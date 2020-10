Coronaausbruch: Mügelner Altenheim steht komplett unter Quarantäne

Mügeln/ Eilenburg

Die zweite Coronawelle erreicht die Höchstrisikogruppe: So ordnete das Gesundheitsamt Nordsachsen jetzt an, die Bewohner eines kompletten Altenheims in Mügeln unter Quarantäne zu stellen.

„19 der 25 Bewohner sind Corona-positiv“, bestätigte Landratsamtssprecher Alexander Bley am Freitag auf Anfrage. Die 25 Bewohner und 33 Angestellten des AWO-Seniorenzentrums seien bereits am Dienstag für Tests abgestrichen worden. „Von den 33 Angestellten sind sechs Mitarbeiter Corona-positiv. Alle Seniorenheimbewohner befinden sich deshalb in Quarantäne.“

Nicht betroffenes Personal arbeitet unter abgewandelter Quarantäne

Auch die Mitarbeiter, bei denen das Corona-Virus nachgewiesen wurde, seien komplett unter Quarantäne gestellt worden. Für das verbleibende Personal gelte indes eine abgewandelte Quarantäne: Sie könnten weiterarbeiten, solange sie keine Symptome zeigten, allerdings dauerhaft mit einem Mund-Nasen-Schutz.

Vier Tests positiv in Eilenburg

Unbestätigt bleibt das Gerücht, dass es auch an der Mügelner Oberschule einen Corona-Fall gegeben haben soll: „Das kann das Gesundheitsamt bisher nicht bestätigen.“

Nach der zu Beginn dieser Woche bekannt gewordenen Corona-Erkrankung von Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) und zwei Mitarbeitern haben sich am Mittwoch 66 Mitarbeiter der Eilenburger Stadtverwaltung in Delitzsch auf SARS-CoV-2 testen lassen. Vier Testergebnisse seien positiv ausgefallen, teilte hierzu das Landratsamt Nordsachsen am Freitag mit.

Landratsamt: Kontaktnachverfolgung noch möglich

Stößt das Kreis-Gesundheitsamt so langsam an Grenzen, die Kontakte von Corona-Positiven nachzuverfolgen? Das sei weiterhin möglich, antwortet Pressesprecher Bley. „Aber mit jedem neuen Corona-Positivfall potenziert sich die Zahl der Personen, die sich ebenfalls infiziert haben können“, beschreibt er.

Oberstes Ziel bleibe es, diese möglichen Infektionsketten zu unterbrechen. „Dementsprechend steigt der Arbeitsaufwand im Gesundheitsamt stetig an, weshalb die Mitarbeiter ab Montag wieder in zwei Schichten arbeiten.“ Etwa 50 Personen seien dafür täglich im Einsatz, der Bedarf werde der jeweils aktuellen Infektions-Lage angepasst, versicherte der Landratsamts-Sprecher.

