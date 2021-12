Corona: Wermsdorf zeigt Kritik und Engagement in der Krise

Wermsdorf

Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren – unter diesem Credo klagte die Gemeinde Wermsdorf im April 2021 vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die bundeseinheitlich verschärften Regelungen des Infektionsschutzes zur Eindämmung der Corona-Pandemie: Nächtliche Ausgangssperren, Restriktionen für den Einzelhandel, die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten ab einem bestimmten Grenzwert.

Vor allem letzteres, so argumentierte Bürgermeister Matthias Müller (CDU) damals, sei willkürlich, nicht verhältnismäßig und brächte mit Blick auf zurückliegende Schließungen in den Vormonaten mehr Schaden als Nutzen. Das Gemeindeoberhaupt sah zudem die kommunale Selbstverwaltung nicht mehr gewährleistet. Ein ungewöhnlicher Schritt, die Gemeinde war die einzige in der Region,die diesen Weg ging.

Lokale Entscheidungen getroffen

Zuvor hatte Bürgermeister Müller bereits andere Mittel ausgeschöpft, sich mit einem umfangreichen, kritischen Brief an die Öffentlichkeit und die politisch Verantwortlichen gewandt und auf Fehlentscheidungen im Pandemiemanagement hingewiesen. Zudem gehörte er gemeinsam mit anderen Bürgermeistern und Entscheidern auf lokaler und regionaler Ebene, zu denen, die selbst tätig wurden, um dem Virus an der Basis Herr zu werden.

Bürgermeister Matthias Müller (r.) und die Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung empfangen Impfwillige. Quelle: Christian Kunze

In Kooperation mit der Bundeswehr, Hausärzten und anderen Partnern wurden in Wermsdorf und anderen Orten ungenutzte Turnhallen zu Impfzentren gemacht, deren Angebot auch über die damalige Priorisierung hinaus wahrgenommen werden konnte. Lokale Testzentren entstanden und es wurde in Pflegeeinrichtungen immunisiert. Die Verwaltung kritisierte hier also keinesfalls, ohne selbst tätig geworden zu sein, bloßes Meckern auf „die da oben“ musste sie sich nicht vorwerfen lassen.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass die Klage rund zwei Monate später von den Richtern in Karlsruhe abgewiesen wurde, sorgte bei Müller nicht für Frust – im Gegenteil. Er tat und tut nach wie vor, gemeinsam mit Mitarbeitern und Helfern vor Ort, sein Möglichstes dafür, die Situation zu entschärfen. Weil einst eingerichtete Impfzentren in der vierten Welle nicht wieder eröffnet wurden, wiederholte er unlängst seinen Einsatz aus dem Frühjahr – und stellte erneut Räume zum Impfen zur Verfügung. Ein guter Beleg dafür, dass der Einsatz in Krisenzeiten keine Eintagsfliege war.

Von Christian Kunze