Nordsachsen

Der Inzidenzwert im Landkreis Nordsachsen ist wieder etwas gefallen, bleibt aber über 200. Konkret lag er am Dienstag bei 222,5, nach 244,8 am Tag zuvor.

Konkret wurden nach Angaben des Landratsamtes binnen eines Tages – von Montag zu Dienstag – 62 Neuinfektionen gezählt. Seit März vergangenen Jahres wurden damit in Nordsachsen 10 260 Corona-Fälle registriert. Von den Betroffenen galten am Dienstag noch 827 Personen als aktuell Corona-positiv. In einer vom Amt angeordneten Quarantäne befinden sich im 197 000-Einwohner-Landkreis Nordsachsen derzeit 2114 Personen.

Laut Sozialministerium wurden im Landkreis Nordsachsen bisher 15 859 Erst- und 9410 Zweitimpfungen (Stand: 22. März) durchgeführt.

Ortsfestes Behelfimpfzentrum in Delitzsch abgelehnt

Das sächsische Sozialministerium hat derweil die Einrichtung eines ortsfesten Behelfsimpfzentrums in Delitzsch abgelehnt. „Das enttäuscht mich sehr!“, so Oberbürgermeister Manfred Wilde. Staatsministerin Petra Köpping habe auf Nachfrage aus dem Delitzscher Rathaus erklärt, dass dem Einsatz von mobilen Impfteams der Vorrang vor einem festen Impfzentrum zu geben sei. Dafür müsse jedoch erst einmal ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehen. In der größten Stadt des Landkreises Nordsachsen leben rund 5000 Menschen, die 70 Jahre und älter sind.

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 217, Quarantäne aktuell: 583, Todesfälle: 47

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 330, Quarantäne aktuell: 848, Todesfälle: 62

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 73, Quarantäne aktuell: 163, Todesfälle: 110

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 103, Quarantäne aktuell: 242, Todesfälle: 78

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 21, Quarantäne aktuell: 37, Todesfälle: 10

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 83, Quarantäne aktuell: 241, Todesfälle: 8

Neuinfektionen im Landkreis

Das sind die Neuinfektionen pro Stadt beziehungsweise Gemeinde innerhalb der letzten sieben Tage (Stand: 22. März):

Arzberg: 5

Bad Düben: 31

Beilrode: 10

Belgern-Schildau: 5

Cavertitz: 0

Dahlen: 10

Delitzsch: 46

Doberschütz: 8

Dommitzsch: 1

Dreiheide: 2

Eilenburg: 80

Elsnig: 2

Jesewitz: 21

Krostitz: 17

Laußig: 18

Liebschützberg: 2

Löbnitz: 51

Mockrehna: 21

Mügeln: 10

Naundorf: 0

Oschatz: 15

Rackwitz: 16

Schkeuditz: 11

Schönwölkau: 7

Taucha: 48

Torgau: 21

Trossin: 2

Wermsdorf: 17

Wiedemar: 5

Zschepplin: 14

