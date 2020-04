Corona reißt Oschatzer Paar nach 60 Jahren Ehe auseinander

Oschatz

„Es ist zum Heulen“, sagt Gottfried Höfling mit tränenerstickter Stimme. „Dort drüben“, zeigt der 83-Jährige auf ein 50 Meter entferntes Mehrfamilienhaus gegenüber dem Diakonie-Seniorenpflegeheim Helene Schweitzer, „wohnt meine Frau – und ich darf nicht hin.“ Seit 60 Jahren sind Anneliese und Gottfried Höfling verheiratet. Als seine Parkinson-Erkrankung immer schlimmer wurde und seine Frau allein mit der Pflege überfordert war, zog Gottfried Höfling im Mai des vergangenen Jahres ins Heim um und ist seitdem einer der 75 Bewohner.

Zweisamkeit fällt weg

Die heute 79 Jahre alte Anneliese Höfling besuchte ihren Mann seitdem jeden Tag mehrmals, löste mit ihm zusammen die Rätsel in der OAZ oder trank mit ihrem Gottfried Kaffee. Seitdem wegen der Corona-Ansteckungsgefahr Besuchern der Zutritt zu Pflegeheimen nicht mehr erlaubt ist, fällt die traute Zweisamkeit weg. Corona hat das Paar Anneliese und Gottfried Höfling nach 60 Jahren Ehe auseinander gerissen. „Ich musste meinen Tag erst mal wieder neu erfinden“, sagt Anneliese Höfling. Wenigstens die Tageszeitung darf sie noch für ihren Mann jeden Früh im Heim abgeben. Dennoch hält sie das Besuchsverbot für die richtige Entscheidung, um die Heimbewohner vor dem Coronavirus zu schützen.

Anzeige

Spaziergang im Grundstück

„Nein, Angst vor Corona habe ich nicht“, sagt Heimbewohnerin Inge Röhr, die aus Wellerswalde stammt. Die 89-Jährige geht jeden Tag innerhalb der Grundstücksgrenzen spazieren. Seitdem sie keinen Besuch von ihrem Sohn Gunter und ihrer Tochter Edeltraud bekommen darf, wird eben telefoniert. Aber die frisch gekochten Hühnereier, die ihre Tochter immer mitgebracht hat, fehlen ihr schon – gerade in der Osterzeit.

Briefe an die Lieben

Auch Heimbewohnerin Regina Ziechner aus Luppa geht mit der außergewöhnlichen Situation relativ entspannt um. Bevor die 77-Jährige vor drei Wochen im Riesaer Krankenhaus einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen hatte, fehlte ihr der Lebensmut. „Ich dachte, es geht zu Ende.“ Doch jetzt fühlt sie sich wieder fit. „Ich will noch mal richtig aufdrehen“, sagt sie. Doch in Corona-Zeiten ist daran nicht zu denken. „Das geht mir überhaupt nicht aus dem Kopf. Meine Kinder wohnen in Luppa – so nah und doch so fern.“ Da ihr Handy jetzt auch noch kaputt gegangen ist, schreibt Regina Ziechner so wie früher wieder Briefe an ihre Lieben. „Und ich habe auch schon ein Osterpäckchen bekommen“, sagt sie stolz.

Personal macht Notsituation zu schaffen

Auch den 78 Frauen und Männern, die sich um die Pflege und Beköstigung der Senioren und die Sauberkeit im Heim kümmern, macht die Notsituation ihrer betagten Schützlinge zu schaffen. „Wir sind alle angespannter und sensibler. Wir versuchen, unsere Bewohner abzulenken, doch das gelingt nicht immer. Das kann den Kontakt zu den Angehörigen nicht ersetzen“, sagt Heimleiterin Andrea Hönicke (45).

Demenzkranke haben Angst

Ihre Kollegin Steffi Müller macht auf ein weiteres Problem aufmerksam: „Wir laufen die ganze Schicht mit Mundschutz rum. Die Demenzkranken bekommen Angst, wenn sie uns so sehen“, sagt die 56-Jährige. Und sie sieht gerade bei dieser Gruppe der Heimbewohner noch ein weitaus größeres Problem: „Es kann passieren, dass die Demenzerkrankten irgendwann ihre Angehörigen nicht mehr erkennen, das möchte ich nicht miterleben. Da zählt jeder Tag.“

Hände leiden unter ständigem Desinfizieren

Jörg Debarry ist der Hygienefachmann im Pflegeheim. „Wir sind nur noch am Desinfizieren von Oberflächen und unseren Händen, denen man das auch ansieht“, sagt der 45-Jährige. Der Verbrauch an Desinfektionsmitteln ist doppelt so hoch wie vor der Corona-Krise. Wenn Jörg Debarry von der Arbeit nach Hause kommt, beginnt die zweite Schicht. Seine schulpflichtigen Söhne Bruno und Emil (sechs und neun Jahre alt) müssen dann beim Lernen unterstützt werden. „Da habe ich manchmal gar nicht die Nerven dafür, ich bin ja nun mal kein Lehrer“, sagt Debarry.

Abwechslung für Heimbewohner

Trotz aller Schwierigkeiten versuchen die Pflegefachkräfte, etwas Abwechslung in den Alltag der Heimbewohner zu bringen. „In der vergangenen Woche hatten wir Beauty-Woche. Wir haben die Haare schön gemacht und die Fingernägel gepflegt“, erzählt Kathleen Küttner. Und am Sonntag, so die 40-Jährige, steht ein Osterfrühstück in allen Wohnbereichen auf dem Programm. Und ein Telefon wurde angeschafft, das den Bewohnern gebracht wird, wenn sie mit ihren Angehörigen reden wollen.

Team enger zusammengerückt

Wie alle ihre Kollegen und die Bewohner hofft Heimleiterin Andrea Hönicke, dass die Zeit der Corona-Krise so schnell wie möglich vorbei ist. Ihren Optimismus hat sie noch nicht verloren. „Es gibt auch einen positiven Aspekt. Unser Team ist in dieser Zeit noch enger zusammengerückt.“

Von Frank Hörügel