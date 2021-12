Nordsachsen

Ein positiver Schnelltest – und nun? Was dann zu tun ist, wann das Gesundheitsamt informiert werden muss und wann die Quarantäne endet, dazu gibt das nordsächsische Gesundheitsamt genaue Anweisungen. Hier ist ein Überblick.

Positiver Selbsttest zuhause: Termin für einen PCR-Test vereinbaren. Das geht beim Hausarzt oder über die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes (Telefon 03421 758 5555 beziehungsweise -5556). Außerdem gilt es, zu Hause zu bleiben und sich von anderen abzusondern.

Positives Ergebnis im Testzentrum: PCR-Test machen (siehe oben). Zu Hause bleiben und enge Kontaktpersonen der vorangegangenen zwei Tage informieren. Diese müssen ebenfalls zu Hause bleiben, wenn sie nicht vollständig geimpft oder genesen sind.

Positiver PCR-Test: Ab in Quarantäne. Diese gilt ab dem Abstrichdatum für 14 Tage. Enge Kontaktpersonen, Arbeitgeber sowie Schule und Kita informieren.

Wann das Gesundheitsamt informieren? Wenn die Quarantäne für Kontaktpersonen verkürzt werden soll. Das geht über das Bürgerportal Sachsen und ist auf der Internetseite des Landkreises verlinkt: landkreis-nordsachsen.de über „Infos zum Corona-Virus“ und weiter zu „Verkürzung der Absonderung“. Wer Kontakt zu positiv Getesteten hatte, nicht in Quarantäne ist und im Gesundheits- und Sozialwesen arbeitet, muss sich unverzüglich melden. Den Link gibt es unter „Meldung von Kontaktpersonen“ auf der Internetseite des Landkreises.

Kontaktpersonen informieren: Nach positivem PCR-Test, Schnelltest oder Selbsttest unter Aufsicht, noch nicht nach positivem Selbsttest ohne fachkundige Aufsicht.

Das gilt für Kontaktpersonen: Wer nicht in Quarantäne muss, reduziert Kontakte und testet sich am fünften Tag. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist und Symptome hat, muss in Quarantäne für zehn Tage ab dem letzten Kontakt mit der positiv getesteten Person (siehe auch Wann das Gesundheitsamt informieren?). Enge Kontaktpersonen, die sich selbstständig in häusliche Isolation begeben haben, melden sich via Internetseite des Landkreises über den Link „Meldung von Kontaktpersonen“.

Ende der Quarantäne: Die Quarantäne endet automatisch. Wenn jemand nach einem positiven PCR-Test am Ende der Quarantäne noch Symptome hat, kann sich diese um bis zu sieben Tage verlängern.

Sinkt aktuell die Inzidenz aufgrund neuer Regeln zu Kontaktnachverfolgung? Nein, einen Zusammenhang zwischen geänderter Kontaktnachverfolgung und sinkender Zahl der Neuinfektionen gibt es nicht, sagt Thomas Seidler, Pressesprecher des Landratsamtes Nordsachsen. Kontaktpersonen eines Positivfalls werden bundesweit schon länger nicht mehr generell getestet. „Das geschieht in der Regel nur, wenn eine enge Kontaktperson symptomatisch wird und deswegen der Hausarzt einen PCR-Test vornimmt“, erklärt Seidler.

Bei der Ersterfassung und Weitermeldung der eingehenden Positivfälle gebe es keinen Verzug. Die Infektionszahlen und daraus abgeleiteten Inzidenzwerte sind tagesaktuell, sagt Seidler. Laut Gesundheitsamt könnte die Summe aus Geimpften, Genesenen und derzeit Infizierten möglicherweise zu einer Immunisierungsquote geführt haben, welche die Ausbreitung des Virus aktuell hemmt. Auch könnten die Maßnahmen zur Eindämmung eine gewisse Wirkung zeigen – insbesondere an den Schulen und Kitas, beispielsweise durch den eingeschränkten Regelbetrieb in festen Gruppen, nennt der Pressesprecher mögliche Gründe für die aktuelle Abnahme der Inzidenz.

„Und nicht zuletzt sprechen die Werte auch dafür, dass offenbar die Mehrheit der Nordsachsen durch verantwortungsvolles Verhalten dafür sorgt, dass die Inzidenz sinkt, um damit weitere Restriktionen möglichst zu verhindern“, sagt Thomas Seidler.

Von Jana Brechlin und Mathias Schönknecht