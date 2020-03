Corona-Virus: Nordsachsen verbietet alle Großveranstaltungen

Nordsachsen

„Es war natürlich nur eine Frage der Zeit, bis das Corona-Virus den Landkreis Nordsachsen erreicht“, sagte am Freitag Landrat Kai Emanuel (parteilos). Denn nun ist es passiert. Seit Donnerstagabend steht fest, dass ein Krostitzer den Erreger aus dem Skiurlaub mitgebracht hat. Nach Angaben des nordsächsischen Gesundheitsamtes handelt es sich bei dem Erkrankten um einen Mann aus Krostitz, der aus Tirol zurückgekehrt ist und die für den Corona-Virus typischen Symptome aufweist. Er befindet sich in Quarantäne, ebenso seine Frau und die beiden Kinder, teilte die Behörde mit.

Landrat: Maßnahmen sind nicht übertrieben!

„Wir waren vorbereitet, seit Mitternacht gilt eine Allgemeine Verfügung, welche Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen verbietet“, erklärte Emanuel weiter. Darüber hinaus sind dem Landratsamt alle öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen anzuzeigen. Dazu sind die in der Verfügung genannten Daten anzugeben, insgesamt 14 Fragen zu beantworten und per Mail an veranstaltungen@lra-nordsachsen.de zu übermitteln. Emanuel: „Ist das übertrieben? Auf keinen Fall! Wir müssen alles versuchen, die weitere Ausbreitung des Virus zumindest zu verlangsamen, um damit die am meisten gefährdeten Menschen zu schützen – Ältere und gesundheitlich Schwache.“

Die Allgemeine Verfügung ist auf der Internetseite des Landkreises (www.landkreis-nordsachsen.de) abrufbar. Damit wird der „Erlass zum Umgang mit Großveranstaltungen“ des Freistaates Sachsen umgesetzt.

Entwicklung nicht absehbar

„Keiner weiß so ganz genau, was in den nächsten Tagen und Wochen noch auf uns zukommt“, so Landrat Emanuel. „Auf eines aber können Sie sich verlassen: Als Ihr Landrat stehe ich für überlegtes und zugleich konsequentes Handeln. Wir werden mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln und in enger Abstimmung mit den übergeordneten Behörden der Infektionswelle entschieden entgegentreten. Und wenn sie überstanden ist, werden wir uns wieder an vielen tollen Veranstaltungen im Landkreis erfreuen – und für künftige Ereignisse dieser Art viel gelernt haben.“

Der Bürgermeister der nun ersten in Nordsachsen betroffenen Gemeinde Krostitz, Oliver Kläring ( CDU), sagte am Freitag, er habe bereits vor dem ersten Corona-Virus-Fall mit den Kameraden in den Gemeindewehren gesprochen. Er bat darum, keine Treffen und Dienste zu veranstalten, um Ansteckungen zu verhindern und um im Ernstfall einsatzbereit sein zu können. Den Senioren und Seniorenvereinen hat er ebenfalls empfohlen, keine weiteren Treffen zu organisieren, um die am stärksten gefährdeten Mitbürger zu schützen. Ebenfalls erfolgte eine Absprache mit den Krotzitzer Sportvereinen. Die Fußballer orientieren sich an ihrem Verband, der auf Landesebene inzwischen alle Spiele abgesagt hat. „Was Kindergarten- und Schulschließungen anbelangt, stehen wir in Verbindung mit dem Landkreis. Meinen Krostitzer Mitbürgern empfehle ich, soziale Kontakte auf ein Minimum und das Notwendigste zu begrenzen“, so der 37-Jährige.

Von Frank Pfütze