus eigener Herstellung. Die Flächen zur Haltung der dafür nötigen Tiere sind von der Agrargenossenschaft Altoschatz-Merkwitz gepachtet. Die Kooperation klappte also schon vor Corona. Nun wird sie noch stärker.

Holger Oehmichen musste vergangene Woche hinnehmen, dass die Frischemärkte, auf denen seine Waren verkauft werden, wegen der Allgemeinverfügung schließen. „Von den Paketen Nudeln, auf denen ich nun hoffentlich nicht sitzen bleibe, gingen gleich die ersten Packungen mit in den Beutel für die Agrargenossenschaft“, so der Mahliser. Des weiteren habe er selbst gemachte Wurst in Konservengläsern, Knacker, Salami und „Sachsenobst“-Säfte der Obstland Dürrweitzschen AG dazu gegeben.

Die Obstland-Gruppe selbst will den Kunden indes die Angst vorm Supermarktbesuch nehmen. „Wir wollten einfach etwas tun, was den Einkauf schneller macht und wodurch man mit so wenig Kontakt wie möglich hat“, beschreibt Sandy Ronniger vom Obstland-Marketing, die Aufgabe. Die Lösung dafür ist die „Herzensbox“ für die sich die Obstland Dürrweitzschen AG mit anderen regionalen Anbietern aus dem Umkreis zusammengetan hat. Verpackt in den handlichen, nicht allzu schweren Karton sind Grundnahrungsmittel für die nächsten Tage plus regionale Köstlichkeiten, Knabbereien und – mit einem Augenzwinkern – eine Notration Klopapier. „Sodass der Kunde sich eigentlich nur die Box schnappen muss und er ist wieder raus“, sagt Ronniger.

Obstland packt eine Herzensbox, auch in Ablaß und Sornzig Quelle: Oschatzer Allgemeine

So sind Eier aus dem Raum Hartha/ Leisnig dabei, Kartoffeln von einem Biobauern aus Clennen, Wurstgläser aus Roßwein oder auch ein Snack aus Wurzen. „Dann haben wir natürlich unsere Säfte aus der Kelterei in Döbeln-Neugreußnig und unsere Äpfel aus den Dürrweitzschener Plantagen“, ergänzt Elaine Masur, Abteilungsleiterin für Direktvermarktung bei Obstland. „Aber das kann sich auch immer ein bisschen ändern – je nachdem, wie die Lieferanten liefern können.“

Die Box gibt es auf Vorbestellung unter 034386 95123 oder 034386 95102 sowie via E-Mail unter herzensbox@obstland.de. Spätestens 48 Stunden später steht sie dann zur Abholung in den Hofläden in Leisnig, Dürrweitzschen, Ablaß und Sornzig oder auch der Kelterei Neugreußnig bereit.

Kommentar

Von Christian Kunze und Manuel Niemann