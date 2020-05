Urlaubsbranche in der Collm-Region bangt um ihre Existenz

Region

Wegen der aktuellen Lage und den Entwicklungen rund um das Coronavirus heißt es vorerst: Urlaub abgesagt! Viele Reiseveranstalter und -büros, wie auch Ferienhotels und Pensionen werden derzeit von unzähligen Stornierungen erdrückt. Dabei sind Urlaubsbuchungen für die meisten Beschäftigten in dieser Branche das einzige Einkommen. Wo Unterkünfte im Moment überhaupt keine Umsätze erwirtschaften können, verzeichnen einige Reisebüros sogar Negativumsätze.

Reisebüros müssen Provision zurückzahlen

Dagmar Menge, ehemalige Geschäftsführerin des Reisebüros Menge in Oschatz, erklärt warum das so ist. „Wir sind auch in solchen Krisensituationen natürlich für unsere Kunden da und beraten und unterstützen sie“, sagt Menge. Das Büro sei zwar geschlossen, aber die Kundenbetreuung laufe dennoch über Telefon und E-Mail ab. „Wir arbeiten in dieser Zeit nicht mal für Null. Denn für die stornierten Reisen müssen wir Reiseveranstaltern die Provision für die schon geleistete Arbeit zurücküberweisen“, so die ehemalige Geschäftsführerin. Somit verzeichnet das Reisebüro nun auch ein hohes Minus.

Die Hoffnung, dass es bald wieder mit der Urlaubsplanung losgehen kann, sei gerade deshalb groß. Allerdings würden zu viele Faktoren auf diese Entscheidungen einwirken. Schließlich müssten die Länder auch ihre Grenzen wieder öffnen, damit Reisende ans Urlaubsziel gelangen könnten, erklärt Menge. „Aber wenn die Landesgrenzen offen sind und die Hotels dennoch keine Gäste begrüßen dürfen, nützt das auch nichts.“

Buchungen in den Sommermonaten storniert

Von Gästen ist auch im Inland derzeit nichts zu sehen. Denn auch der Heimaturlaub wird abgesagt. Schließlich darf man laut Auflagen nicht einmal aus einem in ein anderes Bundesland innerhalb Deutschlands verreisen. Die ausbleibenden Gäste sind für das Geschäft im Ferienhotel Wiesenhof in Schmannewitz verheerend, sagt Geschäftsführerin Claudia Großert.

„Für Mai und Juni gibt es schon beängstigend viele Stornierungen“, so die Ferienhotelbetreiberin. Natürlich gebe es auch einige, die den Urlaub auf das nächste Jahr verschieben wollten. „Allerdings nützt uns das ja für das laufende Jahr nichts mehr“, so Großert. April, Mai und Juni seien die umsatzstärksten Monate für den Wiesenhof. Durch die Stornierungen falle nun mehr als ein Drittel des Jahresumsatzes weg, sagt die Geschäftsführerin. „Und was danach kommt, wissen wir ja auch nicht.“ Immerhin seien die Reservierungen für den Herbst und Winter noch nicht abgesagt. Deshalb habe Großert noch Hoffnung.

„Vielleicht können wir frühestens zu Himmelfahrt und Pfingsten wieder Gäste begrüßen“, schätzt sie. Denn die abgesagten Reservierungen zu Ostern hätten schon ein erhebliches Loch im Budget hinterlassen. Das Ferienhotel, das normalerweise bis zu 60 Gäste unterbringen kann, stünde derzeit komplett leer.

Auch bei der Pension Rosenhof in Mügeln ist niemand zu Besuch. „Der März und der April waren gut gebucht. Aber das wurde dann alles abgesagt“, bedauert Betreiberin Monika Schwarze.

„Die Gäste sind ja auch verunsichert“

Ihr bleibt zu hoffen, dass die Gäste, die die Reise nicht absagen, sondern nur verschieben wollten, auch tatsächlich wiederkommen. „Die Kosten laufen ja weiter und wir müssen auch weiterhin zahlen“, erklärt sie. Auch für die Sommermonate seien sämtliche Reservierungen storniert. „Die Gäste sind ja auch verunsichert“, so die Betreiberin. Die Hoffnung auf eine Lockerung der Maßnahmen sei zwar groß. „Aber man muss sich ja auch dann zu schützen wissen“, sagt Schwarze. Die Pension mit vier Doppelzimmern stünde aktuell komplett leer. Im Sommer würde der Hauptertrag aus den Buchungen der Zimmer kommen. Im Winter kämen viele Gäste für die Sauna. Dahingehend hofft die Geschäftsführerin auf viele Besucher in den kalten Monaten des Jahres.

Von Elena Boshkovska