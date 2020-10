Wermsdorf/Oschatz

Bundeskanzlerin Angela Merkel bringt einen „Lockdown light“ in Spiel, bundesweit fordern Spitzenpolitiker eine härtere Gangart in der Pandemiebekämpfung. Die Corona-Pandemie spitzt sich weiter zu, auch die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Am Dienstag meldete das Robert Koch-Institut 11 409 Neuinfektionen, vor einer Woche hatte der Wert noch bei rund 6900 gelegen. Nachdem die Collm-Region im Frühjahr von einem starken Anstieg der Infektionszahlen verschont geblieben ist, weist jetzt auch das hiesige Infektionsgeschehen eine erhöhte Dynamik auf.

Ausbruch in Wermsdorfer Fachkrankenhaus

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Krankenhäusern wider. So bestätigte am Montag das Gesundheitsamt Nordsachsen, dass im Wermsdorfer Fachkrankenhaus Patienten und Pflegepersonal infiziert seien. Annett Prager von der Unternehmenskommunikation der Klinikum St. Georg Unternehmensgruppe antwortet auf Anfrage, dass bereits in der vergangenen Woche bei fünf Patienten eine SARS-CoV-2-Infektion nachgewiesen wurde. „Vorsorglich werden, wie schon im Frühjahr zu Beginn der Pandemie, alle Patienten, die stationär aufgenommen werden, auf Covid-19 getestet“, beschreibt sie. Zudem werden die Mitarbeiter aller Bereiche des Fachkrankenhauses „in großem Umfang“ getestet, um eine Ausbreitung zu vermeiden. „Hierbei wurde bei mehreren Mitarbeitern eine Covid-19-Infektion festgestellt.“

Die Mitarbeiter, die größtenteils keine oder nur leichte Erkältungssymptome zeigten, befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne und werden über das Gesundheitsamt betreut. Laut Annett Prager arbeiten Amt und die klinikinterne Abteilung Hygiene hierbei „hervorragend“ zusammen: „Die Testungen werden über das Zentrallabor der St. Georg Unternehmensgruppe durchgeführt und liefern tagaktuell Ergebnisse.“ Neben den bisher üblichen PCR-Tests werden jetzt auch Covid-19-Antigen-Schnelltests eingesetzt, die innerhalb von 15 Minuten ein Ergebnis lieferten. Diese erleichterten insbesondere die Notaufnahme von intensivpflichtigen Patienten.

„Kritische Situation“ in Collm-Klinik

Angesprochen auf die derzeitigen Infektionszahlen, spricht Sabine Trudel, Geschäftsführerin der Collm-Klinik, von einer „kritischen“ Situation. Momentan gebe es eine intensivpflichtige Covid-19-Patientin, diese müsse allerdings nicht beatmet werden. Am Montag seien die Aufnahmekapazitäten der Corona-Isolierstation von acht Betten vollends ausgeschöpft gewesen, inzwischen habe sich die Situation aber entschärft, da eine Patientin entlassen werden konnte. Die Lage erweise sich insgesamt als volatil: „Die Kapazitäten sind immer situationsabhängig und schwanken von Tag zu Tag, je nachdem, ob wir jemanden entlassen können“, so die Klinikleiterin.

Zeitgleich mehren sich die Warnungen vor Personalengpässen im Gesundheitssystem: Bei steigenden Infektionszahlen seien Engpässe beim Pflegepersonal „die zentrale Herausforderung“, konstatiert der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In Oschatz sei „im ärztlichen Bereich alles in Ordnung“, so Trudel. „Wenn es Ausfälle bei den Pflegekräften gibt, haben wir aber ein Problem.“

Betrieb in zentraler Teststelle beendet

Ungeachtet der steigenden Zahlen verfügt Oschatz über keine zentrale Teststelle mehr. Der Betrieb in der Collm-Klinik lief im Sommer aus, wie das zuständige Gesundheitsamt auf Anfrage mitteilte. Dies sei möglich gewesen, weil „keine Fälle mehr auftraten.“ Zusammen mit zwei weiteren zentralen Teststellen in Nordsachsen hatte die Einrichtung im Frühjahr ihre Arbeit aufgenommen. Eine Testung sei nun nach Terminabsprache mit dem Gesundheitsamt in Torgau möglich. Körperlich eingeschränkte Personen müssten den Weg nicht auf sich nehmen, bei ihnen sei ein Abstrich vor Ort möglich.

