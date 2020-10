Corona macht Schule in Oschatz

Region

Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir – stellte Philosoph Seneca fest. Unser Leben soll ab Montag wieder eingeschränkt werden – aber die Schulen bleiben offen. Es ist also höchste Zeit, den Alltag in Bildungsstätten an die Gegebenheiten des Lebens anzupassen.

Los geht es mit der Empfehlung des Deutschen Philologenverbandes, sich im Winter warm anzuziehen. Das schafft es in Corona-Zeiten in die Hauptnachrichten. Wird als nächstes verkündet, das Wasser nass ist?

Heruntergefahrene Hauswirtschaft

Die Erstklässler lernen nicht nur das ABC, sondern auch die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske), seit neuestem ergänzt durch L wie Lüften. In den höheren Klassenstufen sind Schüler angehalten, deutsche Worte für die unsäglichen Begriffe „Lockdown light“ und „Shutdown“ zu suchen – und zu finden!

Im Lehrplan für Mathematik verdoppelt sich die Stundenzahl zur Erläuterung des Phänomens „Exponentielles Wachstum“ – und zwar täglich. Das eignet sich im Alltag perfekt zur Nachverfolgung von Infektionsketten und der Darstellung der Absatzsteigerung bei den Herstellern von Klopapier. Der Werk- und Hauswirtschaftsunterricht reduziert sich dagegen bis auf Weiteres auf das Nähen von Behelfsmasken.

Praktikum im Gesundheitsamt

In Biologie wird die Nies- und Hustenetikette ad acta gelegt. Die Kinder verteilen ihre Aerosole statt dessen direkt auf dem Objektträger – und schauen dann unterm Mikroskop, was da alles so zu finden ist. Berufspraktika finden allesamt im Gesundheitsamt statt. Die Schüler werden dort zu fähigem Testpersonal ausgebildet. Das spart mächtig Kosten und entlastet die Behörde.

Ausnahmen bestätigen die Regel(n)

Sport, Musik und Kunst sind vorerst (oder dauerhaft?) vom Stundenplan gestrichen. Was da vermittelt und geleistet wird, kann man problemlos zu Hause machen. Eventuelle Talente, die daraus hervorgehen, interessieren in der jetzigen Situation ja ohnehin kaum jemanden – mit Ausnahme des Publikums, das gern zu den Auftritten käme. Eine weitere Ausnahme gibt es, die wird aber nicht angewandt. Oder kennen Sie unter den Mitschülern Ihres Kindes Profifußballer?

Von Christian Kunze