Collm-Region

Impfen im Akkord über Ostern: Sonnabend, Sonntag und Montag standen im Zeichen der Corona-Immunisierung. Die Terminvergabe lief kurzfristig, aber zumindest in Mügeln und Naundorf wie am Schnürchen. Die Bürgermeisterkollegen Johannes Ecke und Cathleen Kramm taten sich zusammen, als das Angebot des nordsächsischen Landrates Kai Emanuel kam.

„Bei uns hält kein Impfbus. Wir haben den Ratssaal kurzerhand zum Impfzentrum umgebaut“, erklärt Johannes Ecke. Logistisch sei es einfacher gewesen, in und um den Saal die notwendigen Wartebereiche einzurichten. Nachdem vergangenes Wochenende die Schreiben an die Zielgruppe verschickt worden waren, nahmen beide Kommunen telefonisch Termine an. „Das war ein Marathon, aber er hat sich gelohnt“, sagt Cathleen Kramm. Die Bürgermeisterin von Naundorf ist, genau wie ihr Mügelner Kollege, am Sonnabend im Ratssaal mit vor Ort. Schon eine halbe Stunde, nachdem die Post in ihrer Kommune verteilt war, gab es die ersten Anrufe. „Das ist ein gutes Gefühl. Endlich kann man wirklich etwas gegen Corona tun“, fast Kramm zusammen.Zwei Drittel der Termine ging an Mügelner, ein Drittel an Menschen aus Naundorf.

Impfen in der Döllnitzhalle Oschatz am Ostersonntag gegen Corona Quelle: Stadtverwaltung Oschatz

Aus Hof gekommen ist am Sonnabendmittag Gerda Lohse mit ihrer Schwägerin. „Sie gehört zur Zielgruppe der über 80-Jährigen. Ich bin noch nicht dran. Wenn es soweit ist, lasse ich mich bei meinen Hausarzt impfen. Das soll ja nach Ostern losgehen. Und das ist auch gut so,schließlich weiß der am besten Bescheid, welche Risiken bei Patienten bestehen“, sagt Lohse. Besonders freut sie es, dass die Gemeinde Naundorf einen ihrer Kleinbusse zur Verfügung stellt, um Menschen zum Impfen zu fahren, die selbst nicht ohne fremde Hilfe den Termin wahrnehmen können. Gespritzt wird den Seniorinnen und Senioren am Sonnabend in Mügeln ausschließlich Biontech/Pfizer-Impfstoff.

Oschatz organisierte den Impf-Marathon am Sonntag gemeinsam mit den Gemeinden Liebschützberg und Cavertitz an der Döllnitzsporthalle, Wermsdorf am Montag. In Oschatz hatte es Verzögerung bei der Zustellung der entsprechenden Unterlagen gegeben, so das mancher sie erst am 1. April bekam. Zu ihnen gehört ein 89-jähriger, der anonym bleiben will. „Ich spreche sicherlich für viele andere, wenn ich sage, dass es dieses Busses nicht bedurft hätte. Wenn das mobile Impfteam ohnehin an einer Halle parkt, die man erst aufsuchen muss, hätte das Impfen gleich dort stattfinden können“, moniert er.

Von Christian Kunze