Corona-Krise auch in Nordsachsens Wäldern spürbar

Nordsachsen

Auch in Nordsachsens Wäldern ist die aktuelle Corona-Krise spürbar. Jedoch gehen die meisten Arbeiten ganz normal weiter. „Unsere Land- und auch Forsttechnik wurde im Rahmen des kritischen Infrastrukturbereiches der Ernährungswirtschaft als versorgungswichtige Berufsgruppe in Sachsen ausgewiesen“, sagt Silvio Karczmarczyk, Sachbearbeiter Service und Öffentlichkeitsarbeit im Forstbezirk Taura, der den größten Teil Nordsachsens – unter anderem die Dübener und die Dahlener Heide – umfasst. „Der Holzeinschlag findet im Staatswald wie geplant statt, da die Schadsituation durch die Trockenjahre 2018 und 2019 noch immer sehr angespannt ist. Auch sonstige Waldarbeiten wie Flächenvorbereitung, Zaunbau und Pflanzung werden durchgeführt. Allerdings dauern die Arbeiten aktuell deutlich länger, da teilweise auch die osteuropäischen Arbeitskräfte unserer Vertragsfirmen fehlen.“

Veranstaltungen abgesagt

Doch es gibt auch Absagen für öffentliche Veranstaltungen. Wegen der Corona-Krise und den damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen wurden diverse Pflanzaktionen abgesagt oder auf später verschoben. Auch die alljährlichen Waldjugendspiele für Schüler in Torfhaus, Gräfendorf und Taura sowie das 7. Nordsächsische Waldfest in Authausen fallen in diesem Jahr aus. Ebenso bleibt die Walderlebnisscheune in Taura für den Besuchsverkehr vorübergehend geschlossen.

Anzeige

Förster telefonisch erreichbar

„Die Dienststellen unserer Förster und das Forstamt sind für den Publikumsverkehr ebenfalls zu. Alle sind jedoch telefonisch oder per E-Mail immer erreichbar. Für Personal des Forstbezirks wurde soweit es möglich ist das sogenannte Homeoffice eingerichtet. Im Privat- und Körperschaftswald kann weiter gearbeitet werden. Fördermöglichkeiten stehen weiter bereit. Eine entsprechende Beratung erfolgt durch den jeweiligen Revierförster. Die Wälder Nordsachsens wurden wegen der großen Waldschäden im Nadelwald auch zum Vorranggebiet erklärt. Auf Antrag der Waldbesitzer kann Sachsenforst in deren Wäldern tätig werden“, so Karczmarczyk weiter.

Laubholz gepflanzt

Der Bad Dübener Kirchenforst-Revierförster Andreas Schirmer mit einen der letzten Bäumchen, die nahe des Gesundbrunnens eingepflanzt wurde. Quelle: Steffen Brost

Holzernte und Aufforstarbeiten sind derzeit auch die Schwerpunkte im Bad Dübener Kirchenforst. Auf einer 2,7 Hektar großen Fläche, nahe des Gesundbrunnens, wurden ehemalige Sturmflächen vorrangig mit Laubholz wiederbepflanzt. Rund 2200 kleine Douglasien und 14 400 Mini-Roteichen wachsen jetzt in dem Gebiet. Aber nur rund 20 Prozent dieser Minibäumchen werden einmal richtig groß. „Jetzt warten wir auf Regen, damit sie groß werden können. Auf der anderen Seite beginnt auch langsam wieder die Saison des Borkenkäfers. Hier müssen wir immer schnell reagieren und befallene Bäume schnell ernten, um ein Ausbreiten zu verhindern“, so Revierförster Andreas Schirmer.

Indirekt ist auch der Kirchenforst von der aktuellen Lage betroffen. Denn Partnerunternehmen des Reviers haben derzeit Probleme mit ihren polnischen Arbeitskräften, die nicht über die Grenzen kommen. „Das trifft die ganze Branche hart. Wir können nur auf eine baldige Lockerung der Beschränkungen hoffen“, sagt Schirmer.

Von Steffen Brost