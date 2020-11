Der Altkreis Oschatz ist derzeit ein Corona-Hotspot in Nordsachsen. So bestätigte das Landratsamt auf Nachfrage nun einen Positivfall am Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasium. Er geht in die Statistik für die komplette Region ein. Für uns Anlass einer Leserfrage nachzugehen: Wieso schlüsseln die täglich veröffentlichten amtlichen Zahlen nicht die einzelnen Kommunen auf?