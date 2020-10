Corona-Pandemie bremst nordsächsischen Doppelhaushalt

Nordsachsen/Oschatz

„Ich darf ja nicht mehr“, ein bisschen ehrliche Wehmut klang in den Worten von Landrat Kai Emanuel mit, als er bei der vergangenen Kreistagssitzung den Tagesordnungspunkt Haushalt eröffnete. Emanuel selbst hatte als Kämmerer und Beigeordneter den ersten Haushalt für den neugegründeten Landkreis Nordsachsen auf den Weg gebracht und damals mit vielen roten Zahlen zu kämpfen.

Gestaltungsspielraum erhalten

Das wird auch beim anvisierten Doppelhaushalt 2021/2022 nicht viel anders aussehen, nur dass nun der neue Finanzbeigeordnete Jens Kabisch für die Zahlen verantwortlich ist. „Die finanzielle Situation des Landkreises hat sich seit seiner Gründung vor zwölf Jahren nicht wesentlich verändert“, sagt Jens Kabisch. „Es ist in der Vergangenheit und mit diesem Doppelhaushalt gelungen, Haushalte aufzustellen, die genehmigungsfähig und ausgeglichen sind und die vor allem auch Platz für einen Gestaltungsspielraum bieten“, erläutert der Beigeordnete. Kabisch bezeichnet die finanzielle Situation des Landkreises als schwierig. „Wenn wir auf das Frühwarnsystem des Freistaates Sachsen schauen, dann erreicht der Landkreis die Kategorie 3 bis 4, was auf eine kritische Situation schließen lässt.“

Kreishaushalt umfasst über 1000 Seiten

Bei der ersten Lesung des Doppelhaushaltes konnte die Finanzverwaltung den Kreisräten ein rund 1000 Seiten starkes Papier liefern, welches in den kommenden Wochen die Unterlage für die weiteren Haushaltsdiskussionen ist. „Wir müssen aber auch die Rahmenbedingungen berücksichtigen“, so Kabisch. Damit meint er die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie, die das Wachstum der vergangenen Jahre erheblich bremsen. Hier sind die konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen derzeit noch nicht absehbar.

Das Haushaltsvolumen beträgt rund 338 Millionen Euro in den jeweils beiden Jahren. Das sind trotz allem Steigerungen zu den Vorjahren. „Das Haushaltsvolumen zeigt, dass in Nordsachsen weiterhin Gestaltung stattfindet“, sagt Kabisch. So will der Landkreis in den kommenden beiden Haushaltsjahren in die Schulen und den Rettungsdienst investieren. Es soll aber auch noch im Bereich Breitbandausbau in den unterversorgten Gebieten sowie an den kreiseigenen Verwaltungsgebäuden investiert werden.

Finanzspritze für kreiseigene Schulen

Im Bereich der Schulen will der Landkreis Nordsachsen in den kommenden beiden Jahren in den Bau von zwei Förderschulen, die Erweiterung des Gymnasiums Delitzsch und den Neubau einer Schulsporthalle am Gymnasium Eilenburg investieren.

Beim Rettungsdienst stehen die Erweiterung und der Neubau von Rettungswachen ebenso auf dem Plan wie die Erhöhung der Vorhaltung von Rettungsmitteln in den Großen Kreisstädten.

Mit der Vorlage des Haushaltsentwurfs für die kommenden beiden Jahre ist jetzt die Diskussion um die Zahlen eröffnet. Ein Feilschen um die Zahlen gab es bei der vergangenen Kreistagssitzung nicht oder noch nicht. Vor allem die Arbeitsgruppe Haushalt, der Finanzausschuss des Kreistages sowie der Kreisausschuss werden sich in den kommenden Wochen hinter verschlossenen Türen mit den Zahlen beschäftigen. Mit einer Verabschiedung des Haushaltes nach der zweiten Lesung wird am 16. Dezember gerechnet. Dann wird der Kreistag nicht in Oschatz, sondern in Bad Düben tagen.

Von Hagen Rösner