Oschatzer Tierpark muss in der Krise selbst Futter kaufen

Die Corona-Krise macht vielen Branchen zu schaffen. Unternehmen erleiden bis zu 85 Prozent Umsatzeinbrüche. Auch der Tierpark in Neumünster leidet unter den Regelungen und dem Besucherverbot. Denn der Zoo könnte bald die Versorgung der Tiere nicht mehr gewährleisten können. Deshalb haben sie einen Notfallschlachtplan erstellt, der festlegt, in welcher Reihenfolge die Tiere geschlachtet werden.

Futterspenden für Oschatzer Tiere

In Oschatz denkt man an ein solches Szenario nicht mal. „Von einer solchen Horrorgeschichte sind wir noch weit entfernt“, sagt Katja Bachmann vom O-Schatz-Park. Das Futter für die etwa 200 Tiere kommt von Futterspenden. Unter anderem auch vom Edeka-Zentrallager in Berbersdorf. „Heute haben sie nach 14 Tagen angerufen, dass wir wieder eine Futterspende von ihnen bekommen“, so Bachmann.

In den vergangenen Wochen musste der Park wegen den Corona-Schutzmaßnahmen auch mal selbst zum Geldbeutel greifen. „Dadurch, das wir derzeit auch keine Einnahmen haben, ist das schon ein großer Aufwand gewesen“, erklärt sie. Sonst seien sie zwei-drei Mal die Woche zum Zentrallager gefahren und haben das Tierfutter abholen können. „Wir haben auch einige Exoten, die gerne Früchte fressen“, lacht sie.

Tierpark hofft bald wieder auf Besucher

Die Lage im Tierpark Neumünster bedauert Bachmann. „Es ist schon sehr tragisch, wenn man über sowas nachdenken muss. „Die ausfallenden Einnahmen machen die Futterbeschaffung schon schwierig“, sagt sie. Deshalb hofft sie, dass die strenge Kontaktsperre um den 4. Mai aufgehoben wird und wieder Besucher in den Park eintrudeln können.

Von Elena Boshkovska