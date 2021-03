Corona-Schnelltest: In Mügeln ist nach 15 Minuten ein Ergebnis da

Mügeln

Damit Öffnungen überhaupt möglich werden, soll neben Impfen auch das massenhafte Testen auf Infektionen sicher stellen, dass sich eine dritte Corona-Welle nicht Bahn bricht.

„Wir müssen testen, testen, testen“, kündigte Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) in der vergangenen Woche an. Für den momentan stark betroffenen Landkreis Nordsachsen stellte der Freistaat daraufhin 20.000 Schnelltests bereit, die – so der Stand am Freitag – in Testzentren in Delitzsch, Eilenburg, Taucha, Schkeuditz, Oschatz und Torgau angewandt werden sollen. Aber auch kleinere Gemeinden sollen Möglichkeiten schaffen, um in Arztpraxen oder Apotheken testen zu können.

Damit Tests bundesweit in ausreichender Anzahl vorhanden sind, wurde zudem eine Taskforce berufen – geleitet von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Ersterer wollte bereits ab 1. März das Testen massiv ausweiten, doch blieb es zunächst nur bei dieser Ankündigung. Ob sich jeder Bürger, wie von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach der Bund-Länder-Konferenz Mittwochnacht angekündigt, ab Montag ein Mal pro Woche kostenlos testen kann, bleibt offen.

Corona-Schnelltest sollen dafür sorgen, dass trotz Lockerungen die Zahl der Infizierten nicht wieder ansteigt. Quelle: Manuel Niemann

Apotheke richtet Testzentrum in Mügeln ein

Wie ein Schnelltest abläuft, was dazu benötigt wird und wie lange es dauert, bis ein Ergebnis vorliegt, ließ sich hingegen in der vergangenen Woche bereits bei der Markt-Apotheke Mügeln erfahren. Das Team um Inhaberin Annett Krause hatte dort bereits nach der Ankündigung des Gesundheitsministers ein eigenes Corona-Schnelltest-Zentrum hinter der Apotheke eingerichtet.

„Wir machen es hauptsächlich, damit es für die anderen Betriebe und Gewerke einmal losgeht. Mügeln ist ja jetzt wie viele Innenstädte total verwaist. Es ist unser Anliegen, dass auch die anderen wieder öffnen können und alles wieder ein bisschen normaler wird“, sagte Annett Krause.

Yekaterina Klingner (links) und Juliane Moser nehmen Temperatur und Abstrich der zu Testenden am Apothekenfenster auf. Quelle: Manuel Niemann

Tests in der ersten März-Woche noch kostenpflichtig

Wo sonst Fußpflege und Kosmetik betrieben wird, testeten ihre Mitarbeiterinnen jetzt über ein Fenster nach draußen mit Antigen-Schnelltestes auf SARS-CoV-2. Weil die versprochenen kostenlosen Tests erst einmal ausblieben vergangene Woche zunächst auf eigene oder Betriebskosten von um die 30 oder für Firmen 25 Euro: „Diese Woche haben wir vor allem die Friseure getestet und es kommen auch viele Pendler“, beschrieb sie.

Gemäß der Öffnungsstrategie sollen Branchen wie Kosmetiker oder Fahrschulen folgen oder man braucht einen negativen Test, um irgendwo Einlass zu bekommen. Dazu seien zwei Mitarbeiterinnen an den Werktagen vormittags und nachmittags nun beständig mit dem Testen beschäftigt. „Es wird natürlich immer nur mit Termin gehen, damit sich hier keine Trauben bilden“, telefonisch kann der vereinbart werden.

Mit Symptomen gibt es keinen Schnelltest in der Apotheke

„Viele von uns haben die Weiterbildung gemacht und auch schon in Schulen getestet, also wir haben da jetzt schon einige Erfahrung.“ Um den Ablauf zu beschleunigen, können die notwendige Einverständnis- und Datenschutzerklärung und eine Selbstauskunft bereits über die Internetseite der Apotheke heruntergeladen und ausgefüllt werden. So muss man etwa angeben, ob man symptomfrei ist, sonst sind die Arztpraxen zuständig.

„Dann ist für uns auch interessant, ob die Menschen Kontakt mit Coronapatienten hatten – weil dann ist die Wahrscheinlichkeit ein My höher“, erklärt Juliane Moser, die an diesem Tag gerade mit Yekaterina Klingner die Tests abnimmt, den Ablauf. Kontaktlos werde anschließend Fieber gemessen und mit dem Test-Stäbchen dann ein Nasen-Rachen-Abstrich gemacht „oder auch nur aus der vorderen Nase“, sagt sie, das unterscheide sich je nach verwendetem Test.

Knapp 15 Minuten dauert es, bis der Schnelltest ein Ergebnis anzeigt. Quelle: Manuel Niemann

Für Friseurhandwerk sind Schnelltests derzeit Pflicht

„Das krabbelt mir in der Nase“, beschreibt Annerose Kolms das Gefühl, die sich zusammen mit Kolleginnen gerade testen lässt. Im Gegensatz zu ihren Kundinnen und Kunden bei Enorm - Die Friseure Oschatz muss sie seit vergangener Woche einen negativen Test zum Arbeiten vorweisen.

Das Testen gebe „nicht unbedingt“ ein Gefühl von mehr Sicherheit. „Wir haben eher alle das Gefühl, es ist unwirklich. Es ist alles so surreal.“

Nach 15 Minuten liegt das Ergebnis vor

Das Gut aus dem Abstrich wird anschließend herausgelöst und auf die Testkassette aufgetragen. Die zeigt ähnlich wie ein Schwangerschaftstest mittels Teststreifen das Ergebnis an. Taucht nach zehn bis 15 Minuten ein zweiter als der Kontrollstreifen auf, ist das schlecht. Der oder die Betreffende ist dann positiv getestet und bekommt Verhaltensinformationen.

„Sobald da irgendetwas erscheint, schicken wir sie weiter zum Arzt, dass ein PCR-Test gemacht wird“, sagt Moser. Andernfalls könne man sich nach etwa einer Stunde ein Zertifikat abholen, dass man negativ getestet wurde, oder per E-Mail zusenden lassen.

Von Manuel Niemann