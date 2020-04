Abstand halten: So gehen Tierärzte in und um Oschatz mit den Corona-Maßnahmen um

Oschatz

Nicole Günther ist Tierärztin in Oschatz. In der Praxis „Zur Niedermühle“ in der Schmorlstraße behandelt sie die tierischen Freunde der Oschatzer. Mit dem Ausbruch des Coronavirus’ und den entsprechenden Maßnahmen zum Schutz davor habe sich der Alltag in der Praxis auch etwas verändert. Dennoch scheint es nicht allen Tierbesitzern klar zu sein, was es heißt, Abstand voneinander zu halten.

„Das Leben soll trotz COVID-19 weitergehen“

Um ihren Patienten und deren Besitzern den Besuch beim Tierarzt zu erleichtern und trotzdem die Hygieneauflagen zu erfüllen, hat sich die Verterinärmedizinerin per Facebook an ihre Klientel gewandt. Den Beitrag auf der Seite ihrer Praxis hat sie wie folgt begonnen: „Auch wir möchten, dass trotz COVID-19 das Leben weiter geht.“ Trotz Einschränkungen im Privatleben der Mitarbeiter in ihrem Team, wollen die Ärzte in der Praxis weiterhin für die Tiere da sein.

Auch wir möchten, dass trotz COVID-19 das Leben weiter geht. Momentan dürfen wir noch für Sie und Ihre Tiere da sein!... Gepostet von Tierarztpraxis Niedermühle Nicole Günther am Mittwoch, 18. März 2020

Da das Team vorwiegend aus jungen Müttern bestünde, müssten auch die Sprechzeiten in der Tierarztpraxis entsprechend angepasst werden, heißt es außerdem in dem Post. Sie würden sich allerdings bemühen, Montag bis Freitag jeweils eine Vormittags- und eine Nachmittagssprechstunde zu gewährleisten. Bereits vereinbarte Termine blieben bestehen, insofern sich die Praxis bei den betroffenen Tierbesitzern nicht gemeldet habe, so Günther.

Terminsprechstunde erleichtert die Arbeit der Praxen

Eine vorherige terminliche Vereinbarung würde die Arbeit erheblich erleichtern, so die Tiermedizinerin.

Dass das aber nicht in jedem Fall möglich ist, weiß auch Heike Möbius. In ihrer Kleintierpraxis in Hof mache sich die Coronakrise langsam bemerkbar: „In den letzten Tagen war es deutlich ruhiger als normalerweise. Heute war wieder etwas mehr los“, sagt sie. Ihre regulären Patienten und deren Besitzer seien daran gewöhnt, dass in der Praxis gerade freie Sprechstunden üblich seien. Deshalb lasse sich nicht allen auf einen Schlag erklären, dass in der aktuellen Situation Terminsprechstunden sinnvoller seien, so Möbius.

Dennoch treffe auch sie in ihrer Praxis die erforderlichen Vorkehrungen. „Wir haben im Warteraum nur noch zwei Plätze und haben einen zusätzlichen Raum eingerichtet, in dem eine weitere Person warten kann“, erklärt die Tierärztin. Außerdem sei vor der Praxis noch eine Bank für die Tierbesitzer, die zur Sprechstunde kämen. „Wir können die Arbeitsabläufe aber weitestgehend so regeln, dass im schlimmsten Fall nur einer draußen auf der Bank sitzen muss“, so Möbius.

„Tiere fragen nicht, ob sie krank werden dürfen“

Auch die Veterinärmedizin wird als lebensnotwendige Kategorie eingestuft. Deshalb dürften sie die Arbeit nicht einstellen, erklärt Heike Möbius.

Dessen ist sich auch Dieter Holz-Zwaniecka von der Tierarztpraxis Q-Fleck in Wadewitz bewusst. „Die Tiere fragen ja nicht nach der aktuellen Corona-Lage oder ob und wann sie krank werden dürfen“, sagt der Tierarzt. Der Zulauf sei gleich geblieben. Trotzdem seien auch in der Praxis Q-Fleck gewisse Auflagen zu beachten.

Pro Patient dürfe nur ein Besitzer die Praxis betreten, erklärt Holz-Zwaniecka. „Und sie müssen sich vor der Tür desinfizieren.“ Die Halter und ihre Tiere würden nur einzeln hineingebeten und die Mitarbeiter in der Praxis würden den direkten Kontakt mit den Besitzern meiden. „Händeschütteln kommt nicht in Frage. Außerdem halten wir den empfohlenen Abstand voneinander ein“, so der Tiermediziner.

Für den Ernstfall vorbereitet

Würde das Veterinäramt eine Notfalllage ausrufen, müssten sich auch die Praxen entsprechend drauf einstellen. Wie das aber ablaufen soll, könne sich der Tierarzt noch nicht wirklich vorstellen. In einer solchen Situation wünscht er sich Klartext von den Behörden. „Wir haben die Möglichkeiten und werden uns auch keine Fehler leisten“, versichert Holz-Zwaniecka.

Für den Ernstfall würden sie eine Schleuse einrichten, durch die die Tiere – ohne jeglichen Kontakt zu den Besitzern – empfangen werden können. „Wir würden uns wahrscheinlich auch in Teams aufteilen“, sagt er. Das wäre auch schon so oder so nötig, denn in der Praxis seien auch junge Mütter tätig. Die Schließung der Kitas und Schulen würde ihre Arbeitsmöglichkeiten deutlich beeinflussen.

Von Elena Boshkovska