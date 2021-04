Corona-Testpflicht hält Oschatzer Kunden fern

Oschatz

Einkaufen mit Terminvereinbarung und negativem Corona-Testergebnis – das ist laut Allgemeinverfügung des Landkreises Nordsachsen auf Basis der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Freistaates Sachsen in Oschatz möglich. Wir fragten Einzelhändler, wie das Geschäft angelaufen ist

Anreize geschafft

Katrin Hanel führt ein Sportbekleidungsfachgeschäft am Neumarkt. „Auch wenn die Bedingungen doch sehr gewöhnungsbedürftig sind, überwog bei mir die Freude darüber, nach Ostern endlich wieder öffnen zu können – denn der Kontakt zu den Kunden ist durch nichts zu ersetzen“, sagt sie. Die Monate der Schließung hat sie indes genutzt, um zu renovieren und ihr Geschäft umzugestalten – „so gibt es für die Kunden gleich einen Anreiz, zu kommen.“ Alle bisherigen Einkäufer seien sehr diszipliniert gewesen und halten sich an die Spielregeln, berichtet sie. „Auch wenn deren Zahl und dementsprechend die Einnahmen überschaubar waren.“ Aufgrund der immer noch greifenden Kurzarbeiterregelungen für ihr Personal hat Katrin Hanel die Öffnungszeiten eingeschränkt. „Da wir bis zu sechs Kunden einlassen dürfen, erlaubt das Zeitfenster sowohl längerfristige als auch kurzfristige Besuche.“ Im übrigen lasse sie auch ihre Mitarbeiter zweimal wöchentlich testen.

Zwei Gruppen von Kunden

„Die Kunden kommen – aber nur sehr zögerlich“, sagt Thomas Schubert, Inhaber eines Geschäfts für Schuhe, Mode und Accessoires in der Altoschatzer Straße. Von wirtschaftlichem Betrieb könne unter den aktuellen Gegebenheiten keine Rede sein. Die Erfahrung der wenigen Tage mit der neuen Regelung zeigt bei ihm vor allem, dass die Kaufinteressierten in zwei Gruppen geteilt sind: Jene, die mit konkreten Vorstellungen zielgerichtet und unter Einhaltung aller Vorkehrungen ihren Einkauf tätigen – und jene, die verunsichert sind und sich erst telefonisch erkundigen, wie die Gegebenheiten sind. „Die Verunsicherung ist spürbar“, so Schubert. Für ihn macht es keinen Unterschied, ob Kunden den Test selbst oder den Nachweis über den negativen Test vorlegen. „Akzeptiert wird beides.“ Ebenso sei es seiner Auffassung nach möglich, die 24 Stunden eines Tages auszureizen.

Nachteil gegenüber Supermarkt

Christian Forke betreibt ein Geschäft für Uhren und Schmuck am Altmarkt. „Vor Ostern stand das Telefon kaum still, seit der Testpflicht flaut es spürbar ab“, sagt er über die wenigen Tage mit der neuen Regelung. Seiner Meinung nach sei das Testprozedere im Vorfeld des Einkaufs für die meisten Kunden eher abschreckend als förderlich. Die wenigen Kunden, die kommen, haben zumeist nicht den Test, sondern die Bescheinigung über den Test oder die Selbstauskunft dabei. Hinzu käme, dass viele gar nicht über den Einlass nur mit negativem Test Bescheid wüssten. „Und es ist dann immer sehr absurd, die Menschen an der Ladentür abfertigen zu müssen, obwohl mit Abstand und Maske alle Sicherheitsvorkehrungen erfüllt sind“, betont er. Absurd und darüber hinaus unfair sei auch, dass der Einkauf im Supermarkt nach wie vor ohne Test möglich sei. „Dabei ist das Risiko dort viel größer.“ Er hofft, dass man bei künftigen politischen Entscheidungen „die Kirche im Dorf lasse.“

Bastelstudio setzt auf Abholung

Carola Schönfeld belässt in ihrem Bastelstudio in der Hospitalstraße trotz neuer Regelung alles beim Alten. „Ich biete nach wie vor einen Abholservice an, das hat sich bisher gut bewährt.“ Damit könne man Verwirrung und Verunsicherung bezüglich des Umgangs mit Selbst- und Schnelltests sehr gut umgehen. „Es weiß doch kaum noch jemand, was aktuell gilt, wie das umgesetzt und kontrolliert wird und ob sich das nicht morgen ändert“, sagt sie. Denn die Auslastung der Krankenhäuser, an denen sich Sachsen orientiert, schwanke ebenso wie der Inzidenzwert. Ansonsten gelte für sie „durchhalten – bis wir wieder richtig aufmachen können“.

Von Christian Kunze