Frankreich und USA: So meistern ausgewanderte Nordsachsen die Corona-Krise

St. Maxime/New York City

Madlen Zimmer ist 35 Jahre alt und kommt ursprünglich aus dem Wermsdorfer Ortsteil Calbitz. Seit 2005 lebt sie aber in Frankreich. 2015 ist ihr Freund Martin Laugisch hinzugezogen. Die beiden leben und arbeiten in Sainte Maxime, einem Ferienort an der Cote d’Azur. Mit besonderen Umständen in der Corona-Krise müssen auch sie sich zurechtfinden. Denn auch in Frankreich gelten Ausgangseinschränkungen.

Nur mit Passierschein unterwegs

Möchte man das Haus verlassen, brauche man einen triftigen Grund, erzählt Madlen. „Es gibt einen Vordruck, den man bis Anfang April ausdrucken und ausfüllen musste. In dieses Formular trägt man die nötigen Personalien ein, den Tag und die Uhrzeit des Verlassens des Hauses und den Grund“, erklärt sie. Als triftige Gründe seien unter anderem Arztbesuche, der Weg zur Arbeit und Lebensmitteleinkäufe akzeptabel. „Wenn mir jetzt aber mal eine Flasche Rotwein fehlt, ist das kein triftiger Grund“, fügt sie hinzu.

Anzeige

Eine eigentlich entspannte Methode, wie sie meint. Denn zumindest müsse sie nicht vor jedem Einkauf erst eine Behörde aufsuchen, um sich einen Passierschein ausstellen zu lassen. Dass man die Bescheinigung jetzt auch auf dem Handy in digitaler Form vorweisen darf, würde die Sache auch um einiges erleichtern. „Ich kann mir vorstellen, dass es für Menschen, die weder Rechner noch Drucker haben, ein Problem war, auf die ausgedruckte Bescheinigung zuzugreifen“, sagt Madlen. Denn das Formular war bis vor Kurzem nur als ausgefüllter Ausdruck gültig. Wer ihn nicht dabeihatte, musste Strafe zahlen. 135 Euro um genau zu sein. Werde man innerhalb von 14 Tagen nochmals kontrolliert und ist erneut ohne Ausdruck unterwegs, würde die Strafe 200 Euro betragen, erzählt die ehemalige Calbitzerin.

Weitere LVZ+ Artikel

Viel Platz im Feriencenter

Für sie und ihre Familie sind die Ausgangsbeschränkungen nicht so gravierend. Sie lebt mit ihrem Freund und dem 18 Monate alten Sohn in einem Feriencenter. Die dreiköpfige Familie hat dort eine Betriebswohnung, denn Madlen und Martin sind in dem Center angestellt. Und weil derzeit keine Besucher zugelassen sind, haben sie das gesamte Gelände fast für sich. „Es sind noch der Chef und einige wenige andere Angestellte hier untergebracht. Aber wir haben sehr viel Platz und können auch mal aus dem Haus“, erzählt sie erleichtert. Sie würde sich gar nicht vorstellen wollen, wie es wäre, in einer Wohnung eingesperrt zu sein.

In Sainte Maxime, Frankreich, können sich Madlen Zimmer und Martin Laugisch mit ihrem kleinen Sohn auf dem Gelände des Feriencenters, in dem sie arbeiten, frei bewegen. Eine große Freiheit angesichts der strengen Ausgangseinschränkungen in Frankreich. Quelle: privat

Besonders für den kleinen Sohn ist es ein erleichternder Umstand, dass sie großen Freiraum zur Verfügung haben. Denn der 18 Monate alte Nachwuchs kann zur Zeit auch nicht in die Krippe. „Da trifft es sich schon gut, dass ich noch etwas Resturlaub habe“, sagt Madlen. Die Betreuung des Kindes sei deshalb kein Problem. Auch Martin könne in den nun ruhigen Tagen Überstunden abbauen. So habe die Familie etwas mehr Zeit für sich.

Jüngere Bevölkerung handelt unverantwortlich

Die Maßnahmen, die der französische Staat umsetzt, findet sie angemessen. „Nur halten sich eben trotzdem nicht alle an die Einschränkungen“, bedauert sie. Durch Informationen, dass zumeist die Bevölkerung fortgeschrittenen Alters für die Viruserkrankung anfällig sei, gingen viele junge Menschen noch zu unbeschwert mit der Situation um. „Viele denken sich, es treffe sie nicht. Dass sie mit ihrem unverantwortlichen Verhalten aber andere der Gefahr aussetzen, ist ihnen auch nicht bewusst“, fasst Madlen ihre Beobachtungen zusammen. Zwar könne es durchaus die Regel sein, dass ältere Menschen eher erkrankten als junge. Vor einiger Zeit seien aber eine 12- und eine 16-Jährige an den Folgen des Virus verstorben.

Im Allgemeinen sei sie zufrieden, wie das Land mit der Krise umgehe. Die Strafen für das Missachten der Vorschriften könnten aber ihrer Meinung nach noch etwas höher ausfallen. „Es muss den Leuten wehtun, so grob sich das auch anhören mag.“ Dadurch, dass das Virus eine eigentlich unsichtbare Gefahr darstellt, würden sich noch viele Franzosen unbekümmert in der Öffentlichkeit aufhalten. „Hätten Erkrankte vielleicht eine rote Nase, würden sich Nicht-Betroffene vielleicht anders verhalten“, scherzt sie. Deshalb meint sie, dass höhere Geldstrafen die Bevölkerung möglicherweise mehr sensibilisieren könnten.

Ausgangssperre hinterlässt ihre Spuren

Mit ihrer Familie in Calbitz ist sie fast wöchentlich in Kontakt. „Wir versuchen uns alle auf dem Laufenden zu halten“, sagt Madlen. Ihre Eltern und ihre Schwestern leben noch in Sachsen. Deshalb kennt sie auch einigermaßen die Situation in Deutschland. Dass viele Maßnahmen noch eine gewisse Weile anhalten, davon ist sie überzeugt. „Die einigen wenigen, die sich nicht daran halten, weiten die nötigen zwei Wochen Quarantäne auf mindestens zwei Monate aus“, bedauert sie. „Und langsam hinterlassen die Ausgangssperre und der fehlende soziale Kontakt ihre Spuren“, lacht sie. Dass die Einschränkungen in Frankreich nun bis zum 11. Mai verlängert wurden, mache die Sache definitiv nicht einfacher.

Luft schnappen auf dem Dach

Corina Voss kommt ursprünglich aus dem nordsächsischen Mügeln. Vor gut acht Jahren hat es sie aber in die USA verschlagen. Seit 2016 lebt sie zusammen mit ihrem Mann Uwe und ihren beiden Söhnen Milo (5) und Ellis (2) in New York. Aus ihrer Wohnung zwischen Central Park und Hudson River kommen sie in Tagen der Ausgangseinschränkungen aber kaum raus, erzählt sie. „Wenn wir mal an die Luft müssen, gehen wir entweder in den Hinterhof oder auf das Dach unseres Wohnhauses“, sagt die 38-Jährige.

Auf dem Dach des Wohnhauses zwischen Central Park und Hudson River kann Familie Voss auch während der Ausgangseinschränkungen etwas frische Luft schnappen. Quelle: privat

Das sei möglich, weil die meisten anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses derzeit nicht in New York seien. „Viele sind noch rechtzeitig weggefahren, zu Familie oder in die Heimat“, so Voss. Das erleichtere etwas den Umgang mit der Ausgangssperre. Ihr Mann arbeite in den letzten Tagen von zu Hause aus. Der fünfjährige Sohn habe Online-Unterrichtsstunden. „Die Schule hat schon am ersten Tag mit dem Online-Unterricht begonnen. Und es ist wirklich gut organisiert“, sagt die zweifache Mutter.

Online-Unterricht selbst im Kindergarten

Besonders wichtig ist ihr dabei, dass die Kinder die Routine beibehalten. „Über die sogenannten Zoom Sessions sehen sich die Kinder auch. Ich hoffe, dass ihnen das etwas bringt.“ Denn auch der Kindergarten, den der zweijährige Sohn Ellis besucht, veranstaltet diese Online-Videokonferenzen. „In dieser ungewöhnlichen Situation liegt mein Hauptaugenmerk darauf, dass sich meine Kinder wohlfühlen. Das Lernen ist in ihrem Alter noch nicht so ausschlaggebend“, sagt Corina. Insbesondere fokussiert sie sich darauf, ihren beiden Söhnen keine Angst und Panik zu vermitteln.

Klatschen für die wahren Helden der Krise

Deshalb sei auch das allabendliche Ritual der New Yorker für ihre Kleinen ein Highlight. Denn viele der fast neun Millionen Einwohner der Metropole gingen täglich um 19 Uhr auf die Balkons und Terrassen ihrer Wohnungen und klatschen für das medizinische Personal, das sich in der Corona-Krise um die Patienten kümmert. „Es ist schon ein Erlebnis für Milo und Ellis und es vermittelt ein Gefühl von Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn“, erklärt Corina. Gerade in diesen außergewöhnlichen Zeiten, wo sich viel Angst verbreite, sei dies für die Wahl-Amerikanerin ein deutliches Zeichen: Zusammen schaffen wir es aus der Krise raus!

Die Maßnahmen, die die Stadt umsetzt, findet die ehemalige Mügelnerin angemessen. „Und die meisten halten sich auch daran. Nur ist es eben in einer Stadt mit fast neun Millionen Einwohnen schwierig, sich auf der Straße aus dem Weg zu gehen“, erzählt sie. Dennoch sei es auffällig, wie wenig Menschen sich auf den Straßen aufhalten. Auch der Central Park, der normalerweise von Menschen wimmelt, sei wie leer gefegt, berichtet die 38-Jährige. Der Governor der Stadt mache seine Arbeit ordentlich und sie vertraue auf die Fakten und die Tatsache, dass entsprechend gehandelt werde.

Bei schönem Wetter können sich die Söhne Milo (5) und Ellis (2) auf dem Dach des Mehrfamilienhauses etwas austoben. Quelle: privat

Straßensperren nur schwer umsetzbar

Bars, Restaurants, Museen und ähnliche Orte, an denen sich Menschen versammeln könnten, seien schon seit Wochen geschlossen, erzählt Corina. Auch Spielplätze für Kinder seien nicht mehr zugänglich. „An Basketballplätzen werden die Ringe abgemacht, sodass man nicht spielen kann.“ In manchen Straßen gebe es auch ein Pilotprojekt, sie für eine gewisse Zeit komplett zu sperren, sodass man Menschen nicht die Möglichkeit gibt, sich dort aufzuhalten. Dies sei aber insofern ein Problem, dass Notfallwagen immer noch diese Straßen befahren müssten.

Freizeitangebote aus den eigenen vier Wänden wahrnehmen

Dennoch gebe es auch aus dem eingeschränkten Raum der eigenen vier Wände zahlreiche Möglichkeiten, mal einen Abstecher in den Zoo oder ins Aquarium zu machen. „Zoos und Aquarien in den Staaten haben ihre Webcams öffentlich zugänglich gemacht, damit man trotz allem noch die Tiere beobachten kann“, erzählt Corina. Außerdem hätten Bibliotheken, Museen und ähnliche Kulturangebote bemerkenswert schnell ihre Angebote online gestellt. „Sogar unser Fußballverein bietet online Dribbling-Unterricht an, den man im Wohnzimmer üben kann.“

Familie Voss versucht, so wenig wie möglich das Haus zu verlassen. Sie würden es sogar vermeiden, in den Supermarkt zu gehen, betont Corina. Deshalb ließe sie sich Packungen mit Zutaten nach Hause liefern. Auch Lieferdienste für Fertiggerichte nutzen sie häufig. „Unser Lieblingsitaliener ist nur zwei Straßen von uns entfernt. Wenn wir da mal eine Pizza bestellen, ist sie in etwa 20 Minuten bei uns.“ Die Lieferung werde natürlich kontaktlos abgewickelt.

Deutschlandurlaub in der Schwebe

Mit ihrer Familie in Deutschland ist sie ständig in Kontakt. „Wir versuchen, uns über WhatsApp und Facetime auf dem Laufenden zu halten“, so die 38-Jährige. Durch Gespräche mit ihren Verwandten habe sie das Gefühl bekommen, dass die Krise in Deutschland vielleicht sogar besser bewältigt werde. „Oder vielleicht habe ich auch einfach nur so ein Gefühl, weil meine Eltern in Mügeln leben“, sagt sie. In einem kleineren Ort sei es sicherlich einfacher, anderen Menschen aus dem Weg zu gehen als in einer Millionenstadt wie New York.

Normalerweise würde die Familie im Sommer in die nordsächsische Heimat fliegen. Allerdings seien diese Pläne nun ungewiss. „Ich hoffe, dass nicht alles ins Wasser fällt und wir es trotzdem noch schaffen, nach Deutschland zu kommen“, bangt Corina. Das Leben in New York sei anstrengend, eben weil die Stadt so groß und dynamisch ist. Die Entschleunigung in Mügeln wäre eine willkommene Abwechslung.

Von Elena Boshkovska