Corona-Protest in Oschatz: Echsen treffen auf Trillerpfeifen und Sirenen 

Oschatz

Seit Wochen zeichnet sich das gleiche Bild: Menschen marschieren wöchentlich durch die Kreisstadt Oschatz. Der starke Regen und vier Grad Celsius hielten auch am Montagabend den spontanen Aufmarsch von mehreren Hundert Corona-Protestierenden nicht auf.

Corona-Protest, Oschatz Quelle: Stephanie Riedel

Als angekündigte Kundgebung hisste „Oschatz geht spazieren“ Banner mit Sprüchen wie „Wir sind die rote Linie“ auf der Rathaustreppe. Die Teilnehmenden machten klar, dass sie sich nicht dem rechten Milieu zuordnen lassen. „Wir laufen nicht für Rechts“, so ein Teilnehmer, der anonym bleiben wollte. Die Truppe demonstriere gegen die politischen Einschränkungen. „Wir wollen einfach selbst über unseren Körper entscheiden.“

Die Linksjugend Nordsachsens, die das zweite Mal mit geschätzten 15 Teilnehmern als Gegenbewegung auf dem Neumarkt erschien, stimmte den Ärzte-Song „Junge“ an. „Junge, warum bist Du nicht geimpft“, schallte aus dem Lautsprecher in Richtung der versammelten Menge. Alexander Beck, als Vertreter der Linksjugend, sagte gegenüber der OAZ: „Wir wollen unsere Stimme gegen die erheben, die hier spazieren. Das nehmen wir einfach nicht hin.“

Corona-Protest, Oschatz Quelle: Stephanie Riedel

Gegen den Querdenken-Protest lief erstmalig die Gruppierung „ECHSit“ auf, die seit März 2020 sogenannte „antiverschwurbelte Aktion“ organisiert. Das halbe Dutzend Demonstranten der antifaschistischen Bewegung war in Echsenkostümen unterwegs, zitterte in der Kälte für einen solidarischen Weg in der Pandemie. „Das, was hier an Verschwörungstheorien los ist, geht nicht mehr auf unsere ‚Echsenhaut’ “, so die Teilnehmerin mit dem Namen „ECHSemplar“.

Die Corona-Maßnahmenkritiker zogen gegen 19 Uhr mit Trillerpfeifen, Tröten und Sirenengeheul vom Neumarkt in Richtung Altmarkt an den Gegendemonstranten vorbei. Alexander Beck verabschiedete die „Spaziergänger“ mit Marschmusik. Die Demo, die von drei Mannschaftswagen der Polizei (Bullis) durch die City begleitet worden ist, blieb über die 60 Minuten friedlich.

Von Stephanie Riedel