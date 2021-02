Collm-Region

Für die Viertklässler in der Region ist es bald soweit: Sie müssen sich für eine Oberschule entscheiden, an der sie ihre schulische Laufbahn meistern werden. Welche Schule soll es sein? Und wie funktioniert die Anmeldung in Corona-Zeiten?

Digitale Angebote

Normalerweise veranstalten die Oberschulen einen Tag der offenen Tür, um sich interessierten Schülern vorzustellen. Aufgrund von Corona kann eine solche Veranstaltung nicht stattfinden. Manche Schulen haben einen Weg gefunden, um den Tag der offenen Tür online zu gestalten. So zum Beispiel das Thomas-Mann-Gymnasium in Oschatz. Bei einem virtuellen Rundgang durch die Schule kann man mehr über die einzelnen Fachbereiche erfahren. Um den Eltern und Schülern trotzdem Rede und Antwort zu stehen, wurde an drei Tagen in der Woche eine telefonische Hotline eingerichtet. Auch die Anmeldungsformulare sind auf der Website zum Download verfügbar und müssen bis zum 26. Februar eingereicht werden.

Die Oberschule Wermsdorf bietet ebenfalls einen digitalen Tag der offenen Tür an. Per QR-Code oder zum Download kann man das Schulleben in Form von Informationstexten, Videos und Bildern kennenlernen. Die Anmeldung ist vom 11. bis zum 25. Februar möglich. Die Schule bittet darum, vorab telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Die Formulare zur Anmeldung können auf der Website heruntergeladen und bereits zu Hause ausgefüllt werden.

Der Tag der offenen Tür an der Oberschule in Wermsdorf hatte in den letzten Jahren so einiges zu bieten. Quelle: Bärbel Schumann

Anmeldung per Post

Die Anmeldung an der Goetheschule Mügeln kann entweder kontaktlos per Post erfolgen (Formular auf der Website) oder nach einer vorherigen Terminvereinbarung. Der Anmeldezeitraum läuft vom 10. bis 25. Februar. Termine können telefonisch bereits ab heute vereinbart werden. „Einen virtuellen Rundgang gibt es nicht“, so der Schulleiter Axel Boldt. Trotzdem rechnet er mit vielen Anmeldungen: „Das Einzugsgebiet ist groß, viele Kinder haben ältere Geschwister bei uns.“

Die evangelische Oberschule Naundorf ist jedes Jahr sehr beliebt unter den zukünftigen Fünftklässlern. Geschäftsführer Tobias Leißner berichtet, dass sie bereits 60 Anmeldungen erhalten haben. Es gebe jedoch nur zwei fünfte Klassen, also etwa 40 Plätze. In der Regel findet bereits im September ein Tag der offenen Tür statt. Dieser musste entfallen, auch die Werksschultage für die interessierten Schüler und Eltern konnten nicht wie geplant stattfinden. Somit ist auch das Kennenlernen vieler Schüler weggefallen. „Es ist eine schwere Entscheidung“, bekennt Tobias Leißner. An der Schule in Naundorf spielt Inklusion eine große Rolle. „Es geht nicht darum, wie leistungsstark ein Kind ist, sondern eher um die Leistungsbereitschaft.“ Nächste Woche soll die Auswahl der künftigen Fünftklässler getroffen werden.

Vor Corona konnten die Schüler die Oberschule in Mügeln persönlich beim Tag der offenen Tür kennen lernen. Durch Corona musste dieser leider entfallen. Quelle: OAZ

Geändertes Prozedere

Pandemiebedingt erfolgt die Anmeldung an der Robert-Härtwig-Oberschule kontaktarm oder kontaktlos. „Wir haben für jedes Kind ein Anmeldeformular vorbereitet, welches in der Grundschule verteilt wird. Wenn die Eltern den Entschluss gefasst haben, ihr Kind an unserer Schule beschulen zu lassen, können die vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Unterlagen der Schule zugesandt werden“, so die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Lehrerin Kornet Frohberg.

Möglich ist die Anmeldung dieses Jahr vom 15. bis 25. Februar auf dem Postweg. Die Unterlagen können auch in den Schulbriefkasten eingeworfen werden. Die Unterlagen sind auf der Schul-Homepage abrufbar. Dort sind ab dem 15. Februar ebenfalls Hinweise zur Anmeldung zu finden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, per E-Mail Anfragen zu stellen. „Die Kontaktdaten befinden sich im Schreiben der Schule und ebenfalls auf der Internetseite“, so Frohberg.

Schüler beim Experimentieren: Der Tag der offenen Tür an der Robert-Härtwig-Oberschule am Anfang des vergangenen Jahres. Quelle: E-Mail-LVD

Einen Tag der offenen Tür, wie in den zurückliegenden Jahren, wird es 2021 nicht geben können. Sorge um weniger Anmeldungen habe man nicht, so Andrea Klöditz, stellvertretende Schulleiterin. „Ich gehe davon aus, dass die neuen 5. Klassen mindestens 3-zügig werden“, erklärt sie. „Wir haben ein gutes Netzwerk zu den Grundschulen“.

Von Yvonne Schmidt und Christian Kunze