Corona-Zwangspause lässt in Collm-Region die Sperrmüllberge wachsen

Seit fast zwei Wochen wird durch die Ato, das kreiseigene Entsorgungsunternehmen, in der Collm-Region und in Oschatz wieder in der Straßensammlung Sperrmüll entsorgt. Davor hatte es im Zuge der Corona-Verordnungen einen Stopp der Entsorgungstätigkeiten gegeben.

Anlaufprobleme gab es offenbar nicht. „Seit der Wiederaufnahme der Straßensammlung erfolgt diese planmäßig und auch in vollem Umfang“, bestätigt der Beigeordnete und Dezernent für Bau und Umwelt beim Landratsamt Nordsachsen Dr. Eckhard Rexroth.

Dabei gab es im Vorfeld der ersten Sperrmüllentsorgungstermine nach dem Stopp die Vermutung, das dass Sperrmüll-Aufkommen ansteigen wird, weil die Leute jetzt viel Zeit hatten, ihren Haushalt zu durchforsten. Die zur Abholung bereit gestellten Müllberge in den betroffenen Orten schienen dies zu bestätigen. „Im Entsorgungsgebiet Torgau-Oschatz werden bei der Straßensammlung Sperrmüll und Elektroaltgeräte getrennt eingesammelt. Insgesamt ist hier ein Anstieg zu verzeichnen. Das Aufkommen an Sperrmüll und Elektroaltgeräten unterliegt jedoch generell immer wieder Schwankungen, unabhängig von der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Situation. Ob das Fernbleiben von ausländischen „Sperrmülltouristen“ ebenfalls dazu beigetragen hat, dass jetzt mehr Entsorgungsmaterial bereitsteht, dazu wollte man Landratsamt keine Stellung nehmen. Seit sechs Wochen ist nämlich die Grenze nach Polen für den normalen Verkehr praktisch dicht gemacht.

Der Abfallkalender, den jeder Haushalt in der Collm-Region zu Jahresbeginn kostenfrei bekommt, enthält auf den Monatsrückseiten Juli und August die Satzungsregelungen, die bei der Bereitstellung von Sperrmüll durch die Bürger zu beachten sind und Hinweise, wie Abfälle, die nicht zum Sperrmüll gehören, ordnungsgemäß zu entsorgen sind.

Stellt sich die Frage, halten sich die Bürger auch in Coronazeiten an die Entsorgungsvorgaben? Oder gibt es viel Müll, der stehen bleibt und nachträglich entsorgt werden muss? „Überwiegend erfolgte die Bereitstellung ordnungsgemäß. In wiederholten Fällen wurde aber auch Hausmüll bereitgestellt, der satzungsgemäß eigentlich über die Restabfallbehälter zu entsorgen wäre. Dies ist insbesondere in den Wohngebieten unverständlich, in denen die großen 1100-Liter-Restabfallbehälter zur Verfügung stehen“, fasst Rexroth zusammen. Für die Entsorgung des stehen gebliebenen Mülls ist im Regelfall der Besitzer des Grundstücks, vor dem der Müll steht, verantwortlich. In einigen Kommunen des Collm-Region erfolgt durch die Stadt oder die Gemeinde eine Nachentsorgung, die nicht gern gesehen wird.

In den zwei Wochen Entsorgungspause mussten die Einwohner einiger Orte in der Collm-Region auf ihre reguläre Sperrmüllentsorgung verzichten. Allerdings wird es für sie keinen separaten Nachholtermin geben. „Da unsere Fahrzeuge bei den nunmehr wieder planmäßigen Touren bereits die ganze Woche im Einsatz sind, bitten wir um Verständnis, dass von den betroffenen Haushalten der Termin im zweiten Halbjahr zu nutzen ist.

Darüber hinaus ist ganzjährig die kostenlose Abgabe von Sperrmüll und Elektroaltgeräten auf dem Betriebshof Rechau/Zöschau zu den bekanntgemachten Öffnungszeiten möglich“, erklärt der Dezernent aus dem Landratsamt. Wer allerdings auf dem Betriebshof Sperrmüll abgeben möchte, sollte seinen Ausweis mit der Wohnanschrift in der Collm-Region dabei haben.

Von Hagen Rösner