Corona: Steigende Infektionszahl in Oschatz gibt Rätsel auf

Wenige Tage vor Weihnachten machten diese Zahlen Angst: Mitte Dezember hatte sich die Region Oschatz zum Corona-Hotspot im Landkreis Nordsachsen entwickelt. Am 14. Dezember des Vorjahres wurden beispielsweise 532 aktuelle Corona-Fälle in der Region Oschatz registriert, reichlich doppelt so viele wie in der am zweitschwersten betroffenen Region Eilenburg (249 Fälle).

Ist die Lage wieder kritisch?

Zu Anfang dieses Jahres entspannte sich die Situation in Oschatz und Umgebung, während in Eilenburg, Delitzsch und Torgau die Zahlen kletterten. Doch seit ein paar Tagen hat sich wieder Oschatz an die Spitze geschoben. Seit dem 3. Mai liegen die Neuinfektionen in Oschatz über 50. Ist die Lage wieder kritisch? Und wo sind die Infektionsherde?

„Bei 51 Positiv-Meldungen in sieben Tagen (Stand 5. Mai, die Red.) auf 14 098 Einwohner kann von ,Hotspot’ wohl keine Rede sein“, sagt Thomas Seidler, Pressesprecher des Landratsamtes Nordsachsen. Wie überall im Landkreis ließen sich die Fallzahlen nach seinen Angaben nicht auf eine Einrichtung, Kita, Schule, Firma oder ein besonderes Ereignis zurückführen. „Auffällig war zuletzt einzig die Kita ,Spatzennest’ mit 18 Positiv-Meldungen“, so Seidler. Die Quarantäne der Betroffenen in der Kita Spatzennest und ihrer Kontaktpersonen sei am Donnerstag ausgelaufen.

An frischer Luft kaum Ansteckungsgefahr

Könnten die vergangenen drei Montagsdemos in Oschatz mit zuletzt 300 Teilnehmern, die es zum Teil mit Abstand und Maske nicht so genau genommen haben, ein Infektionsherd gewesen sein? Das hält Seidler für unwahrscheinlich: „An der frischen Luft geht die Ansteckungsgefahr bekanntlich gegen Null, Corona ist vor allem ein Innenraumproblem.“

Keine Erklärung für steigende Zahlen

Auch in der Stadtverwaltung Oschatz steht man angesichts der aktuellen Entwicklung vor einem Rätsel. „Wir beobachten die Zahlen ebenso und haben ehrlich gesagt keine Erklärung dafür. Wir wissen, dass es in den Kindereinrichtungen mehrere positive Fälle gab, aber die Gesamtzahl erklärt das auch nicht“, sagt Pressesprecherin Anja Seidel. Die Infektionsherde seien nicht bekannt.

27-Jähriger ist jüngster Corona-Patient

In der Collm-Klinik hat der jüngste Anstieg bei den Neuinfektionen in Oschatz bisher keine Spuren hinterlassen. Im Gegenteil: Die Zahl der Corona-Patienten ist im Vergleich zu Mitte April leicht gesunken. Laut Klinik-Geschäftsführer Stefan Härtel befanden sich am Donnerstag fünf Corona-Patienten (zwischen 27 und 91 Jahre alt) auf der Isolationsstation – Mitte April waren es noch sieben – und zwei Corona-Patienten im Alter von 56 und 62 Jahren auf der Intensivstation – genau so viele wie Mitte April. „Wir merken, dass die ältere Generation geimpft ist“, sagt Härtel. Die Corona-Patienten sind im Durchschnitt deutlich jünger als zum Jahresende. Der 27-jährige Mann auf der Isolationsstation ist der bisher jüngste Corona-Patient in der Collm-Klinik.

Sorglosigkeit der Menschen

Woran liegt es aus Sicht des Klinik-Geschäftsführers, dass die Zahl der Neuinfektionen in Oschatz zuletzt wieder angestiegen ist? „Ich denke, das liegt an einer gewissen Sorglosigkeit der Menschen“, vermutet Härtel. So habe er beispielsweise in einem Discounter in Oschatz beobachtet, dass einige Kunden ihre Masken unter der Nase getragen hätten.

