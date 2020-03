Alles andere als ein Hollywood-Stunt: Bei einer Verfolgungsjagd hatte sich 2018 ein Polizist in Oschatz nur durch den Sprung auf eine Motorhaube gerettet. Der Angeklagte, der damals mit dem Auto flüchten wollte, ging nach dem ersten Urteil in Berufung. Das Leipziger Landgericht musste nun in zweiter Instanz unter anderem prüfen, ob er voll schuldfähig war.