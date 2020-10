Corona: Was die Menschen in Nordsachsen von den neuen Bestimmungen halten

Nordsachsen

Ab Montag gelten in ganz Deutschland einschneidende Corona-Bestimmungen. So sollen unter anderem Restaurants im Monat November schließen. Gleiches gilt für Museen, Fitnessstudios, Kinos und andere Freizeiteinrichtungen. Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt. Zudem sollen private Kontakte beschränkt werden und die Bürger sollen auf private Reisen verzichten. Wir haben einmal Menschen in Nordsachsen gefragt, was sie davon halten.

Steffen Brost (51), Journalist und Vorsitzender des Turnvereins Blau-Gelb 90 Bad Düben mit über 365 Mitgliedern: „Ich habe Verständnis für die Absage von Veranstaltungen. Auch wir müssen unsere Weihnachtsshow von Dezember auf den 27. und 28. Februar verschieben. Allerdings halte ich es nicht für richtig, dass die Sportstätten schließen müssen. Vormittags tummeln sich die Kinder ohnehin in den Schulen und wir können auf jeden Fall beim Sport Abstände garantieren und haben super Hygienekonzepte. Für unsere Kinder ist das keine gute Entscheidung. Sie müssen nun wieder vier Wochen zu Hause sein. Das halte ich für unverhältnismäßig. Ebenso die Schließung von Gaststätten, die auch funktionierende Hygienekonzepte haben.“

Simon Schwarz(30), Tischler aus Zschortau: „Ich habe festgestellt, dass es wieder viele übertriebene Reaktionen gibt, wie diese Toilettenpapier-Hamsterkäufe. Dabei muss man doch sagen: Uns ging es jahrelang gut, wir sind doch nicht eingesperrt. Und ehrlich gesagt, am Ende, hätten wir uns das jetzt alles vielleicht sogar ersparen können. Man hätte vielleicht im Sommer ein strengeres Reiseverbot durchsetzen müssen. Ich finde es wirklich nicht schlimm. Frühere Generationen mussten da anderes erleben.“

David Hagemeister(44), Präsident des FSV Oschatz: „Die jetzigen Einschränkungen treffen uns als einer der größten Fußballvereine der Region hart. Ab Montag wird bei uns alles wieder eingestellt. Eigentlich geht der Spielbetrieb noch bis zum 12. Dezember. Da müssen wir erst einmal schauen, wie es weitergeht. Glücklicherweise haben wir die Zusage, dass die Spiele, die für das kommende Wochenende angesetzt sind, noch stattfinden dürfen. Mit gesundem Menschenverstand ist einiges nicht zu erklären, beispielsweise, dass unsere Kinder gemeinsam am Schulsport teilnehmen, aber nicht gemeinsam Fußball spielen dürfen.“

Hagen Enge (57), Kulturunternehmer aus Eilenburg: „Ich habe nichts gegen Schutzmaßnahmen, aber was jetzt entschieden wurde, ist völlig überzogen. Damit macht man die Kultur und die Gastronomie kaputt. Das Bürgerhaus in Eilenburg muss nun wieder schließen und kann die Veranstaltungen nicht durchführen, das tut weh.“ Hagen Enge, der unter anderem Tanztee-Veranstaltungen im Bürgerhaus, der größten Eilenburger Kulturstätte mit Musik- und Kabarettaufführungen, veranstaltet, kann seit Monaten nicht in gewohnter Form arbeiten. Derzeit konzentriert er sich auf Radio-Projekte im Internet.

Antje Bieligk (57), Inhaberin der Gaststätte Fährhaus Gruna: „Ich muss jetzt mit der Situation umgehen wie alle in unserer Branche. Natürlich bin ich geknickt, sehe aber auch die Notwendigkeit irgendwo. Wie das mit den 75 Prozent Erstattung des Vorjahresumsatzes ist und was das für mich bedeutet, weiß ich noch gar nicht. Die Saison bei uns endet eh jetzt Ende Oktober und dann hoffe ich, dass ich das Weihnachtsgeschäft durchführen kann. Dankbar bin ich aber auf jeden Fall, dass ich im Sommer öffnen konnte.“

Christof Jochem (53), Oschatzer Pfarrer: „Obwohl Gottesdienste stattfinden dürfen, werden wir mit der neuen Verordnung einen wesentlich größeren Organisationsaufwand haben. Der Mund- und Nasenschutz ist jetzt auch in den Gottesdiensten Pflicht, genauso wie die Hinterlegung der Kontaktdaten. Wie wir in diesem Jahr in den Kirchen Weihnachten feiern werden, dass müssen wir abwarten.“

Cathrin Epperlein (52), Optikermeisterin in Delitzsch: „Für mich selbst erfasse ich erst einmal die Bestimmungen, die uns betreffen. Bis jetzt ist bekannt, dass die Kundenzahl im Geschäft reduziert werden muss. Weil wir fast 1:1 arbeiten, können wir maximal fünf Kunden in den Laden lassen. Das ist schon manchmal ein Problem, weil einige mit Begleitpersonen kommen. Betroffen sind alle von den neuen Regelungen, aber einige Branchen viel mehr. So richtig kann ich mir nicht vorstellen, wie all das aufgefangen werden soll, auch wenn es Ausgleichszahlungen gibt.“

Stefan Teuber (64), Tierparkleiter in Eilenburg: „Wir sind schon etwas verunsichert. Für uns stellt sich vor allem die Frage: Wird der Tierpark nun als Freizeiteinrichtung betrachtet oder nicht? Denn anders als im Frühjahr wurden Zoo und Tierpark dieses Mal nicht explizit bei den zu schließenden Einrichtungen genannt. Auch bei der Deutschen Tierparkgesellschaft, mit der wir im ständigen Kontakt stehen, weiß man noch nicht, wo der Hase hinläuft. Wir hoffen daher vor allem auf eine schnelle und klare Ansage. Und an die halten wir uns dann, auch wenn uns und unsere Besucher eine erneute Schließung natürlich treffen würde. Doch im Frühjahr waren die Auswirkungen auf jeden Fall größer als im traditionell nicht so besucherstarken November. Am liebsten würden wir aber auch jetzt offen lassen.“

Diana Ruhland (53), Leiterin der Grundschule Delitzsch Ost: „Ich finde, die neuen Regelungen sind aufgrund der hohen Infektionszahlen richtig. Da konnte man nicht anders handeln. Auf der anderen Seite hoffe ich natürlich, dass die Schulen offen bleiben. Schlimmer ist es, wenn man sieht, was es für viele Betriebe und für viele Menschen bedeutet. Ich erwarte jetzt stündlich die neuen konkreten Bestimmungen für die Schulen. Auf alle Fälle heißt es erst einmal für uns an der Schule: Zurück zu den Einzeltischen. Händewasch-Routinen und so weiter hatten wir schon gut umgesetzt. Neu sind jetzt die Lüftungsregelungen.“

Uta Moritz (48), Geschäftsführerin der Oschatzer Freizeitstätten GmbH: „Die Entscheidung, das öffentliche Leben im November weitestgehend herunterzufahren, trifft die Oschatzer Freizeitstätten in voller Härte. Das ,platsch’ mit Sauna und Kegelbahn muss bis 30. November schließen und auch im Thomas-Müntzer-Haus wird es keine Kulturveranstaltungen geben. Wie gestern erklärt, ist es wohl aktuell nicht mehr nachvollziehbar, wer sich wo ansteckt und das macht diese harten Maßnahmen notwendig. Ich kann für unsere Einrichtungen nur sagen, dass wir sehr stringent auf die Einhaltung der Hygienekonzepte achten, um eben die Schließung zu vermeiden.“

