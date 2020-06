Corona-Warn-App wird in der Collm-Region kaum genutzt

Collm-Region

Seit reichlich einer Woche gibt es die lang angekündigte Corona-Warn-App. Darüber, was sie kann und darf und was nicht, ist in allen möglichen Medien viel berichtet worden. Die Oschatzer Allgemeine wollte wissen, wie gut die App in der Region ankommt.

Heike Weber Quelle: Axel Kaminski

„Der Speicherplatz auf meinem Handy reicht nicht aus, um die App runterzuladen“, berichtet Heike Weber aus Calbitz. Die 55-Jährige betont, diese App auch dann nicht nehmen zu wollen, wenn es die Kapazität ihres Smartphones hergeben würde. „Meine Kinder machen das auch nicht, da sind wir uns einig“, erzählt sie.

Gerald Hennig Quelle: Axel Kaminski

„Ich habe zwar ein Handy, aber das ist nicht internetfähig“, sagt Gerald Hennig aus Luppa. Mit Apps kenne er sich deshalb auch nicht aus. „Ich kommuniziere dann auch lieber per Computer, meist per E-Mail.“

Bärbel Rost Quelle: Axel Kaminski

Bärbel Rost aus Zeuckritz hat zwar ein Smartphone, betont aber, „wenig Ahnung“ von diesem Gerät zu haben. Wie sie eine App installieren müsste, wisse sie gar nicht. „Aber auf die Corona-App lege ich auch gar keinen Wert“, betont sie. Neben dem Telefonieren nutze sie ihr Mobiltelefon vor allem, um sich im Internet Tipps und Anregungen für ihr Hobby, Handarbeiten, zu holen.

Michael Bräuning Quelle: Axel Kaminski

Der Hallenser Michael Bräuning hält sich gerade zur Reha in der Schmannewitzer Klinik auf. Das Smartphone hat er bei seinem Bummel durch Dahlen dabei – ohne Corona-App. „Die interessiert mich nicht. Sie ist überflüssig“, betont er.

Melissa Rumpf Quelle: Axel Kaminski

„Ich denke, mit dieser App macht man bloß die Leute verrückt“, ist Melissa Rumpf aus Dahlen überzeugt. Sie habe jedenfalls kein Interesse daran, diese App auf ihr Smartphone zu laden. Ihre ungenannt bleiben wollende Freundin schaut aber gleich mal bei Google Play nach und findet sie dort schnell. Das hätte sie so nicht erwartet, will die App aber auch nicht haben.

Ilona Ude Quelle: Manuel Niemann

Ein entschiedenes Nein hören wir oft , als wir in der Region danach fragen, ob jemand die App nutzt. Mancher hat sich noch gar nicht damit beschäftigt, ein anderer vertraut lieber auf Umsicht und den in Geschäften obligatorischen Mund-Nasen-Schutz als auf elektronische Hilfsmittel. Ilona Ude ärgert sich indes, dass die App zusätzliche Energie von ihrem Smartphone verbraucht.

„Nein, das zieht zuviel Strom“, erklärt sie, warum sie die Corona-Warn-App nicht installiert hat, als wir uns in Mügeln umhören. Sie habe schon viele andere Stromfresser auf ihrem Handy, sagt die 63-Jährige, die sich als Putzfrau selbstständig gemacht hat. Zudem würde sie sich auch mit App nicht sicherer fühlen, sagt sie. Grund seien die sich oft ändernden Informationen aus unterschiedlichen Quellen in den Vorwochen: „Die widersprechen sich andauernd.“

Steffen Pönitz Quelle: Manuel Niemann

„Ich habe gar kein Vertrauen mehr“, sagt Steffen Pönitz. Das betrifft im Falle des 56-Jährigen nicht direkt die App, die helfen soll, eine weitere Corona-Ausbreitung zu verhindern, sondern die Maßnahmen, die davor getroffen und für seinen Mügelner Schaustellerbetrieb nun verlängert wurden. Statt auf die angekündigte App, habe er darauf gewartet, mit dem wieder unterwegs sein zu können. Statt im August wieder Geld zu verdienen, müsse er jetzt damit rechnen, dass bis Oktober alles stillsteht.

Jürgen Büchner Quelle: Manuel Niemann

Diplomingenieur Jürgen Büchner hingegen ist für sein Ingenieurbüro für Verfahrenstechnik viel unterwegs, zuletzt in Dresden. Der 69-Jährige ist tatsächlich der einzige Nutzer der App, mit dem sich die OAZ bei ihrer Stichprobe über seine Erfahrungen austauschen kann. „Ich habe auch noch niemanden getroffen, der sie draufgeladen hätte“, sagt allerdings auch er. Er habe sie einen Tag nach Veröffentlichung installiert.

„Ich bin selbstständig und unterwegs“, sagt der Mügelner, „und da könnte es sein, dass ich Leute treffe und irgendwo mit irgendwem in Berührung komme.“ Mit der App könne er das ganz einfach nachvollziehen. Die Installation sei problemlos gewesen und er sei nun neugierig, was passiert.

Bisher noch nichts Kritisches: „Sie zeigt an, dass ich noch keinen Kontakt hatte.“ Und wenn die App Alarm schlagen würde: „Es könnte schon sein, dass ich mich testen lassen würde“, sagt er. „Warum nicht? Schaden kann es nicht.“

Von Axel Kaminski und Manuel Niemann