Kitty Herenz (29) und Johannes Rugi (32) haben ihre Hochzeit, die am 1. April stattfinden sollte, verschoben. Das Coronavirus und die strengen Schutzmaßnahmen haben vielen Pärchen in die Pläne reingegrätscht. Dennoch halten die meisten an der Hoffnung fest, dass es mit der Trauung noch klappt.