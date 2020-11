Corona beflügelt: Kalligraf Frank Niemann zieht es aus Ablaß ins Internet

Mügeln

Alles wieder abgeblasen: Für Frank Niemann wiederholt sich mit dem Teil-Lockdown die Situation aus dem Frühjahr. Weil die aktuellen Einschränkungen vor allem den Freizeitsektor lahm legen, liegt auch Frank Niemanns Arbeit zu großen Teilen wieder brach.

Er ist seit 2006 selbstständig, als Kalligraf und Designer bietet er auch Kurse in Kalligrafie, Lettering und Buchbinden an. Neben handgeschriebenen Schriftstücken, Karten oder handgebundenen Büchern, die er in seiner Werkstatt in Ablaß anfertigt oder druckt, sichern sie sein Auskommen.

Anzeige

Corona trifft das Kunsthandwerk und Kleinunternehmer

„Am Anfang, als es losging, da habe ich wirklich eine Welt um mich zusammenbrechen sehen“, erinnert er sich. „Weil es fing richtig gut an, ich dachte, oh, das läuft ja richtig gut an dieses Jahr.“ Die ersten Kurse, die Mitte März losgehen sollten, waren gut gebucht, der erste regelmäßige war gerade gestartet. Projekte an Schulen fielen wie Jugendweihen oder Kunsthandwerkermärkte reihenweise aus, wurden abgesagt.

Als sie wieder anliefen, ging das nur verhalten: „Das ganze Kaufverhalten ist anders: Die da mit Mundschutz reinlaufen, kommen rein, gucken und huschen durch“, beobachtete er. Nun befürchtet er, dass auch die kleinen Hof- und Adventsmärkte das gleiche Schicksal ereilt. „Alles weg. Von heute auf morgen. Schluss, Ende“, wie schon einmal.

Kalligraf Frank Niemann an seinem Arbeitstisch in Ablaß. Quelle: Manuel Niemann

Soforthilfen helfen in der Krise

Zwar hatte er auch nach dem ersten Shutdown etwas zu tun – nämlich für die Zeit danach vorzuproduzieren –, aber nichts, was unmittelbar Geld einbrachte. „Für einen Kalligrafiekurs brauche ich auch Material, das muss ich irgendwo einkaufen, dann für meine Produktion Papier, Tinte, Füller.“

So bekommen Kursteilnehmer von Niemann auch eine Erstausrüstung. „Das ist zwar im Kurspreis mit drin, aber letztendlich muss ich es erst einmal haben und gehe in Vorleistung – wie jeder Gewerbetreibende oder Händler auch.“

Was half, waren die Soforthilfen von Bund und Land, für die sei er dankbar. „Das hat mir geholfen, die Zeit zu überbrücken. Ich konnte Material einkaufen, ich konnte meine Miete und Rechnungen weiter bezahlen.“ Mit einem ruhigeren Gefühl habe er sich so seiner Arbeit weiter widmen können, auch Joggen habe geholfen, dabei Ideen zu sammeln, wie es weiter gehen könnte. Und auch sein Handwerk half, denn das Schönschreiben erfordere Geduld.

Liebe zum Hand-Werk des Schreibens

Er habe schon immer gern geschrieben, erzählt Niemann, aber nie mit der Prämisse ,schön zu schreiben. Vielseitig interessiert hatte er , ob beim Schach oder in der Modellbau-AG aber immer das Gefühl, etwas dazu schreiben zu wollen. Arbeitsbücher entstanden oder auch Notizen zu Schachpartien.

Das nochmalige Abschreiben habe ihm zudem ab der siebten Klasse geholfen, um den Lernstoff zu verinnerlichen. „Das hat mir dazu verholfen, dass ich mich nicht noch mal hinsetzen musste und stundenlang überlegen, wie kriegste das in deine Rübe rein?

Zu Frank Niemanns Arbeit gehört neben dem Schönschreiben, das kunstvolle Zeichnen und Gestalten von Buchstaben – Lettering genannt. Quelle: Manuel Niemann

Zur Kunst des Schönschreibens kam er dann durch Zufall in der Wendezeit. Unter der Schlechtwetterlektüre für den Urlaub war auch ein schmales Büchlein über Kalligrafie: „Da habe ich so schöne Buchstaben gesehen, die haben mir gefallen, die haben mich, wie man so schön sagt, angemacht“, beschreibt er.

Nach dem Urlaub besorgte er sich Federhalter und Tusche und fing an. „Und seitdem mache ich das.“ Das Wissen dazu eignete er sich mit Hilfe von Büchern selbst an.

Lehre aus Corona: Mehr Digitalisierung jetzt

Neben Papier werde er jetzt auch auf Digitalisierung setzen: „Ich werde verstärkt das Internet nutzen, das hat mich die Sache mit Corona auf alle Fälle gelehrt“, sagt er. „Aus dem Grund hat mir mein Sohn auch meine Webseite neu gebaut.“

Die sei noch nicht hundertprozentig fertig, so sei ein Shop noch geplant, während sein Google-Kalender die regelmäßigen Kurstermine in Oschatz, Grimma oder auch Mittweida anzeigt, die jetzt ausfallen müssen.

Dafür geben erste Blogeinträge Einblick in seine Arbeit. „Das ist Arbeit, die mich von meiner eigentlichen Arbeit abhält“, sagt er – Produkte erfassen, fotografieren und beschreiben, so dass sie aus einer Datenbank ins Netz wandern –, aber er müsse ein bisschen mehr mit der Zeit gehen, sagt der 60-Jährige, er könne sich nicht mehr nur auf die Märkte verlassen.

Onlinekurse geplant während diese offline ausfallen

„Und ich will auch Onlinekurse anbieten“, plant er. „Je breiter man aufgestellt ist, desto besser ist es, denk’ ich mal.“ Insofern habe ihn der erste Neustart nach Corona auch ein bisschen beflügelt.

„Ich bin positiv herangegangen, was meine geschäftliche Zukunft betrifft und dass sie sich wieder so entwickelt.“ Der einmal gefundene Elan und die Energie müssen jetzt noch über den Teil-Lockdown tragen, den Frank Niemanns fester Plan ist es, im kommenden Frühjahr wieder Kurse anzubieten. Infos dazu gibt es dazu unter: www.fn-kalligrafie.de

Von Manuel Niemann