Corona kippt Oschatzer Tradition: Kein klassisches Ratsherrenwiegen

Oschatz

Corona macht in diesem Jahr vieles unmöglich – dazu zählt auch das traditionelle Oschatzer Ratsherrenwiegen. In der Dezember-Sitzung des Gremiums erklimmen die Räte alljährlich den Nachbau einer historischen Stuhlwaage aus dem Stadt- und Waagenmuseum. Das ermittelte Durchschnittsgewicht wird, in Euro umgemünzt, jedem Rat von seinem Sitzungsgeld abgezogen und einem wohltätigen Zweck gespendet.

Wohin das Geld aus 2020 gehen wird, steht noch nicht fest, klar ist dagegen, dass das Wiegeprozedere nicht wie üblich stattfinden kann, entschied Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos): „Mindestabstände können nicht eingehalten werden, die Waage müsste nach jedem Durchgang desinfiziert werden – davon rücken wir in Zeiten hohen Infektionsgeschehens ab“. Auch die Dezember-Sitzung fand coronabedingt nicht statt. Anfang des neuen Jahres möchte das Stadtoberhaupt in einer Videokonferenz mit den Fraktionschefs beraten und festlegen, wie verfahren wird. Kretschmars Vorschlag lautet, den Spendenbetrag des Vorjahres zu übernehmen (2581 Euro). Was sagen die Fraktionschefs dazu?

Anzeige

Alternativen von Linkspartei und AfD

Thomas Schneider ( Die Linke), meint, dass die Gegebenheiten der Stadthalle, wo der Rat zuletzt tagte, die Sitzung und das Wiegen ermöglicht hätten. „Leider ist Corona heute schnell bei der Hand, wenn man etwas nicht möchte“, sagt er. Mit der Idee, das Vorjahresgewicht als Spendensumme einzusetzen, könne er sich aber anfreunden. „Es ist nur schade um diese Tradition – aber das ist nun dieses Jahr einmal so“.

Auf dem Nachbau der historischen Stuhlwaage nehmen die Oschatzer Stadträte normalerweise in der Dezember-Sitzung Platz. Quelle: Christian Kunze

Die AfD-Fraktion bedauert die Entscheidung, trägt sie aber mit. „Durch die besondere Lage werden Sitzungen schon länger öffentlich im Thomas-Müntzer-Haus durchgeführt. Selbstverständlich gibt es auch dort ein ausgeklügeltes Hygienekonzept. Deshalb wäre eine Alternative, den Wiegevorgang auf einer herkömmlichen Personenwaage neben der historischen Waage durchzuführen“, so Vize-Fraktionschef Tobias Heller. Die Desinfektion entfiele und man könne am sozialen Gedanken festhalten. Da diverse Veranstaltungen derzeit digital stattfinden, könne man sich ein ähnliches Format vorstellen. „Dies würden wir aber gern per Mehrheitsbeschluss im Rat empfehlen.“

CDU-Fraktionschef votiert für Gewichtsermittlung

David Pfennig (Grüne/ SPD) erachtet die Entscheidung als „vollkommen richtig“, weil damit ein weiteres Infektionsrisiko vermieden wird. „Wir haben uns im beruflichen Alltag mit Einschränkungen, Vorschriften und Spielregeln arrangiert, um den Firmenbetrieb und die Daseinsfürsorge aufrecht zu erhalten. Wir sollten im Ehrenamt keine unnötigen Gefahren zulassen“, so der Bauunternehmer.

Holger Mucke ( CDU) sieht in der Pandemie die Gesundheit an erster Stelle und möchte nicht die Verantwortung dafür tragen, dass vom Ratsherrenwiegen weitere Infektionen ausgehen. Statt der Übertragung des Gewichts aus dem Vorjahr votiert er dafür, dass jeder Rat sein Gewicht selbst ermittelt und der Verwaltung mitteilt. „So wurde es in den vergangenen Jahren getan, wenn Räte zur Dezembersitzung verhindert waren“, erinnert er. Bedauerlich wäre, wenn im Corona-Jahr keine Gewichtsveränderungen dokumentiert werden können. „Zuletzt nahm das Durchschnittsgewicht jährlich zu. Es wäre spannend zu erfahren, ob sich Homeoffice auf der einen und gestiegene Mobilität auf der anderen Seite auf die Pfunde auswirken“, meint Mucke.

Bisher nur einmal ausgefallen

Henry Korn (Freie Wähler) akzeptiert, dass in der Pandemie liebgewonnene, unterhaltende Veranstaltungen hinten an stehen müssen. „Das ist nicht schön, aber es zeugt von Verantwortungsbewusstsein“, sagt er. Auf welchem Wege das Gewicht dieses Jahr ermittelt wird, sei für ihn zweitrangig, denn „unsere Fraktion hat den Betrag ohnehin immer aufgerundet“. Entscheidend sei allein, dass der Verwendungszweck für das Geld, wie bisher auch, per ordentlichem Beschluss des Rates festgelegt wird. Davon dürfe man nicht abweichen.

Waagmeister Felix Hanel und Dana Bach, Leiterin des Stadt- und Waagenmuseums Oschatz, auf dem Nachbau der historischen Stuhlwaage. Quelle: Wolfgang Sens

Das Oschatzer Ratsherrenwiegen gibt es seit dem Jahr 1991. Seitdem musste es nur einmal ausfallen – und zwar im Jahr 1994. Ein Grund dafür findet sich in der Chronik des Ratsherrenwiegens nicht. Die Leiterin des Oschatzer Stadt- und Waagenmuseums Dana Bach, kommentiert die diesjährige Absage so: „Ich verstehe das voll und ganz. Besondere Zeiten erfordern besondere Opfer.“ Sie findet es gut, dass die Tradition der Spende durch die Stadträte zum Jahresende – diesmal eben ohne Ratsherrenwiegen – beibehalten werden soll. „Das ist doch das Wichtigste“, sagt sie.

Von Christian Kunze und Frank Hörügel