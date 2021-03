Oschatz

Analog zu anderen Städten in Deutschland gab es am Sonnabend in Oschatz Protestveranstaltungen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Ein Autokorso, bestehend aus reichlich 40 Fahrzeugen, setzte sich 15 Uhr am Finanzamt in Bewegung – eskortiert von sechs Fahrzeugen der Polizei. Diese sorgten dafür, dass es an Kreuzungen nicht zu Kollisionen mit anderen Fahrzeugen kam. Neben Warnblinkern, Musik und Hupsignal waren Slogans wie „Lasst die Oschatzer Innenstadt nicht sterben“, „Haus weg, Arbeit weg, Alles weg“, und „Stoppt die Corona Diktatur“ zu lesen. Der Korso fuhr auf der B6 und unter anderem durch Merkwitz wieder zurück ans Finanzamt. Im Korso vereinten sich Kennzeichen aus Oschatz, Pirna, Riesa, Elbe-Elster-Kreis und Borken (Nordrhein-Westfalen).

Linksjugend Nordsachsen protestiert in Oschatz gegen Corona-Gegner Quelle: Christian Kunze

Keine Bewegung ohne Gegenbewegung: Parallel dazu startete am E-Werk ein Fahrradkorso. Zwölf Teilnehmer, ebenfalls von der Polizei begleitet, fuhren auf einer vorab mit der Versammlungsbehörde des Landkreises Nordsachsen abgestimmten Route Oschatz. Ziel: Der Neumarkt. Aufgerufen dazu hatte die Linksjugend Nordsachsen unter dem Motto „Klardenken statt Querdenken“. Zu sehen waren zudem der Slogan „Demokratie schützen“ sowie eine Antifa-Flagge.

Schlussendlich nahmen auch Oschatzer an einem Wohnmobil-Korso in Düsseldorf teil: Die passionierten Camper Olaff Kozok, Jana Heimanns und Henry Korn machten sich, gemeinsam mit Gleichgesinnten aus dem Bundesgebiet, für eine Öffnung der Camping-Plätze – unter Hygieneauflagen- stark.

Von Christian Kunze