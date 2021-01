Corona-Lockdown: Oschatzer Eltern bekommen Geld zurück

Oschatz

In einem Brief an die Eltern nennt Sozialamtsleiterin Ulrike Lösch Details der Regelung.

Grundsätzlich wird in zwei Zeiträume unterschieden – 14. Dezember bis 17. Januar und 18. Januar bis 7. Februar.

Für ersten Zeitraum kein Beitrag

Für den ersten Zeitraum müssen die Eltern keinen Beitrag bezahlen. „Voraussetzung dafür ist, dass an keinem Tag im ersten Zeitraum die Notbetreuung in Anspruch genommen wurde“, erklärt Ulrike Lösch die Regelung.

Im zweiten Zeitraum wird wöchentlich abgerechnet

Im zweiten Zeitraum wird wöchentlich abgerechnet, je nach Anwesenheit des betreffenden Kindes. Pro Woche wird ein Viertel des normalen Monatsbeitrages erhoben.

Und dann gibt es noch einen dritten Fall, wenn nämlich Kindertageseinrichtungen bereits vor dem Lockdown wegen Quarantäne geschlossen werden mussten. In diesem Fall, so die Sozialamtsleiterin, werde den Eltern ein Viertel des Monatsbeitrages für jede volle Woche Schließzeit wegen Quarantäne zurück gezahlt.

Zu viel gezahlte Elternbeiträge werden überwiesen

Bisher zu viel gezahlte Elternbeiträge werden zeitnah auf das Konto der Eltern zurück erstattet, versichert Ulrike Lösch. Die Rückzahlung soll wie folgt gestaffelt erfolgen: Ein Viertel des monatlichen Elternbeitrages für jede volle Woche Quarantäne, die Hälfte des Elternbeitrages für Dezember und der volle Elternbeitrag für Januar. Die Eltern erhalten dann einen neuen Beitragsbescheid mit den oben aufgeführten Änderungen.

Grundlage für die Erstattung der Elternbeiträge ist die Bekanntgabe des Staatsministeriums der Finanzen, des Staatsministeriums für Kultus, des Sächsischen Städte- und Gemeindetages und des Landkreistages vom 8. Januar.

Von Frank Hörügel